Тайная свадьба: как в Италии «женили» Роналду

В Италии в последние недели, когда клубный футбол уходил на паузу из-за международных матчей, поводов для обсуждений было довольно мало. Местная национальная команда уже давно обеспечила себе выход в финальную стадию предстоящего чемпионата Европы — 2020, поэтому все внимание было приковано к нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Большую часть времени муссировалась информация об его конфликте с главным тренером «бьянконери» Маурицио Сарри, а также извинения, которые португалец якобы должен был принести команде за неподобающее поведение после матча с «Миланом».

Так или иначе, спортивная жизнь суперзвезды «Ювентуса», включающая в себя всевозможные пересуды на тему его возможного ухода из клуба или завершение карьеры, уже успела наскучить. Объективно говоря, шансов на получение уже шестого для себя «Золотого мяча», до вручения которого остаются считанные дни, у форварда в этом году не так много. Поэтому настоящую шумиху подняло сообщение итальянского журнала Novella 2000, который сообщил, что Роналду некоторое время назад женился на своей подруге — испанской модели Джорджине Родригес.

По сведениям источника, торжество произошло в конце августа в Марокко. Церемония была полностью закрыта для общественности, а одной из причин назывался тот факт, что возлюбленная футболиста якобы находится в плохих отношениях с матерью Роналду — Долорес Авейру. Именно поэтому, если верить прессе, из-за режима строгой секретности на мероприятие не были допущены даже фотографы.

Теперь Родригес якобы получила право распоряжаться частью собственности Роналду.

«Все было понятно с 29 августа прошлого года, когда Роналду летал на Мадейру со своими адвокатами и внес правки в завещание, добавив туда Джорджину.

До того его имуществом управляла мама, а в тот день он изменил некоторые положения, вписав туда мать своих детей и женщину, которая заботится об остальных трех», — рассказал близкий к паре источник.

Что интересно, раскрывая другие подробности гипотетической свадьбы португальца, издание вспомнило о давней истории Роналду в Марокко, после которой появились домыслы об его нетрадиционной сексуальной ориентации. Таблоид уверяет, что ведущим бракосочетания стал марроканский боец смешанного стиля (MMA) Бадр Хари. Четыре года назад в прессе связали частые визиты футболиста в страну Северной Африки и совместные фотографии с кикбоксером. В частности, под подозрение Роналду попал после снимка, на котором Хари поднимает его на руки.

А еще больше ситуация накалилась после признания полузащитника мадридского «Атлетико» Коке в том, что Роналду будто бы назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами во время матча.

Что бы там ни было, никаких публичных признаний португалец делать не стал, а спустя год появился на камерах с тогда еще никому не известной девушкой. Ей оказалась Джорджина, которая младше футболиста на десять лет. После этого выхода пара все чаще стала быть вместе на официальных мероприятиях, а первый «большой» выход Родригес случился в январе 2017-го, когда она сопровождала Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча».

В том же году стало известно, что Родригес и Роналду ждут ребенка — девушка особо не скрывала «особого положения», позируя перед камерами. Однако перед тем, как обзавестись совместным чадом с подругой, португалец еще получил двойню от суррогатной матери — Еву и Матео, а уже спустя несколько месяцев на свет появилась девочка Алана-Мартина, которую родила Джорджина.

Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.

Несмотря на частые разговоры о свадьбе, официальных заявлений по этому поводу представители футболиста не делали. Более того, по информации TMZ, ближайшее окружение Роналду полностью отрицает последние слухи о бракосочетании португальца. В связи с этим нельзя не вспомнить, что и Родригес подвергается давлению прессы из-за до сих пор не состоявшегося бракосочетания. Однако на все разговоры девушка реагирует спокойно. Так, в сентябре она в очередной раз заверила, что в ближайшее время они не будут оформлять отношения с нападающим туринцев официально.

«Не сейчас. Свадьба входит в наши планы, но сейчас мы думаем о других интересных планах на будущее, о которых я не могу рассказать. У нас есть четверо детей и мы сосредоточены на их воспитании, это все, что имеет значение», — говорила Джорджина.