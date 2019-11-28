Издевательство Овечкина и прорыв Малкина: россияне зажгли в НХЛ

Малкин окончательно вернулся после скандалов

Евгений Малкин, который в начале регулярного чемпионата НХЛ страдал от травм и не имеющих отношения к спорту скандалов, выдал свой лучший матч в сезоне, принеся «Питтсбургу» победу в сумасшедшем матче с «Ванкувер Кэнакс».

Игра получилась сумасшедшей без всякого преувеличения — и итоговый счет 8:6 полностью отражает происходившее на льду.

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Первыми начали забивать «пингвины»: к 13-й минуте они довели счет до приятного 2:0, причем в обоих случаях голевой передачей отметился Малкин.

Сначала Джейк Гюнцель вогнал снаряд в дальнюю «девятку» после того, как русский великан выиграл вбрасывание и не глядя отпасовал назад прямо на него.

Jake Guentzel has points in all seven of his career games vs. Vancouver (7G-3A). pic.twitter.com/YVzS5a4h37 — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 28, 2019

А затем Брайан Раст расстрелял вратаря, получив идеальную передачу от Джино буквально на «пятаке».

Однако после этого произошел настоящий коллапс — «Питтсбург» пропустил четыре шайбы подряд. Кризис затянулся на 35 минут — половину стартового периода и целиком вторую 20-минутку «пингвины» только и делали, что пропускали. После четвертого гола «Ванкувера» Майк Салливан даже заменил основного вратаря Мэтта Мюррея, и до конца матча в рамке стоял Тристан Джерри.

В заключительном периоде уже при счете 2:4 «Питтсбург» сумел быстро отквитать одну шайбу, но затем в течение 40 секунд пропустил еще две — 3:6. Казалось, что это приговор.

Однако сначала робкий шаг навстречу камбэку сделал своим голом Доминик Кагун (4:6), а затем снова включился Малкин: россиянин внес шайбу в ворота с добивания после того, как Кагун попал прямо в голкипера.

Отрыв от «Ванкувера» сократился до минимума (5:6) — возможно, именно это стало ключевым в дальнейшем перевороте, который совершили «пингвины».

Dominik Kahun went to the net and wouldn't be denied! pic.twitter.com/NWEEz4erHJ — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 28, 2019

Зак Астон-Риз сравнял счет за десять минут до конца встречи (6:6), затем Крис Летанг отличился голом, который в итоге стал победным (предголевую отдал Малкин), и, наконец, сам Джино вколотил последний гвоздь в крышку гроба «Ванкувера» — издевательская шайба из положения сидя в пустые ворота стала вишенкой на торте.

Tonight: stuffing the net.

Tomorrow: stuffing in your belly.

Wednesday and Thursday FTW. pic.twitter.com/NI2CRKJ7Tp — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 28, 2019

Целых пять набранных очков в одной встрече — два гола и три ассиста — такого Малкин не вытворял с сезона-2011/12. Да и вообще подобный «пента-трик» — лишь восьмой в его карьере. Неудивительно, что россиянин был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Сейчас мое время. Я поймал свою игру. Тренеры доверяют мне, я много провожу времени на льду. Я очень уверен в себе.

В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. В прошлом сезоне я не был доволен тем, как играл.

Сколько лет мне осталось играть на профессиональном уровне? Я просто наслаждаюсь каждым днем. Я знаю, что я отличный игрок. Я играю в хоккей всю свою жизнь и наслаждаюсь этим», — цитирует Малкина «Чемпионат.com».

Джино действительно расцветает на глазах в 33 года. В 14 играх этой «регулярки» на его счету 19 очков (6+13) — неплохой результат, учитывая, при каких обстоятельствах нападающий начинал сезон.

После этой победы «Питтсбург» набрал 30 очков и расположился на пятом месте Восточной конференции. Впереди — «Каролина», «Бостон», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон».

Овечкин поиздевался над Бобровским

Дуэль «Вашингтона» Александра Овечкина и «Флориды» Сергея Бобровского также получилась довольно упорной: «столичные» постоянно выходили вперед, а «пантеры» пытались догнать.

Однако первой забила именно команда Александра Великого — возможно, именно это и предрешило победу «Вашингтона» с минимальным перевесом — 4:3.

Счет открыл, кстати, сам Овечкин, причем в очень красивом стиле. Получив шайбу от Евгения Кузнецова, нападающий на ложном движении оставил не у дел сразу двух защитников, влетел и с близкого расстояния отправил снаряд прямо между ног Бобровскому. Форменное издевательство.

«Первый гол «Вашингтона» — неудача для меня, Овечкин сделал ложный замах, и шайба влетела в «домик», — сетовал после матча Бобровский. — Во втором голе я тоже мог бы сыграть лучше, допустил позиционную ошибку. Конечно, четыре пропущенных гола — это много, и, к сожалению, мы проиграли. Но я готов оставить это позади и двигаться дальше».

Кстати, гол Бобровскому стал для Ови 16-м в сезоне, всего же на его счету 26 очков в 26-ти матчах «регулярки». Кажется, очередной год Александра Великого в НХЛ обещает быть весьма насыщенным на новые рекорды.

После этой победы «Вашингтон» расположился на втором месте Восточной конференции с 37-ю очками. Столько же у лидирующего «Бостона», но эта команда провела на один матч меньше.

Панарин все равно лучше всех

Несмотря на голевые подвиги Овечкина, лидером бомбардирской гонки среди россиян в НХЛ по-прежнему остается Артемий Панарин, который проводит свой первый сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче против «Каролины» Хлебушек отличился ассистами, а всего на его счету в этом сезоне 24 очка — 12 шайб и 12 голевых передач. И это за 23 матча.

Больше очков есть у Андрея Свечникова (28) и Овечкина (26), но они и сыграли больше на два и три матча соответственно, так что по соотношению затраченного времени и эффективности Артемий опережает всех.