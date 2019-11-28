Полный провал: ЦСКА прощается с Европой

Удивительно, но перед матчем с «Лудогорцем» команда Виктора Гончаренко еще имела теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы занять второе место, армейцам необходимо было обыгрывать болгарскую команду со счетом 4:0 или крупнее, ждать осечки «Ференцвароша» в параллельном матче с «Эспаньолом» и в шестом туре совершать настоящее чудо — побеждать испанскую команду на выезде и ждать ничьей в параллельном матче.

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Начинать собирать этот пазл красно-синим предстояло в предпоследнем домашнем матче года. Виктор Гончаренко вернулся на тренерскую скамейку поле пропуска игры против самарских «Крыльев Советов» из-за дисквалификации. Нецензурная брань белорусского специалиста в игре с «Сочи» попала в телевизионную трансляцию, и Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил ему руководить командой от бровки в двух матчах (один из которых – условно).

Наставник столичного клуба решил не вносить никаких изменений в стартовый состав по сравнению с предыдущей игрой.

Армейцы начали с места в карьер, заработав уже на второй минуте опасный штрафной. К мячу подошел Никола Влашич – его обводящий удар прошел чуть выше ворот Пламена Илиева. Шестая минута игры ознаменовалась могучим ударом из-за пределов штрафной в исполнении Игоря Дивеева, но мяч пролетел выше перекладины.

Затем Константина Кучаева оставили одного в штрафной площади болгар, но 21-летний полузащитник не попал в ближний угол. Буквально в следующей же атаке дальний пас на Сигурдссона нашел адресата, но исландец был неточен. В течении первых десяти минут красно-синие трижды били по воротам соперника, но в створ им попасть так и не удалось.

Свои атаки игроки Виктора Гончаренко развивали преимущественно через левый фланг – Кучаев быстро перемещался вдоль бровки, активно предлагая свои услуги для организации давления на ворота «Лудогорца». Болгары же в первой половине тайма явно чувствовали себя не как дома, лишь изредка забирая мяч. ЦСКА же делал все, чтобы организовать быстрый гол. Например, Влашич вбежал с мячом в штрафную и отдал пас на правый край в сторону Марио Фернандеса – бразилец с российским паспортом на замахе убрал Недялкова и вернул мяч хорватскому игроку. Николе нужно было просто попадать в створ, но удар пришелся выше ворот.

Первый же удар в створ ворот случился только на 30-й минуте, и его нанес Кристьян Бистрович: мяч летел без помех, но вратарь смог легко отбить его.

По первому тайму сложилось впечатление, что красно-синим не хватало связующего звена в центре атаки – от Кучаева и Влашича шла опасность на левом фланге, от Марио Фернандеса – на правом, но помочь им ни Чалов, ни Сигурдссон не смогли. Исландец раз за разом уступал в верховых единоборствах, а до россиянина игровой снаряд часто просто не доходил.

Игра была без грубостей со стороны соперников, поэтому главный судья Якоб Кехлет решил не задерживать команды и отправил всех на перерыв, не компенсировав ни минуты.

В перерыве никаких изменений в составах команд не последовало. Второй тайм стартовал с давления ЦСКА и опасного углового, из которого извлечь пользу не удалось. На 54-ой минуте состоялась первая замена: под бурные овации зрителей на поле вышел Алан Дзагоев, заменивший Константина Кучаева. Не сказать, что до появления осетинского футболиста у красно-синих ничего не получалось, но его выход определенно взбодрил команду.

Спустя четыре минуты после появления Алана супермомент создал Арнор Сигурдссон, прострелив на пустые ворота — набегавшему Чалову не хватило скорости, чтобы достать мяч, после чего Федор с гримасой отчаяния прикоснулся головой к газону.

Последовавшая затем замена 20-летнего исландца на Ильзата Ахметова должна была придать еще большей скорости армейским атакам, но вместо этого случилась большая неприятность.

Правый фланг обороны ЦСКА оставил в одиночестве Вандерсона, отпасовавшего на дальнюю штангу, где румын Клаудиу Кешерю в упор расстрелял Акинфеева – 0:1.

Фанатская трибуна за воротами Игоря Акинфеева затянула ставшую уже привычной в текущем розыгрыше Лиги Европы кричалку: «Верим в Команду!», которая в последнем домашнем еврокубковом матче сезона все-таки принесла успех: очередной из бесчисленного множества прострелов в штрафную «Лудогорца» в исполнении красно-синих замкнул Федор Чалов. Стоит отметить, что голевую и предголевую передачу исполнили вышедшие на замену Дзагоев и Ахметов.

Настроение у болельщиков и игроков тотчас улучшилось – атаки ЦСКА стали проходить в более быстром темпе. По воротам били Влашич, Бистрович, навешивал в штрафную Ильзат, но все неточно. В самой концовке болгарская команда дважды смогла отдать разрезающие передачи через центральную зону. Это было настолько неожиданно, что оба раза приходилось вступать в игру Игорю Акинфееву.

Итог матча – 1:1. Ничья, которая оставила ЦСКА за бортом Лиги Европы.