«WADA должно быть жестче»: американец требует лишить Россию Игр

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт 27 ноября сделал заявление относительно санкций к российскому спорту, рекомендованных комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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По мнению Тайгерта, являющегося известным антогонистом Российского антидопинового агентства (РУСАДА) и всего, что связано с Россией, предложенные меры являются недостаточными.

«Россия продолжает нарушать международные антидопинговые правила, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук.

WADA должно противостоять этому мошенническому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Меры, предложенные комитетом по соответствию, являются неадекватными, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством, — выступил Тайгерт.

— История научила нас реагировать на российский допинг, использованный в Рио-2016 и Пхенчхане-2018, когда тайно управляемый процесс, позволяющий россиянам соревноваться, не сработал. Видимо, это подтолкнуло Россию к тому, чтобы просто уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены.

WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, и будущие поколения российских атлетов».

Ранее комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить страну возможности принимать международные старты у себя, а также повторно лишить статуса соответствия РУСАДА.

При этом международные спортивные чиновники уже заявили, что, даже если рекомендация будет принята полностью (в чем нет особенных сомнений), то «чистые» отечественные спортсмены получат допуск на соревнования в нейтральном статусе.

Правда, российская чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, недавно признанная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) легкоатлеткой года, уже получила уведомление об аннулировании приглашения на турнир в Глазго.

За введение санкций в отношении России выступил Европейский совет по взаимодействию с WADA.

«Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию, — рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которая принимала участие в заседании органа.

— Это свидетельствует о том, что к нашей системе нет доверия. На следующие четыре года рекомендовано назначить международного эксперта в РУСАДА для мониторинга независимой работы агентства и гарантий невмешательства в работу РУСАДА».

А вот глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев считает рекомендации комитета по соответствию незаконными с юридической точки зрения.

«Если такое решение будет принято на заседании совета WADA 9 декабря, необходимо это оперативно обжаловать в Международный спортивный арбитражный суд. Идет информационная война, нагнетается обстановка, но с правовой точки зрения, оснований для отстранения и РУСАДА, и связанного с этим отстранения российской сборной нет, — цитирует юриста «Спутник».

— Самое главное в том, что эта ситуация по обвинению России ― предвзятая и надуманная. Это полная белиберда с правовой точки зрения, все это незаконно».

Примерно такой же позиции придерживается и депутат Госдумы Игорь Лебедев, который считает, что санкции в отношении России — попытка США победить отечественных спотсменов, являющихся для них конкурентами.

«В Российской Федерации подавляющее большинство – чистые спортсмены, которые никогда не принимали допинг, а завоевывали медали в чистой и конкурентной борьбе. Америка во многих видах спорта – наш конкурент. Они решили бороться с помощью отстранения наших спортсменов от Олимпиады – это неспортивный метод. Все те голоса, которые раздаются против нашей страны в этом вопросе, – нечестный и неконкурентный вид борьбы», — рассказал о своей позиции Лебедев.

— Что касается слов Тайгерта, то вы хотите, чтобы он выделил пять-шесть чистых фамилий, а остальных попросил убрать? Он их и по фамилиям не знает! В их представлении Россия сегодня – враг номер один по всем вопросам. От экономики и политики – до спорта и туризма. А на войне, пусть она и без жертв и вторжений, не различают противника, виноваты все. Это необъективно, но все действовали бы так же».

При этом Лебедев также отметил, что «определенная доля вины» за ситуацию в российском спорте лежит и на национальных чиновниках. По его словам, необходимо усиливать работу в плане наказаний за употребление допинга, и все происходящее станет для страны уроком.

Правда, кажется, что «репетиторы» возьмут слишком дорогую цену. И речь не о деньгах, хотя и штрафы заплатить придется тоже солидные.