Дебют Моуринью и провал «МЮ»: чем завершился уикенд в Англии

«Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1

Победная встреча с лондонским «Челси» помогла подопечным Хосепа Гвардиолы вернуться в тройку лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ) — был обыгран лондонский «Челси». Первый гол встречи оформил на 22-й минуте французский полузащитник «синих» Н'Голо Канте благодаря пасу Матео Ковачича из центра поля. Бенжамен Менди уступил в борьбе за мяч у ворот, после чего снаряд оказался в сетке «Сити».

Через семь минут усилиями Кевина де Брюйне «горожане» смогли восстановить паритет. А на 37-й минуте и вовсе вырвались вперед: алжирец Рияд Марез пробил в дальний угол, искусно обойдя на пути игроков «Челси».

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На второй добавленной минуте лондонской команде был подарен пенальти. Однако вышедший исполнять удар хавбек Мейсон Маунт не смог реализовать удар. Через несколько мгновений Рахим Стерлинг оформил еще один гол в ворота подопечных Фрэнка Лэмпарда, однако удар не был засчитан из-за оффсайда.

Таким образом, «Ман Сити» смог набрать два очка и обойти «Челси» в турнирной таблице. На счету «горожан» 28 очков, у «синих» — 26.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2

Исход матча лондонского «Кристал Пэлас» с «Ливерпулем» не оказался неожиданностью. Однако насыщенная моментами игра все же заслуживает особого внимания.

Попытку распечатать ворота под занавес первой 45-минутки сделал защитник лондонской команды Джеймс Томкинс. Футболист точным ударом со штрафной пробил вратаря Алиссона. Однако гол не был засчитан из-за нарушения, замеченного благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Открыли счет лишь в начале второго тайма. Автором первого гола встречи стал хавбек Садио Мане, перехвативший передачу с левого фланга.

Сравнять счет «Кристал Пэласу» помог нападающий Уилфрид Заа на 82-й минуте, забивший в левый угол ворот. Однако Роберто Фирмино удалось вывести вперед команду, воспользовавшись суетой у ворот.

Теперь подопечные Юрегна Клоппа еще больше утвердили позиции на первой строчке турнирной таблице АПЛ. На счету «красных» уже 37 очков. Следующий за ними «Лестер Сити» отстает на восемь баллов (29). А вот «Кристал Пэлас» наоборот на одну позицию опустился. В активе «орлов» 15 очков и серия из пяти матчей без побед.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:3

Наибольший интерес у любителей футбола это дерби вызвало тем, что это был дебютный матч для португальского специалиста Жозэ Моуринью в качестве главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сменившего 20 ноября на посту аргентинца Маурисио Почеттино, работавшего в клубе с 2014 года.

Вывести команду вперед помог гол форварда Сон-Хын Мина, который удачно перехватил передачу Деле Алли из центра. Таким образом, южнокорейский футболист показал, что преодолел депрессию, вызванную страшной травмой Андре Гомеша в матче 12-го тура с «Эвертоном». Полузащитник получил перелом ноги, увидев который нападающий начал плакать.

Увеличить преимущество смог Лукас Моура благодаря результативному пасу все того же Сона.

Во второй половине встречи подопечные Моуринью довели счет до разгромного после того, как Гарри Кейн забросил мяч в сетку «Вест Хэма» благодаря навесу Сержа Орье с правого фланга.

Попытки реабилитироваться «молотобойцы» предприняли под конец встречи. Сначала на 73-й минуте Мичейл Антонио пробил вратаря Пауло Гассанигу, а на 90-й сократил отрыв защитник Анджело Огбонна. Однако обойти «шпор» хозяевам поля так и не удалось.

Таким образом, первое испытание для Моуринью завершилось победой его подопечных. Для «Тоттенхэма» же это первый удачный матч на выезде с января 2019. Обыграв «Вест Хэм», «шпоры» смогли набрать 17 очков и оказаться на десятой строчке турнирной таблицы национального первенства. В то же время «молотобойцы» все еще плетутся в хвосте с 13-ю очками – 17-я строчка.

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

В одном из главных матчей тура манкунианцы гостили у «Шеффилда». Для «Манчестер Юнайтед» игра обернулась очередным провалом и по результату, и по ходу игры. «Красные дьяволы» пропустили уже в начале поединка, а точнее на 19-й минуте, когда счет в игре открыл Джон Флек, после чего гости больше тайма не могли отыграться. Увеличил преимущество «клинков» в начале второго отрезка игры Ли Муссе. Сократили же отставание футболисты «МЮ» только на 72-й минуте, когда удалось отличиться молодому защитнику Брендону Уильямсу.

Восстановить статус-кво «МЮ» удалось уже через несколько минут — забил Мэйсон Гринвуд. А еще спустя две минуты отличился Маркус Рашфорд с передачи 22-летнего Даниэля Джеймса. Однако удержать победу после камбэка манкунианцы не сумели: на 90-й минуте хозяев спас от поражения гол Оливера Макбарни, поставивший точку в матче — 3:3.

Ничего хорошего для «МЮ» не произошло, несмотря на ничью. после 13-ти сыгранных туров подопечные Уле-Гуаннара Сульшера занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 набранных очков при четырех победах, пяти поражениях и четырех ничьих. А «Шеффилд», получивший право выступать в высшем дивизионе только в этом сезоне, продолжает удивлять: они опережают «красных дьяволов» на один балл, находясь на шестом месте, а от еврокубковой зоны команду Криса Уайлдера отделяет один пункт.