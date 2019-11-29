«Тренеришку» уволили из «Арсенала»: кто заменит Эмери

Мучения Унаи Эмери в «Арсенале» подошли к концу: руководство лондонского клуба на официальном сайте объявило об увольнении специалиста.

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Несмотря на обычные в таких случаях пожелания удачи, заявление получилось довольно жестким. Никаких «по соглашению сторон» и «это было совместным решением». «Объявляем, что клубом было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Унаи Эмери и его помощниками.

Выступая от имени правления «Арсенала» Джош Кронке (сын американского бизнесмена Стэна Кронке, владельца «канониров». — «Газета.Ru») заявил:

«Мы искренне благодарны Унаи и его тренерскому штабу за то, что они приложили массу усилий и пытались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем.

Мы желаем Унаи и его команде только успехов в их дальнейшей карьере».

Решение о прекращении отношений было принято из-за того, что результаты и качество игры команды не соответствовали требуемому уровню.

В данный момент мы занимаемся поисками нового главного тренера и сделаем объявление о назначении, когда переговоры подойдут к концу», — гласит сообщение на сайте «Арсенала».

Так провалилась вторая попытка Эмери зарекомендовать себя на топовом уровне где-то, кроме «Севильи». Напомним, лондонский клуб подписал баска в мае 2018 года вместо Арсена Венгера в надежде, что темпераментный специалист сможет вдохнуть в команду новую жизнь.

В сезоне-2018/19 «канониры» стали пятыми в Английской премьер-лиге (АПЛ) и разгромно уступили в финале Лиги Европы «Челси» (1:4), не пробившись таким образом в Лигу чемпионов.

Несмотря на некоторые положительные моменты, вроде беспроигрышной серии из 22-х матчей во всех турнирах с августа по декабрь 2018 года, итоги выступления «Арсенала» не вызвали бурного восторга у боссов клуба и его болельщиков.

Летом было решено провести мощную трансферную кампанию.

Клуб закупил игроков на 152 млн евро, совершив в том числе самый дорогой трансфер в своей истории — форвард Николя Пепе перебрался в стан «канониров» из французского «Лилля» за 80 млн евро.

Однако и эти покупки не помогли «Арсеналу» избавиться от статуса команды, которая вечно крутится где-то возле топов, но никак не может сделать следующий шаг и начать всерьез бороться за первое место.

После краткого проблеска в начале сезона-2019/20, когда лондонцы одержали две победы в Премьер-лиге подряд, команда снова начала обильно чередовать успехи с поражениями и ничейными результатами.

Самый мрак наступил в конце октября, когда «Арсенал» проиграл новичку Премьер-лиги «Шеффилду» (1:2), а затем упустил победу над «Кристал Пэлас», хотя вел 2:0 (в итоге встреча завершилась 2:2).

И без того недовольные фанаты окончательно вышли из себя и принялись оскорблять капитана команды Гранита Джаку во время его замены в матче против «Пэлас».

В ответ швейцарец в ярости выкинул капитанскую повязку, окончательно испортив отношения с болельщиками, которые и до этого высказывали несогласие с тем, что Эмери назначил его лидером клуба.

После этого недоверие болельщиков к команде возрастало с каждой игрой, что привело к практически пустым трибунам на родном стадионе «канониров».

There aren't many people at the Emirates Stadium tonight #ARSSGE pic.twitter.com/PFGePSAutM — Goal (@goal) November 28, 2019

Испортились и отношения в раздевалке. По информации Daily Mail, лидеры клуба Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг отказывались продлевать контракт, поскольку не были уверены, что стоит оставаться в команде с такой атмосферой, слабыми надеждами на выход в Лигу чемпионов и без каких-либо признаков улучшения игры.

Эмери так и не смог справиться с этим кризисом. Клуб не побеждает уже целый месяц, за это время пять раз сыграв вничью и потерпев два поражения.

Такой длинной безвыигрышной серии у «Арсенала» не было уже 27 лет — тогда, в феврале 1992 года, главным тренером команды был даже не Венгер, а Джордж Грэм.

За этот период лондонцы успели опуститься на девятую строчку в АПЛ и вылететь из Кубка английской лиги.

В Лиге Европы все в целом в порядке (все-таки не зря Эмери трижды подряд побеждал в этом турнире с «Севильей»), однако в последнее время проблемы наметились и там.

После трех побед «канониры» неожиданно сыграли вничью с аутсайдером всей группы «Виторией Гимараэш» (1:1), а затем проиграли на своем поле «Айнтрахту» (1:2), позволив тому вплотную подобраться к себе в таблице.

Группа F:

1. «Арсенал» — 10 очков

2. «Айтрахт» — 9

3. «Стандард» — 7

4. «Витория» — 2

Собственно, на следующий день после поражения от «Айнтрахта» руководство клуба и объявило об отставке Эмери. Немногочисленные болельщики, которые все-таки пришли на этот матч, держали в руках таблички с лозунгами «Emery Out». На этот раз боссы «Арсенала» решили к ним прислушаться.

Кто же заменит баска? В заявлении клуба говорится следующее:

«Мы попросили Фредди Юнгберга (бывшего игрока «Арсенала», который с лета 2019 года входил в тренерский штаб Эмери. — «Газета.Ru») временно возглавить команду. Мы полностью уверены, что Фредди сможет повести нас вперед».

Юнгберг был частью того «Арсенала», который завоевал золото АПЛ в сезоне-2003/04, не проиграв ни одной встречи. После ухода из стана «канониров» он поиграл за «Селтик», «Вест Хэм» и еще несколько менее известных клубов, а затем начал строить карьеру тренера.

Бывший вингер работал помощником наставника в «Вольфсбурге», а также тренировал молодежные команды «Арсенала» — U-15 и U-23. После этого руководство лондонцев решило подключить его к главной команде.

«Мы очень довольны работой Фредди с молодыми игроками. Он на 100 процентов заслужил повышение.

Разумеется, в работе с первой командой Юнгберг будет делать упор на развитие наших юных талантов, помогать им адаптироваться во взрослом футболе», — говорилось в официальном заявлении клуба.

Несмотря на то, что «Арсенал» сейчас находится в поисках нового главного тренера, а одним из кандидатов на этот пост называется опытный Массимилиано Аллегри, есть ощущение, что, если Юнгберг хорошо себя проявит, руководство клуба оставит его у руля команды с большим удовольствием.

Посмотреть на дебют шведа в качестве и.о. наставника «канониров» можно будет 1 декабря, когда «Арсенал» сыграет на выезде с «Норвичем».