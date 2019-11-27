Нелепый гол выбил из колеи: «Локо» объяснил фиаско с немцами

Московский «Локомотив» потерпел обескураживающее поражение от леверкузенского «Байера» в Лиге чемпионов и за тур до конца группового этапа лишился шансов не то что на выход в плей-офф, но даже на участие в Лиге Европы — втором по престижности еврокубковом турнире.

Реклама

Для попадания в ЛЕ нужно было занять третье место из четырех, но сейчас «железнодорожники» располагаются на последнем, уступая «Байеру» три очка.

Таблица группы D:

1. «Ювентус» — 13 очков

2. «Атлетико» — 7

3. «Байер» — 6

4. «Локомотив» — 3

Таким образом, даже если в заключительном туре красно-зеленые чудом обыграют «Атлетико» в Мадриде, а «Байер» потерпит ожидаемое поражение от «Ювентуса», то команды лишь сравняются по очкам, а по личным встречам немцы окажутся впереди, поскольку одолели «Локо» на выезде 2:0, а уступили ему дома с меньшим счетом — 1:2.

Вдвойне обидно и потому, что домашняя победа над леверкузенцами могла не только гарантировать «железнодорожникам» выход в Лигу Европы, но и оставила бы теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Поскольку «Атлетико» проиграл «Ювентусу» (0:1), красно-зеленые подобрались бы к мадридцам на расстояние одного очка и отправились бы в столицу Испании с особенной мотивацией.

Теперь же — ни огня в глазах, ни понимания, почему второй раз подряд команда одерживает лишь одну победу за весь групповой этап ЛЧ. Все-таки опыт игры на таком уровне, о нехватке которого много говорилось в прошлом году, теперь присутствовал. И команда явно играла лучше, заставляя уходить от поражения сам «Ювентус», но обидно пропуская решающие голы в концовке.

Невезение? Нехватка сил? Так или иначе, в этом сезоне «Локомотив» проиграл все три домашних матча Лиги чемпионов, чего не происходило с российскими клубами уже 17 лет.

Главный тренер москвичей Юрий Семин принес фанатам извинения за этот проигрыш и досрочный вылет из всех еврокубков, а также попытался объяснить проблемы своего коллектива.

«Команде не хватило характера. И вообще, чтобы выходить из группы в Лиге чемпионов, мы нуждаемся в более качественном и широком наборе футболистов.

Требуется ротация, потому что иногда случаются травмы. В матче с «Байером» было два-три игрока, которые почти не принимали участия в общих тренировках. Из-за этого появился дисбаланс. Знаю, что фанаты очень расстроены, поэтому прошу прощения за этот матч.

Алексей Миранчук выглядел неплохо? Нет, все игроки выглядели очень плохо.

Во втором тайме у нас вообще не было команды на поле», — заявил тренер.

Стоит отметить и откровенное невезение команды. Пропущенные в концовках голы от «Ювентуса» показались просто цветочками по сравнению с курьезным мячом, который Рифат Жемалетдинов занес в свои ворота в матче с «Байером». Это совершенно выбило команду из колеи, что отметил и Семин.

«Я разочарован тем, что после пропущенного мяча, хотя тайм был и неплохим в техническом плане, мы сильно сдали по части характера.

Неожиданно стали проигрывать слишком много единоборств, потеряли уверенность.

Хотя, если судить по моментам, у нас их было не меньше, а может, и больше. Но именно духа — нашего, локомотивского, — не было», — подчеркнул специалист.

По поводу двух оставшихся матчей в чемпионате России до зимнего перерыва — против московского «Динамо» и тульского «Арсенала» — Семин также настроен пессимистично.

«Дай бог, чтобы мы как можно меньше потеряли очков. Мы их обязательно недосчитаемся, но если потеряем много, то в январе у нас будет другая команда», — подытожил наставник.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, которого после ярких матчей против «Ювентуса» уже начали сватать в стан туринцев, объяснил печальные результаты команды нехваткой удачи.

«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать.

Были хорошие моменты после первого гола «Байера», был момент у брата (Антон Миранчук вышел один на один, но не реализовал момент. — «Газета.Ru»). На таком уровне нужно их использовать.

Вероятно, против «Байера» даже сложнее играть, чем против «Ювентуса». Немцы действуют очень интенсивно, хорошо контролируют мяч, прессингуют и грамотно садятся в оборону».

Защитник «Локо» Бенедикт Хеведес отметил, что на развитие событий в матче сильно повлиял быстрый пропущенный мяч.

«Этот гол выбил нас из колеи. Мы имели моменты и пропустили такой нелогичный мяч. А во втором тайме «Байер» высоко атаковал и заставлял нас ошибаться. Мы зарабатывали ненужные штрафные. Но шансы были. Если бы удалось забить гол, в конце смогли бы прибавить и, возможно, спасли бы игру», — цитирует Хеведеса официальный сайт клуба.

А вот другой защитник «железнодорожников» Мацей Рыбусь подчеркнул, что команда не сдалась сразу после нелепо пропущенного мяча, и только во втором тайме стала сама на себя не похожа — возможно, не хватило сил.

«Мы хорошо отреагировали на первый гол «Байера» — сразу создали моменты у ворот соперника. Жаль, что забить не получилось, и второй тайм мы провели намного хуже.

Хотели позволить немцам контролировать мяч и ловить их на контратаках, однако что поделать, если они просто быстрее», — посетовал футболист.

А голкипер «железнодорожников» Маринато Гильерме, совершивший в этой встрече немало сейвов, признал, что фанаты теперь имеют право кричать команде нелицеприятные вещи.

«Болельщики скандировали «Еврокубки только на приставке»? Они имеют право нас критиковать, мы и сами очень разочарованы — особенно после победы над «Байером» на выезде в самом начале.

После такого от нас были большие ожидания. Команда понимала, что как минимум должна выходить в Лигу Европы, это было целью. Но не получилось», — цитирует Гильерме «Чемпионат.com».