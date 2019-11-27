Падение Франции в Петербурге: как «Зенит» отмучился с «Лионом»

27 ноября петербургский «Зенит» на своем поле принимал французский «Лион» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды уже встречались друг с другом на старте цикла и разошлись миром — 1:1. Ко второй очной встрече с французами же сине-бело-голубые подошли не в лучшем для себя состоянии. Подопечные Сергея Семака за четыре игры набрали четыре очка и расположились на третьем месте в группе G, отставая от впереди идущего «Лиона» на три балла. По сути именно встреча с командой Руди Гарсии стала для «Зенита» матчем жизни, ведь непосредственно по итогам поединка определялась дальнейшая борьба за место в плей-офф главного клубного турнира Европы. Для этого у петербуржцев имелось сразу несколько сценариев.

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Во-первых, в случае победы над «Лионом» сине-бело-голубые вышли бы на второе место, опередив французов за счет личных встреч. Для выхода в плей-офф «Зениту» нужно было бы сыграть в заключительном туре группового раунда с «Бенфикой» так, чтобы по итогам набрать не меньше баллов, чем набрал бы «Лион» в игре с «РБ Лейпциг». А если проще, то две победы на финише цикла гарантировали бы команде Семака путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во-вторых, рассчитывать на нее «Зенит» мог бы и в случае нулевой ничьей на своем поле. При таком итоге петербуржцам было бы необходимо одолеть затем «Бенфику», обязательно дождавшись при этом поражения «Лиона» от «Лейпцига». В случае же ничьей со счетом 1:1 сине-бело-голубых устроил бы тот же расклад при условии улучшения статистики забитых и пропущенных мячей, в чем французы имели преимущество.

В-третьих, «Зенит» попрощался бы с плей-офф Лиги чемпионов в случае ничьи со счетом 2:2 и крупнее, равно как и при поражении от «Лиона». При данных раскладах команде с берегов Невы оставалось бы бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы.

Перед игрой с «Лионом» «Зениту» было над чем задуматься. Два поражения от «Лейпцига» подряд дали много пищи для размышлений Сергею Семаку, хотя к самой встрече петербуржцы подходили явно в приподнятом настроении, ведь сине-бело-голубые имели за своей спиной две победы над тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» в чемпионате России. У «Лиона» же ситуация обстояла несколько иначе. Вкупе с уверенной победой над «Бенфикой» французы в Лиге 1 также одолели «Ниццу», но проиграли «Марселю». В данном случае важна фигура форварда Муссы Дембеле. В последних трех матчах он записал на свой счет два гола, да и вообще возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате Франции. На поле стадиона в Санкт-Петербурге он, к слову, вышел с первых минут.

«Зенит» же вернулся к привычной схеме в четыре защитника в линию, поняв, что в оборонительном футболе команда не преуспевает, что наглядно показал «Лейпциг». А после победной встречи с «Рубином» Сергей Семак и вовсе не стал проводить никаких ротаций с составом.

С самого начала матча «Зенит» обозначил статус хозяев поля, оказав давление на ворота соперника. Отличные моменты имелись у Сердара Азмуна. Сначала иранец замкнул подачу Вячеслава Караваева с фланга, пробив точно в голкипера «Лиона», а затем он же едва не реализовал выход один на один после проникающей передачи от Артема Дзюбы: Азмун немного не дотянулся до мяча, ударив по рукам Антони Лопешу.

Не отставал и «Лион». Упомянутый Дембеле в ходе контратаке подловил опорных полузащитников «Зенита» на смене позиций, переиграл один в один Ярослава Ракицкого, прокинув себе мяч на ход, но в штрафной его уже опередил Михаил Кержаков. К середине тайма голкиперу «Зенита» вновь пришлось вступить в игру. Все тот же Дембеле вышел один на один с вратарем, переиграл его, но загнал себя в неудачную позицию, откуда бить было неудобно. В итоге форвард «Лиона» откатил мяч под удар Максвеллу Корне, тот пробил с линии штрафной, мяч попал в толпу защитников и отскочил к Бертран Траоре. Кержаков с выстрелом хавбека справился.

Едва ли не в следующем эпизоде Михаил поистине спас «Зенит» от пропущенного мяча.

Траоре обыграл двух защитников на замахе, вошел в штрафную и сразу прострелил на дальнюю штангу. Магомед Оздоев в попытке прервать передачу срезал мяч в свои ворота. Кержаков поймал «круглого» уже практически на линии ворот.

К концовке тайма гости перехватили инициативу, но опаснейший момент в свой актив записал все-таки «Зенит». Азмун получил проникающую передачу верхом в штрафную от Кузяева, вышел один на один с Лопесом и, сближаясь с ним, в касание попытался проткнуть мяч в ворота. Однако снаряд угодил в штангу, после чего защитник «Лиона» разрядил ситуацию.

Под занавес первой половины встречи «Зенит» все-таки забил.

Хозяева заработали угловой, который исполнил дос Сантос. Дзюба выиграл верховое единоборство у Марсело и пробил в свободный угол ворот. 1:0 — с таким счетом команды и ушли на перерыв.

С начала второй половины встречи «Лион» увеличил атакующее давление и создал несколько опасных моментов у ворот «Зенита». Причем как короткими розыгрышами в штрафной площади, так и дальними ударами. В связи с этим стал теряться и Кержаков, в чьих действиях чувствовалась явная неуверенность в себе. Оно и понятно: в одной вратарской Кержакова на протяжении 30 минут регулярно находились по три игрока гостей, тогда как сине-бело-голубые сильно прижались к своим воротам и долго не могли зацепиться за мяч, растерянно действуя без него.

Выходить со своей половины поля хозяева предпочли длинными забросами в сторону Дзюбы и Азмуна, однако большинство из них до адресата в итоге не доходили: защитники «Лиона» легко выигрывали единоборства у нападающих «Зенита», моментально организуя следующую позиционную атаку.

В какой-то момент показалось, что игра превращается в классическое «одни не могут, вторые не хотят» — «Зенит» сконцентрировался на сохранении победного счета, предпочитая контратакам оборону своих ворот, французы же большими силами подходили к чужой штрафной, но до точного паса дело так и не доходило.

За шесть минут до конца основного времени матча исход встречи все-таки решился в сторону петербуржцев.

Сергей Семак провел несколько изменений, выпустив на поле Юрия Жиркова и Александра Ерохина. Они же и сделали второй гол: Ерохин с фланга навесил на линию штрафной, где первым оказался Жирков, Юрий в касание откатил мяч под удар Оздоеву, и тот приложился издали. Мяч рикошетом от Марсело влетел в сетку ворот.

2:0 — таким образом, «Зенит» обошел «Лион» в турнирной таблице и существенно улучшил свои шансы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Продолжат ли сине-бело-голубые свою кампанию в главном еврокубковом турнире континента, станет известно 10 декабря, когда команда Семака приедет в Лиссабон на встречу с «Бенфикой».