Будет только хуже: почему «МЮ» лихорадит

Матч 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) обернулся для некогда входившего в «большую шестерку» «Манчестер Юнайтед» очередным провалом, что в последние сезоны для манкунианцев стало уже обыденностью. «Красные дьяволы» гостили на стадионе «Брэммел Лэйн» у «Шеффилд Юнайтед», и уже в начале поединка у подопечных Уле-Гуннара Сульшера начались проблемы. На 19-й минуте счет в игре открыл Джон Флек, после чего гости больше тайма не могли отыграться. Увеличил преимущество «клинков» в начале второго отрезка игры Ли Муссе. Сократили же отставание в счете футболисты «МЮ» только на 72-й минуте, когда удалось отличиться молодому защитнику Брендону Уильямсу.

Для 19-летнего англичанина этот гол стал первым в АПЛ. Дебютировал же за первую команду «МЮ» он только в этом сезоне.

Реклама

Восстановить равенство в счете гостям удалось снова благодаря усилиям своей молодежи: Мэйсон Гринвуд отправил мяч в ворота после передачи Маркуса Рашфорда. А уже спустя две минуты отличился и сам Рашфорд — с передачи 22-летнего Даниэля Джеймса. Однако удержать победу после камбэка манкунианцем не удалось: на 90-й минуте хозяев спас от поражения гол Оливера Макбарни, поставив точку в матче — 3:3.

Таким образом, «МЮ» после 13-ти сыгранных туров занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 набранных очков при четырех победах, пяти поражениях и четырех ничьих. Что интересно, «Шеффилд», получивший право выступать в высшем дивизионе только в этом сезоне, опережает «красных дьяволов» на один балл, находясь на шестом месте, а от еврокубковой зоны команду Криса Уайлдера отделяет один пункт.

Наставник самого титулованного клуба Англии после игры заявил, что в игре его подопечных виден значительный прогресс. По мнению Уле Гуннара Сульшера, сейчас у футболистов «МЮ» видно желание биться до конца.

«Иногда футбол выходит за рамки тактики. Можно сравнить, с какой энергией мы играли в первом тайме и как команда поверила в себя, когда забила гол. Команда нынешнего сезона очень отличается от той, которая была в прошлом сезоне. Парни никогда не сдаются. В прошлом сезоне мы бы пропустили четыре-пять голов и не отыгрались. Мы бы не смогли вернуться в игру. В первом тайме «Шеффилд Юнайтед» хотел победить больше, чем мы. У нас не было ударов по воротам соперника в первом тайме, и это недопустимо», — приводит слова Сульшера «Би-би-си».

«В футболе победу нужно завоевать. Мы не имеем права начинать завоевывать ее только с 70-й минуты. Парни молодцы. Дело не в нехватке желания, а, вероятно, в неуверенности. Я не сомневаюсь, что мои парни хотят выиграть, но иногда молодые игроки не знают, как выиграть такие испытания. Мы должны многому научиться на этом матче», — добавил он.

Любопытным матч получился в том числе и из-за происходящего на трибунах. В объектив камер попал эпизод, на котором было видно, как легендарный в прошлом наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и исполнительный директор манкунианского клуба Эда Вудворда ведут словесную перепалку, которая, по мнению британской прессы, была вызвана неудовлетворительными результатами и игрой «красных дьяволов». Фото момента в своем Twitter опубликовало издание The Sun.

Sir Alex Ferguson and Ed Woodward caught in 'heated discussion' https://t.co/RhcywDpXSK pic.twitter.com/mrjvefRD5Q — The Sun Football (@TheSunFootball) 24 ноября 2019 г.

Напомним, что смутные времена в «Манчестер Юнайтед» начались как раз после ухода Фергюсона в 2013 году. С того времени манкунианцы ни разу не побеждали в чемпионате Англии, по разу выиграв только Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также Лигу Европы. Кроме того, «красные дьяволы» сменили уже четырех тренеров, приглашая также и именитых специалистов — Луи ван Гала и Жозе Моуринью. Однако никто из них не добился с командой успехов, и с каждым сезоном «МЮ» показывает все худшие результаты, несмотря на дорогостоящие трансферы.

С приходом на тренерский мостик Сульшера «МЮ» существенно изменил тенденцию развития. В составе команды преобладает большое количество молодых футболистов, среди которых на второй план ушли дорогие покупки манкунианцев — например, Поль Погба. В связи с этим ходит множество разговоров о будущем некоторых игроков, поэтому не исключено, что уже в ближайшее трансферное окно состав «красных дьяволов» может существенно измениться. Правда, ничего хорошего команде это не сулит, учитывая то, что существуют определенные проблемы в бюджете, поэтому, как уже сказал Сульшер, если трансферы зимой у клуба будут, то лишь один-два, связанные с арендой.