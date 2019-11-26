Без еврокубковой весны: как «Локо» уступил «Байеру»

В Москве завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и леверкузенским «Байером». Встреча прошла на столичном стадионе «РЖД Арена», хозяева уступили немецкой команде со счетом 0:2.

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Поединок был чрезвычайно важен для «железнодорожников». В своей группе перед туром у «Ювентуса» было 10 очков, 7 баллов набрал «Атлетико», а у «Локомотива» и «Байера» — по 3. Российский вице-чемпион оказался выше благодаря победе в личной встрече. Если бы москвичи снова победили «Байер», то гарантировали бы себе третье место, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Учитывая статус поединка, «Локомотив» с первых минут пошел вперед. На 7-й минуте встречи полузащитник «Локо» Алексей Миранчук, выскочивший в контратаке один на один с голкипером «Байера» Лукашем Градецки, даже забил. Россиянин пустил мяч под вратарем, но, как оказалось, был офсайд. Лайнсмен его через паузу зафиксировал, гол не был засчитан.

Несмотря на стартовый натиск, уже спустя несколько минут после момента с Миранчуком «Локомотив» пропустил совершенно нелепый мяч. После углового снаряд вылетел в центр на линию вратарской, где неловкое движение форварда москвичей Рифата Жемалетдинова в борьбе с уже лежавшим на газоне Чарлесом Арангисом переправило мяч в сетку без шансов для Маринато Гильерме. Волнение сделало свое дело.

Через мгновение хозяева могли пропустить вновь. Керем Демирбай отличным ударом обвел стенку после стандартного положения, но отлично сыграл вратарь «Локо», вытащивший мяч из самого угла.

В целом же москвичи здорово действовали на контратаках и создавали опасные моменты, но с завершением у подопечных Юрия Семина возникли проблемы. Одним из таких эпизодов стал момент Эдера и Алексея Миранчука, когда они в штрафной «Байера» раздавили всю оборону и прокинули мяч так, что он попал в руку защитника. Судья свистеть не стал, но мяч вдруг отскочил к Антону Миранчуку, который выскочил прямо на Градецки и бил в упор. Вратарь «фармацевтов» потащил, успев сократить угол обстрела.

После этого гости владели территориальным преимуществом и практически не давали создавать шансов «Локо». В один момент леверкузенцы даже могли увеличивать преимущество, но Мусса Диаби не сумел выиграть дуэль против Гильерме. Голкипер «Локо» бросился наперерез вингеру и сыграл в мяч в своей штрафной, хотя Диаби и упал. Футболисты «Байера» требовали пенальти, но там и фола не было, да и вообще был офсайд.

Под конец первого тайма опасный удар нанес Эдер, однако мяч прошел рядом со штангой.

Уже в добавленное к первой 45-минутке время Леон Бэйли пробил с линии штрафной, но в очередной раз выручил Гильерме. На добивание первым успел Кевин Фолланд, однако голкипер «Локо» снова был на высоте и отстоял ворота.

Во втором тайме команды заметно сбавили темп и обходились редкими атаками. Лучше своими шансами вновь воспользовались гости: на 54-й минуте последовала подача из глубины в штрафную «железнодорожников», мяч гости выбили, но недалеко. Арангис первым оказался на подборе и закинул Бендеру в штрафную, а Свен, избежав офсайда, вколотил мяч с лета в дальний угол. 0:2, катастрофа для «Локомотива».

Показалось, что хозяева совсем поникли. «Байер» же давил и был намерен увеличить счет, но и «железнодорожники» все же отошли и начали отвечать острыми контратаками — был момент у Эдера, который в очередной раз пробил мимо из убойной позиции. Под занавес первого тайма «Локомотив» имел еще несколько моментов, но ни Алексею Миранчуку, ни Федору Смолову их реализовать не удалось.

Как итог, «Локо» остался с тремя набранными очками и даже в случае победы в следующем матче все равно будет уступать «Байеру» по сумме личных встреч. «Железнодорожники» лишились даже Лиги Европы.

«Локомотив» завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем против мадридского «Атлетико». Встреча пройдет в Испании 11 января и начнется в 23.00 по московскому времени. «Байер» в этот день встретится с туринским «Ювентусом».