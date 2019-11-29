Первая звезда: как Гусев преодолел недоверие Америки

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:6

Минувшей ночью за океаном состоялся всего один матч — в День благодарения «Монреаль Канадиенс» принимал на своей арене «Нью-Джерси Дэвилз». Цифры изначально говорили в пользу гостей, поскольку канадская команда находится в серьезном кризисе и до этой встречи потерпела поражения в пяти играх подряд, а против непосредственно «дьяволов» имела серию из шести проигрышей в восьми последних встречах.

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Причем в тех двух случаях, когда «Монреалю» все же удавалось обыграть «Нью-Джерси», это происходило не в основное время.

В итоге матч напоминал игру в догонялки — гости выходили вперед, хозяева сравнивали счет. Делал это «Монреаль» трижды, однако после счета 3:3 «Дэвилз» смогли забросить две шайбы подряд, и хотя Арттури Лехконен снова отыграл одну, переломить ход встречи канадцам уже не удалось. Все закончилось шайбой американской команды в пустые ворота — 6:4.

Ударное звено

В таком матче, само собой, не обошлось без героев. Таковыми стала вся третья тройка нападения «Дэвилз»: Никита Гусев — Блэйк Коулмэн — Трэвис Зэйджак. Хотя, что интересно, начинал в звене с россиянином и американцем в центре чешский гренадер Павел Заха.

Однако очень быстро Джон Хайнс поднял Заху выше, поменяв его местами с Коулмэном, и не прогадал. Чех провел добротный матч и набрал очко за голевую передачу под выход Майлзу Вуду один в ноль.

Ну а Гусев, Коулмэн и Зэйджак попросту сотворили победу для своей команды.

При счете 0:0 на 8-й минуте Трэвис отдал передачу на Никиту, который выскочил вдвоем с Коулмэном на одного защитника и сделал то, что умеет лучше всего: изящно поработал руками на плавном и неотвратимом движении вперед, а затем выбрал шикарный момент для паса, после которого Коулмэну просто оставалось подставить клюшку перед пустым створом.

При счете 1:1 уже Коулмэн отдал Гусеву на правый край, а российский нападающий от борта перевел шайбу в чужой зоне на пятак, откуда накативший на скорости Зэйджак шикарно подправил скачущий диск под самую перекладину без шансов для Кэри Прайса.

В третий раз эти ребята проявили себя при счете 4:3 в начале третьей 20-минутки. Снова Коулмэн сыграл на правого крайнего, а Никита в средней зоне нашел оказавшегося с ними на льду на пересменке Дэймона Северсона. Форвард после такой передачи получил много свободного пространства, но и сам все сделал великолепно: вошел в зону, выбрал момент и зарядил в самую девятку, сопроводив гол звоном каркаса ворот.

Уже на последних минутах, когда «Канадиенс» пытались спасти встречу вшестером, Зэйджак успел к шайбе в чужой зоне и, не пожадничав, выложил на пустые Коулмэну на дубль, Гусев в этот момент еще не успел появиться на льду.

В итоге Коулмэн стал самым результативным игроком встречи, набрав 2+2, на счету Зэйджака 1+1, а Гусев отметился тремя ассистами.

Требовалось доказать

Тем не менее именно Гусева признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Эксперты назвали ключевым его вклад во вторую победу «Нью-Джерси» за три матча. И это верно.

Никита играл блестяще, оформил три прямых передачи на голы, причем каждая из них была хороша по-своему:

первая сделала всю работу за Коулмэна, вторая создала момент Зэйджаку, а третья разрезала среднюю зону, дав Северсону пространство, которым он классно воспользовался.

При этом Никита в этом матче очень много и полезно работал в обороне, совершил всего одну потерю, нанес три броска в створ и завершил игру с показателем полезности »+3»!

Этот матч стал для россиянина первым в НХЛ, где он набрал более одного балла, и теперь на счету Гусева 11 (5+6) очков в 21-й игре регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира.

Сама по себе статистика, конечно, не впечатляющая, но ее нельзя рассматривать в отрыве от реалий команды и положения в ней самого игрока.

«Дэвилз», прогрессировавшие стремительными темпами в последние годы и собравшие летом отличный и очень перспективный состав, завалили старт сезона, что привело к достаточно жестким и консервативным решениям наставника команды.

Джон Хайнс поступил в старых традициях североамериканской тренерской школы, попытавшись загнать свой состав в рамки жестких схем и тотальной пахоты.

Не то чтобы Гусев не способен биться и работать в обороне, но такой стиль игры подходит ему примерно как корове седло.

Кстати, не только ему, но и многим другим игрокам команды. Как только Хайнс понял это, ослабив вожжи, игра у «Нью-Джерси» пошла, и теперь «дьяволы» вполне могут включиться в гонку за плей-офф.

Что до Гусева, то он в начале сезона получал очень мало игрового времени, проводя на льду по 8-9 минут (меньше всех в команде), и даже на несколько игр оказался в запасе, наблюдав за матчами из пресс-бокса.

Тогда казалось, что талантливый россиянин, чьим козырем являются феноменальное видение площадки и чувство игры, закиснет и чуть ли не до конца года вернется на родину, так и не раскрывшись в НХЛ.

Может быть, так в конце концов и случилось бы, но Гусев не стал метаться сразу же, как во время своего вояжа в «Вегас» Вадим Шипачев, а продолжил терпеть и выполнять требования.

Хайнс постепенно начал доверять россиянину, и вот теперь он, как в матче с «Монреалем», проводит на льду четверть игрового времени, а это совсем другие возможности для того, чтобы проявить себя.

Есть ощущение, что это только начало, ведь после такого перфоманса Никита вряд ли станет играть меньше, ну а найденная химия в тройке с Зэйджаком и Коулмэном только поспособствует дальнейшему прогрессу.