Соперницы вздрогнули: Трусова сделала тройной аксель

В мире фигурного катания грядет очередная буря. Александра Трусова, уже выбившаяся в лидеры благодаря успешному владению четверными прыжками, которые делают ее одной из главных фавориток Гран-при, к финалу престижной серии намерена намерена выучить еще один элемент ультра-си — тройной аксель. Видео с кадрами удавшегося прыжка в своем Instagram опубликовала тренер фигуристки Этери Тутберидзе. На ролике видно, как Трусова успешно, хотя и не слишком уверенно, приземляется с трикселя, после чего в ее адрес следуют аплодисменты.

Усложнение и без того безукоризненного контента может позволить Трусовой стать номером один в мире — если прыжок она выучит, то будет владеть всеми элементами сложнейшего уровня в современном фигурном катании. Сейчас аксель в три с половиной оборота исполняют не так много фигуристок, однако его исполнение позволяет 22-летней Елизавете Туктамышевой до сих пор оставаться конкурентоспособной, а Алене Косторной, уже включающей в программу по два тройных акселя, набирать оценки на уровне той же Трусовой, противопоставляя прыжок ее четверным.

Огромный плюс трикселя в том, что им владеют единицы. Это говорит и о сложности, и об уникальности элемента. Базовая оценка за чистое исполнение акселя — 8 баллов, что делает его самым ценным прыжком среди тройных. При этом нельзя забывать о приличных надбавках.

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Для сравнения, сейчас Трусова стабильно совладала с несколькими четверными прыжками, которые уже активно исполняет на соревнованиях. По ходу текущего сезона она заявила в произвольную программу сразу четыре квада: четверной сальхов, четверной лутц (сложнейший из всех видов четверных), четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также комбинацию из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер. Переводя на человеческий язык, это не менее 50 баллов в общей сложности — оценки на уровне тех, что показывают в мужском фигурном катании.

Как следствие, Трусова уверенно выиграла два этапа Гран-при из двух с солидным гандикапом. Ей же принадлежат мировые рекорды по лучшей оценке в произвольной программе и суммарной за два номера.

Казалось бы, что идея включать в программу еще и тройной аксель при таком арсенале довольно рискованна и опрометчива, но смысл в этом все-таки есть. Во-первых, четверные прыжки Трусова не может включать в короткий номер, что запрещено правилами. Из-за этого она, конкурируя с владеющими трикселем спортсменками, зачастую отстает от них после короткой программы.

На Skate Canada она проигрывала японке Рике Кихире перед произвольной программой, а позднее заявила, что не понимает, почему квады не разрешают исполнять в коротком прокате, а тройные аксели входят в чисто разрешенных. Так или иначе, но желание быть первое везде заставляет Трусову учить прыжок, хотя и без него она способна оставаться в лидерах.

«Как идет мой тройной аксель? Для меня это почему-то самый сложный прыжок из элементов ультра-си. Он отличается от исполняемых мной четверных тем, что исполняется с переднего хода. Не знаю, почему, но для меня это сложнее. Но я его учу и постараюсь сделать», — говорила спортсменка.

Во-вторых, сильная сторона Трусовой — прыжковая часть. Это огромный плюс с точки зрения уже того, что она уже умеет, но и здесь без подвохов не обходится. Дело в том, что у нее не самые выдающиеся оценки за компоненты, включающие в себя связку элементов, хореографию и некоторые другие аспекты — проще говоря, общее впечатление судей о катании. Номера россиянки построены целиком и полностью на прыжках, поэтому времени и сил на что-то другое, откровенно говоря, у нее просто не остается.

К слову, нельзя исключать, что если Трусова и выучит тройной аксель, то будет исполнять его поначалу только в короткой программе, поскольку, нагружая проивзольную, существенно повышается риск ошибок и падений.

Сейчас мировой рекорд по общей оценке, принадлежащей ученице Тутберидзе, составляет 241,02 балла. Но Косторная, владеющая только тройными акселями, на недавних соревнованиях в Саппоро не дотянула чуть более балла до этого достижения — наглядный показатель силы трикселей и компонентов. Поэтому конкуренты в финале Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине, у Трусовой все-таки будут. А вот с тройным акселем в наборе прыжков — уже вряд ли.