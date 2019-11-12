Проклятье капитанской повязки: Джаку гонят из «Арсенала»

Haters gonna hate

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака оказался в не самой приятной для футболиста ситуации. Все из-за конфликта с болельщиками.

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Отчасти вина за то, что происходит сейчас с хавбеком, лежит на наставнике «канониров» Унаи Эмери, который вручил ему капитанскую повязку в начале сентября этого года после ухода Лорана Косельни во французский «Бордо». Уже тогда болельщики выказывали недовольство подобным решением наставника, так как на тот момент (да и сейчас) были уверены, что его и на поле выпускать не стоит.

Такое отторжение фанатского комьюнити не могло не сказаться на психологическом состоянии игрока. Его обвиняли чуть ли не во всех провалах «Арсенала» в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) и еврокубков.

В итоге во время матча с «Кристал Пэлас» в рамках десятого тура национального чемпионата, когда Джаку меняли на Букайо Саку, футболист был освистан своими же трибунами. Тут сердце хавбека не выдержало, и все накопившееся напряжение он вылил прямо на зрителей, сначала обматерив их, а потом и вовсе показательно сняв футболку.

Конечно, за такой поступок последовало наказание. Вся ненависть болельщиков, что так долго копилась, привела к самой настоящей травле.

«Мы убьем твою жену»

На протяжении нескольких дней после матча Джака избегал обсуждения инцидента. Первым заговорил Эмери.

«Он был неправ. Мы точно будем говорить об этом. Я хочу понять, что именно стало причиной подобной ситуации. Надеюсь, что все стороны конфликта извлекут пользу и сделают правильные выводы», — передает слова тренера «Би-би-си».

Также сообщалось, что специалист лично звонил швейцарцу, уговаривая его принести извинения за свое поведение, но футболист отказался. Позже он и вовсе поменял в соцсетях аватарку в форме «Арсенала» на фото в футболке сборной.

Когда же градус достиг критической отметки, футболист решил прервать молчание, признавшись, что каждый день получает сотни сообщений с угрозами не только в свою сторону, но и в сторону семьи.

«Повторяющиеся оскорбления, которая я получал последние несколько недель, довели меня до точки кипения. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком». Это взбесило меня»,

— написал он, призывая фанатов к взаимному уважению.

Даже главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил болельщиков не быть такими жестокими по отношению к игроку. Он выразил надежду на скорое прощение экс-капитана за излишнюю вспыльчивость.

Будущее Джаки

Но перспективы в стане «канониров» у полузащитника не самые радужные. Конечно, после того, что произошло, он лишился капитанской повязки. И, похоже, не только ее. Вот уже четвертую игру подряд футболист не выходит на поле. Он не выступал с командой в матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем», пропустил встречи с «Вулверхэмптоном» и «Лестером», а также не был заявлен на матч Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш».

Несмотря на то что сам футболист неоднократно заявлял, что готов вновь выходить на поле и защищать цвета «Арсенала», Эмери не спешит с решениями.

«Как тренер я отвечаю за команду. Безусловно, нам нужен такой игрок, как Джака. Но будет ли он вновь играть — я не знаю. Чтобы дать однозначный ответ, потребуется какое-то время. Мне нужно решить, готов ли он на сто процентов морально и физически снова выходить на поле», — заявил испанский специалист.

Альтернативы

Вскоре после всплеска скандала в СМИ появилась информация об уходе Джаки из клуба. Источники утверждают, что хавбек покинет команду в ближайшее трансферное окно, однако какой клуб примет ретивого игрока, пока загадка.

На данный момент у экс-капитана есть три пути: Бундеслига, Серия А или «Ньюкасл».

По данным Sky Sports, на варианте с немецким чемпионатом настаивают боссы «канониров». Скауты в данный момент ищут, на кого из игроков клубов Германии можно обменять полузащитника.

Позже пустили слух о переходе швейцарца в «Милан». Якобы трансфер настолько вероятен, что в данный момент футболист подыскивает себе жилье в столице Ломбардии.

Однако в борьбу за хавбека готов включиться лично главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, который хочет предложить игроку краткосрочный контракт.

Неизвестно, в состоянии ли клуб выплачивать швейцарцу ту зарплату, которую тот получает в стане «пушкарей», — £100 тыс в неделю.

Сам же Гранит пока не говорит в открытую об уходе. Утверждается, что хавбек обеспокоен тем, что может потерять место в сборной, покинув «Арсенал».

Проклятье капитанской повязки

Среди любителей конспирологии уже начинает развиваться целая теория о проклятии места капитана «канониров». Но тут есть и здравое зерно. Взять в пример даже бывшего лидера — Косельни. Для всех его уход был неожиданностью. Вдруг в середине лета он устраивает «бунт» и сбегает во Францию. А Микель Артета, который вел команду за собой до 2016 года, по завершении карьеры убрал из соцсетей любые упоминания об «Арсенале» и присоединился к тренерскому штабу «Манчестер Сити». Не стоит забывать и о Томасе Вермалене с Пером Мертезакером, которые постоянно травмировались на пустом месте.

До них был Робин ван Перси, сбежавший в «Манчестер Юнайтед» за трофеями. Еще раньше — мечтавший о каталонской «Барселоне» Сеск Фабрегас, который во время капитанства рвал «кресты». А до него был Вильям Галлас, часто скандаливший с партнерами по команде. Он, кстати, ушел в «Тоттенхэм», в стан самого принципиального соперника «Арсенала». Теперь угроза повисла над Пьером-Эмериком Обамеянгом, который получил повязку после инцидента с Джакой. Совпадение или нет, но буквально через пару дней после назначения игрок разбил автомобиль стоимостью в £270 тыс.