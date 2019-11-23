«Она крадет сердца»: как Загитова отвоевала себе финал

В японском Саппоро завершился последний этап Гран-при по фигурному катанию. Уже по традиции наибольший интерес вызвали выступления девушек, среди которых фигурировали имена олимпийской чемпионки Алины Загитовой, ее напарницы по группе Этери Тутберидзе Алены Косторной и талантливой японской одиночницы Рики Кихиры. Как и ожидалось еще до старта соревнований, троица заняла весь пьедестал.

Косторная, совсем чуть-чуть проигравшая мировому рекорду Александры Трусовой (241,02), стала первой с 240 баллами. Кихира финишировала на втором месте (231,83), а Загитова замкнула тройку лидеров (217,99), что не помешало ей выйти в финал престижной серии.

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Естественно, вышла в финал и Косторная, которая выиграла в Японии свой второй этап из двух возможных в сезоне, как это ранее уже сделали Трусова и Анна Щербакова. Главное отличие Косторной от ее коллег в том, что она пока не владеет четверными прыжками — самыми сложными элементами в современном фигурном катании. Однако в ее арсенале есть аксель в три с половиной оборота, который тоже относится к уровню ультра-си, хотя и стоит дешевле квадов.

И этого хватило для двух золотых медалей: Алена не пересекалась на этапах с Трусовой и Щербаковой, а другие конкурентки ей борьбу навязать не смогли, включая японку Кихиру, которая тоже владеет трикселем, но остальные элементы у нее более дешевые, чем у Косторной.

Алена же с мировым рекордом выиграла в Японии короткую программу, чисто исполнила тройной аксель, и даже помарка на фирменном прыжке в произвольном прокате — степ-аут — не позволила Кихире подойти близко. Это при том, что японка заявляла также четверной сальхов, но прыгать его не рискнула, в итоге солидно отстав от Косторной.

О колоссальной разнице в классе упомянула и заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она согласна с мнением о том, что Кихире для конкуренции с Косторной тройных акселей недостаточно.

«Алена катает с акселями только третий раз, она их только выучила. Рика же их катает уже который год. Второй аксель у Алены не соскочил, это просто степ-аут. Но аксель у нее имеет большую высоту. Колоссальная высота! Качество исполнения мне нравится больше у нее, чем у Кихиры. Чтобы с ней соревноваться, Кихире надо прыгать четверной», — сказала специалист в эфире Первого канала.

После проката Косторная, что присуще всем ученицам Тутберидзе, рассказала о намерении улучшать качество своего катания для нового мирового рекорда. С математической точки зрения, если она намерена рассчитывать на победу в финале Гран-при, то изучение квадов необходимо, что Косторная и сама осознает.

«Можно и лучше, конечно. Надеюсь, в следующий раз короткая программа будет еще лучше выполнена, произвольную также доведу до максимума, тогда и смогу побить рекорд Саши Трусовой. В целом прокат был не худшим. Так что я довольна. Но надо работать.

Хотелось бы побить мировой рекорд во всех видах — и в короткой, и в произвольной, и по сумме. Пока об этом можно только задумываться и мечтать.

Четверные — большая ответственность, пока надо совладать с акселями. Но с тренером мы обсуждали это, будем работать над четверными», — цитирует Косторную РИА «Новости».

Если победа и последующий выход в финал Косторной были прогнозируемыми, то для Загитовой произвольная программа в Саппоро многое решала. Днем ранее чемпионка Пхенчхана-2018 совершила две грубых ошибки в коротком номере, не сумев сдержать слез.

Ей было необходимо занимать место в тройке лидеров, чтобы выходить в финал, либо становиться четвертой с суммой баллов не ниже 211,4.

В итоге 17-летняя спортсменка получила только за свою произвольную программу 151,15 балла, что стало ее лучшим результатом в сезоне.

И, что немаловажно, она практически догнала по оценке за произвольную Кихиру, несмотря на ошибки в своей короткой программе и без элементов ультра-си...

Это позволило Загитовой набрать в сумме 217,99, занять третье место и пробиться в финал.

«Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая. Мне было приятно тут выступать. В конце мне все хлопали, и это придавало сил.

После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. Я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления. В любом случае, это новый опыт», — приводит слова Загитовой ТАСС.

По мнению экспертов и болельщиков, действующей чемпионке мира удалось продемонстрировать невероятную красоту катания — она получила самые высокие баллы за компоненты среди всех участниц. Отметили это и в Международном союзе конькобежцев (ИСУ), комплиментарно отозвавшись о Загитовой в социальных сетях.

«Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадет сердца!» — гласит сообщение ISU в Twitter.

О реакции зала упомянула Тарасова, намекнув, что главная сила Загитовой сейчас — это общее впечатление судей об ее контенте.

«Вот это она катала, прыгала. Всю программу показала. Вчера по какой-то причине не получилось. Посмотрите, ни одного сидящего человека в зале! Какая молодец! Она сделала очень много. Она знает, что в тяжелой ситуации может собраться и откатать. Большая умница. Ждем от нее чистых и классных прокатов», — заявила тренер.

Таким образом, и Косторная, и Загитова смогут выступить в финале Гран-при вместе с уже квалифицировавшимися туда Щербаковой, Трусовой, Кихирой, а также американкой Брэди Теннелл. Турнир пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.