«Не макгрегоровщина»: Емельяненко и Кокляев провели разведку

Здоровый трэшток

История нестандартного поединка профессионального бойца MMA Александра Емельяненко и одного из самых узнаваемых стронгменов России Михаиля Кокляева берет свое начало еще в апреле. Тогда спортсмены схлестнулись в социальных сетях, выясняя, кто из них сильнее. Позднее было официально объявлено о договоренности о бое по правилам бокса. Так или иначе, регламент в сложившихся обстоятельствах значит не так много, учитывая то, что пауэрлифтер ни разу не выходил ни на ринг, ни в клетку.

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Однако в плане разогрева Кокляев, как оказалось, даст фору любому бойцу из UFC.

Трэшток, устроенный атлетами, больше напоминал дружеские подколы с уклоном в русскую культуру. Это и привлекло болельщиков, которых впечатлило, что привлечь внимание к бою можно без агрессии и оскорблений. Один из самых забавных роликов Емельяненко-младший опубликовал в октябре. На видео он находится в азиатский ресторане и вспоминает о будущем сопернике, увидев в меню «китайские хинкали».

Позднее боец также искал Кокляева на турнире Fight Nights. Под стульями и столами.

Стронгмен отвечал не менее забавными колкостями, например, надев шапку, которую в него бросил Емельяненко, на собаку.

...а также сыграл на гармошке, показав, как «Саша будет плясать по рингу».

Позитивный настрой на поединок Кокляев подтвердил и на пресс-конференции. Он обратил внимание, что это кардинально отличает его с Емельяненко от того, как раскручивает свои поединки Конор Макгрегор. Ирландец не так давно приехал в Россию и, говоря про Хабиба Нурмагомедова, оскорбил дагестанский народ. До этого экс-двойной чемпион UFC сравнил жену россиянина с полотенцем. По мнению стронгмена, такая тактика для него неприемлема.

«Саша льет воду на мою мельницу. Еще и бесплатно.

После нашего с ним боя открою свою хинкальную. А Емельяненко сделаю специальную доставку. Здоровую десятикилограммовую хинкалину приготовим ему.

Считаю, это не провокации, а здоровый и хороший трэшток. Это не макгрегоровщина, которая чернит спортсмена. И никакими деньгами ты себя не отмоешь. А у нас с Александром все хорошо в этом плане», — приводит слова спортсмена Sport24.

Тактика на бой

Что касается Емельяненко, то он, учитывая свой статус, был менее многословен и посвятил большую часть мероприятия непосредственно спортивной составляющей. Для него этот поединок станет первым на боксерском ринге. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах же он провел 36 боев, одержав 28 побед (20 – нокаутом) и потерпев семь поражений. Еще один поединок завершился вничью. Помимо прочего, он является мастером спорта России по дзюдо и самбо.

Оценивая силу своего соперника по видео его спаррингов, боец отметил, что «не видит в нем ничего такого, что может смутить». Он также посоветовал Кокляеву быть внимательным и подчеркнул, что «увидел страх в его глазах», и даже совместные тренировки стронгмена с представителем тяжелого веса UFC Александром Волковым опытного атлета не смутили.

«Не собираюсь стоять перед Кокляевым, как Волков. Я бы победил Волкова. Он выносливый и долговязый, но ничего особенного в нем нет. Думаю, в России вообще нет бойцов, которые могли бы меня побить. Михаил целиком и сплошь состоит из слабых сторон: зажат, затянут, не работает серийно. Я рассчитываю на четыре раунда, а там посмотрим, сколько он выстоит», — сказал Емельяненко.

Для себя основной целью поединка 38-летний боец видит возможность доказать, что заявления Кокляева о превосходстве пауэрлифтинга над смешанными единоборствами были опрометчивыми.

«Какая задача? Побить его, чтобы не делал громких заявлений. Ему пока рановато с такими заявлениями против меня выходить на ринг, чтобы побить. У него не получится ничего. Ничего не случится, я выиграю, выбросьте эти мысли. Я всю жизнь дерусь, зачем мне мотивация?» — спросил он.

Интересно, что одним из секундантов Емельяненко будет бывший советский боксер Олег Меньшиков. По его словам, под руководствам тренера он может работать до тех пор, пока не выгонят из зала.

40-летнему Кокляеву в бою вряд ли помогут титулы многократного победителя Кубка России по тяжелой атлетике и мастера спорта международного класса. Он подтвердил, что осознает свои слабые стороны. Тем не менее по ходу поединка он намерен придерживаться своей стратегии.

«У меня нет коронного удара, а план — работать, прессинговать. Хейтеры говорят, что моя масса — мой минус, но я хочу сказать, что это плюс», — заверил он.

Дальнейшее будущее

Как и ожидалось, оба спортсмена в рабочем настроении подходят к поединку, соответствующе относясь к его не самой выдающейся престижности. Для Кокляева встреча с Емельяненко, как он признался, стала хорошей мотивацией попробовать новое в спортивной карьере и трансформироваться. Если бой сложится в его пользу, то он готов встретиться с соперником вновь — уже по правилам MMA.

«Если выиграю, то дам реванш Саше. В стиле ММА. При подготовке к поединку старался соблюдать режим дня, что тяжелее с большим количеством съемок, рекламой этого боя. Я считаю Александра серьезным бойцом. Я готовился, терпел — непривычная для меня работа. Но нам дано такое качество, как воля. Мотивации было вагон и маленькая тележка, мне достаточно было вспомнить, с кем у меня бой. Спасибо Александру, который повлиял на мою трансформацию», — заявил тяжелоатлет.

Емельяненко, чья карьера в смешанных единоборствах в последние годы сильно пострадала из-за постоянных проблем с законом, даже поражение не будет поводом завершить карьеру, поскольку к смене профессиональной деятельности он не готов. Более того, сам факт возможного проигрыша боец полностью исключает.

«Нет, я не готов завершить карьеру в случае поражения. Во-первых, я не проиграю. А, во-вторых, что мне еще делать? Турниры организовывать?» — удивился спортсмен.

Без Хабиба не обошлось

Не обделили вниманием оба хедлайнера и последние новости из бойцовского мира. Правда, связанные в основном с развлечениями. Емельяненко задали вопрос о том, что Хабиб Нурмагомедов ранее обошел стал самым популярным россиянином в Instagram, обогнав певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков. Коллега чемпиона UFC такую смену интересов общества полностью одобряет.

«Спорт развивается, растет. На сегодняшний день он более интересен, чем шоу-бизнес. Это подтверждается количеством подписчиков», — считает боец.

К его словам присоединился и Кокляев, выразивший мнение, что в российском обществе «просыпается советский человек».

«Есть некая тенденция сегодня по продажам продукции с советской атрибутикой. Мне кажется, человек советский в нас просыпается. Он начинает вспоминать более серьезные вещи. Я критикую сегодняшние веяния, которые русскому человеку пытаются втюхать. Шоу-румы, обзоры дорогих тачек и прочее американское. Это не наше. И то, что Хабиб стал популярнее Бузовой, это показатель, что здравый смысл побеждает», — ответил спортсмен.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в свою очередь выразил надежду, что в поединке будет ничья. Напомним, что бой, санкционированный Федерацией бокса России (ФБР), состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Петровском парке.