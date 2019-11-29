Самый странный бой в истории: что покажут Емельяненко и Кокляев

Деньги, правила — все официально

До боя между скандально известным бойцом ММА Александром Емельяненко и популярным стронгменом Михаилом Кокляевым остаются считаные часы.

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Поздно вечером по московскому времени зрители смогут наконец увидеть шоу, которое выросло из конфликта в соцсетях, активно раскручивалось на протяжении последних месяцев и теперь близится к своей точке кипения, после которой выяснится, что круче, — масса и мощь или опыт и техника.

Фриковый ли это бой? Конечно. Зрителям он интересен, прежде всего, из-за личных разборок между сторонами, которые обещают бескомпромиссную рубку на ринге, а также самим фактом встречи в бою представителей разных видов спорта — смешанных единоборств и тяжелой атлетики.

Причем биться соперники вообще будут по правилам бокса — нечто среднее для обоих.

Поединок продлится четыре раунда по три минуты, если, конечно, опытный Емельяненко не отправит Кокляева в нокаут прицельным ударом или стронгмен, тягающий по 400 кг железа, не сумеет так приложиться по бойцу ММА, что тот не сможет продолжать схватку.

Любопытно, что, несмотря на всю условность этого боя (обычно поединки длятся по 12 раундов), Федерация бокса России официально его санкционировала, выдала Емельяненко лицензию боксера и обеспечила этому событию призовой фонд — «за популяризацию бокса в стране».

Победитель получит 1 млн рублей, а проигравший — 500 тысяч.

Емельяненко и Кокляев даже провели церемонию взвешивания, на которой стронгмен оказался тяжелее на целых 20 кг (134,1 кг против 113,6 кг), но это вряд ли кого-то беспокоит. Сложно представить, из-за чего этот бой мог бы не состояться, ведь сами правила его проведения уточнялись довольно долго.

У боя также будет свой предварительный кард — все как на серьезных турнирах. Правда, состав этого карда кажется несколько необычным. Так,

в со-главном событии вечера примет участие 46-летний Максим Новоселов, отсидевший в общей сложности 17 лет по обвинениям в убийстве и покровительстве нарко-бизнеса.

Когда-то он становился чемпионом Европы и Кубка мира по боевому самбо, а также накопил немалый опыт в подпольных боях без правил, но стал известен широкой аудитории в основном из-за разборок с Вячеславом Дациком, дружбы с «Руками-базуками», а также тем, что организовал в тюрьме секцию единоборств для заключенных, о которой Кокляев снял ролик, набравший больше 6 млн просмотров.

Соперником Новоселова станет мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексей Гончаров, а бой пройдет по правилам ММА, а не бокса, в отличие от всех остальных поединков. Впрочем, удивляться чему-либо в организации этого вечера вряд ли стоит.

Также внимание в предварительном карде привлекает встреча россиянина Эдгара Гукасяна и Кулвы Бушира из Танзании за пояс чемпиона WBA Asia South.

Дело в том, что Гукасян — это тренер Кокляева, который все эти месяцы готовил его к поединку с Емельяненко. Выходит, что наставник будет драться на разогреве у своего ученика, а потом — сопровождать его в углу ринга.

Действительно, почему бы и нет? Гулять так гулять.

Другие представители предварительного карда:

Вартан Арутюнян (Россия) — Иван Безверхий (Украина)

Владимир Мышев (Россия) — Цотне Султанишвили (Грузия)

Мухамадсалим Сотволдиев (Узбекистан) — Вячеслав Летовальцев (Россия)

Валерия Родионова (бокс) — Дарья Кутырова (Россия)

Билеты, трансляция, Валуев — комментатор

Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется не ранее 22.40 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка организует канал «РЕН ТВ», который не транслировал спортивные события с 2001 года.

В качестве комментатора боя был приглашен бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.

«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — так чемпион объяснил свое решение поработать на событии.

Ажиотаж вокруг этого боя действительно высок. Билетов почти не осталось: на сайтах официальных распространителей можно найти немного свободных мест на самых дальних трибунах за 700 рублей, маленькие островки пустых кресел за 15 тысяч, и совсем крохи мест в партере за 70 тысяч.

Емельяненко и Кокляев показали всем настоящий мастер-класс по раскрутке боя из ничего — такому позавидовал бы и Конор Макгрегор.

«До них никто из ничего до такого уровня бой не раскручивал. Люди, которым около 40, сумели привлечь внимание, заработают деньги, нанеся минимум ущерба своему здоровью, — заявил «Евроспорту» Олег Тактаров. — Представляете, завтра я приду к какому-нибудь шахматисту, тот начнет качаться, тренироваться и проведем бой. Понятно, что не будет никаких увечий: на потеху публике поскачем. Люди хотели зрелище — они получат зрелище, а мы сохранили здоровье и получили деньги. Все, что нужно для современного бойца».

Церкви, синяки, потасовка

В плане раскрутки поединка соперники действительно постарались на славу. Оба очень активны в Instagram, где, собственно, и начался их конфликт, так что на посты о подготовке к бою не скупились.

Емельяненко, например, издевательски искал Кокляева на турнире Fight Nights, заглядывая под кресла и показывая, что тот якобы испугался встречи с ним.

Кокляев отвечал тем, что «путал» Александра с пробегающим мимо котенком, и говорил, что не появился на бойцовском вечере, потому что иначе пришлось бы чем-нибудь кинуть в соперника.

Оппоненты даже успели «устроить потасовку» в центре Москвы на очной встрече. На самом деле ничего серьезного не произошло: Кокляев бросил в Емельяненко кепку и сделал ему небольшое рассечение на лице, но шумиха в СМИ получилась довольно серьезной.

Оба также успели заручиться поддержкой высших сил. Стронгмен тренировался на фоне монастырей и общался со священниками.

Боец ММА ответил тем, что получил благословение от владыки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который пожелал ему победы над Кокляевым.

В общем, соперники явно стоят друг друга по части работы с аудиторией, и их противостояние в соцсетях (пожалуй, самое зрелищное в этом поединке) можно признать ничейным. Чем же закончится реальная схватка в ринге, узнаем совсем скоро. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события — начало в 20.00 мск.