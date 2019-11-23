Русский «Челси»: Абрамович передумал продавать клуб

Как Абрамович стал владельцем «Челси»

В покупке клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) на тот момент малоизвестному в Великобритании, но очень богатому россиянину помог «суперагент» Пини Захави. Легендарный израильтянин стал причастен не к одной сделке. Например, благодаря нему в «Манчестер Юнайтед» появился Рио Фердинанд. Интересно, что именно «МЮ» стал первым клубом, который Захави предложил Абрамовичу. Также в числе вероятных покупок значились лондонский «Тоттенхэм» и «Портсмут».

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Одной из причин, по которой российский предприниматель выбрал именно «Челси», стало финансовой положение «синих». В то время у команды было много долгов, что существенно снижало ее стоимость.

И хотя тогда на клубе висела задолженность в размере $23 млн, Абрамович смог установить рекорд по сумме за покупку клуба АПЛ. За «Челси» россиянин отдал £140 млн.

Несмотря на то, что в тот момент бизнесмен занимал должность губернатора Чукотки, он принял решение переехать в Лондон на постоянное место жительства. Уже на протяжении 15 лет Абрамович управляет «синими», поэтому нет ничего удивительного в том, что рано или поздно разговоры о возможной продаже команды должны были появиться.

Когда начались проблемы

Неприятности у одного из самых известных в России олигархов с «Челси» начались после того, как в отношении России начали вводить санкции. Далеко не секрет, что многие отечественные бизнесмены на протяжении долгого времени проживают в столице Соединенного Королевства, а некоторые и обзавелись визой, позволяющей им работать и существовать на территории страны без каких-либо ограничений.

Все испортила история с отравлением бывшего полковника ГРУ и разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в тихом маленьком английском городке Солсбери. В инциденте обвинили Россию, в связи с чем отношение к соотечественникам на территории Великобритании катастрофически испортилось.

Так, англичане начали проверку всех инвесторских виз, выданных гражданам России. В тот момент Абрамовичу нужно было продлить свою, однако рассмотрение этого вопроса было отложено.

Таким образом, предприниматель остался без возможности работать легально в Великобритании, а страдал от всей этой ситуации лондонский клуб, над которым нависла угроза лишиться своего крупнейшего инвестора и владельца.

Чтобы урегулировать ситуацию, российский бизнесмен принял решение стать гражданином Швейцарии, однако и тут Абрамовичу не улыбнулась удача. В итоге бизнесмен, вспомнив о своих корнях, оформил гражданство Израиля. Стоит отметить, что несмотря на все перипетии судьбы, Абрамович не является невъездным, так что может, как и другие туристы, находиться в Соединенном королевстве 180 дней.

Продажа «Челси»

Нестабильное положение в Соединенном Королевстве стало толчком для Абрамовича начать избавляться от многих активов, в том числе и «Челси». В статусе «Продается», как неоднократно информировала британская пресса, лондонская команда находилась с октября 2018 года.

Уже тогда среди экспертов появлялись сомнения по поводу возможности для «синих» найти реального покупателя. За свой клуб Абрамович запросил ни много ни мало £2,5 млрд. Однако такая цена оправдана, учитывая то, сколько россиянин сделал для клуба.

Именно благодаря его вливаниям «Челси» пять раз становился чемпионом Англии и по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. За 15 лет с Абрамовичем «синие» завоевали 17 трофеев.

Нельзя не упомянуть и возросшую доходность клуба. Так, в 2003 году «Челси» заработал £134 млн, а в минувшем сезоне-2017/18 прибыль составила £443,4 млн. Абрамович поднял клуб на другой уровень, сделав его привлекательным для игроков после того, как «Челси» закрепился в списке лучших команд Премьер-лиги.

Как бы то ни было, покупателей на «Челси» не нашлось. В качестве претендентов на пост функционера «синих» назывались химический магнат Джим Рэтклифф и чех Петр Келлнер. Однако ни тот, ни другой так и не сделали серьезного предложения по клубу, если верить таблоидам Англии.

Еще одним потенциальным покупателем мог стать консорциум из Катара. Но он отказался от покупки из-за осложнений, связанных с реконструкцией домашнего стадиона «Челси» — «Стэмфорд Бридж», так как именно новому владельцу пришлось бы заниматься реновацией арены.

Почему Абрамович оставил у себя «Челси»

The Telegraph уверен, что на изменение решения российского предпринимателя подвигли успехи команды под руководством нового наставника. Летом 2019 года на пост главного тренера «Челси» был назначен бывший игрок команды – Фрэнк Лэмпард.

До того, как возглавить лондонскую команду, Лэмпард работал в «Дерби Каунти» — клубе второго по силе дивизиона Англии (Чемпионшипа). Весной 2018 года он подписал трехлетнее соглашение с «баранами». Несмотря на то, что под его руководством «Каунти» не смог выйти в АПЛ из-за поражения «Астон Вилле», уже в июле 2019 года специалист получил предложение из старой команды. Контракт Лэмпарда с «Челси» также рассчитан на три года.

За те недолгие несколько месяцев, что англичанин занимает пост тренера, «синие» вышли на третье место турнирной таблицы национального чемпионата, несмотря на то, что клубу до следующего летнего трансферного окна запрещено покупать новых игроков.

Нельзя не вспомнить, что главной причиной для покупки «Челси» у Абрамовича был интерес к футболу. Не исключено, что именно Лэмпард смог вернуть российскому предпринимателю утерянную другими наставниками радость от выступлений «синих».