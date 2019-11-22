Возвращение Моуринью: превью 13-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

Очередное лондонское дерби перед началом текущей недели не давало серьезных инфоповодов, но из-за внезапной рокировки на тренерском посту «шпор» к этому матчу будет приковано особое внимание. Жозе Моуринью уже успел познакомиться со всеми футболистами и дать первую пресс-конференцию, на которой заявил о готовности совершать новые ошибки и желании стать как можно ближе к игрокам основного состава:

«Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно», — заявил португалец.

Оба клуба не оправдывают надежд своих болельщиков. Команды соседствуют в турнирной таблицы (14-е и 16-е место) и их разделяет между собой всего один балл. Но плотность чемпионата Англии настолько высока, что в случае успеха в дебютном матче 56-летнего португальского специалиста, «Тоттенхэм» взлетит на пятое место.

Реклама

Подопечные Маурисио Пеллегрини, как и «Хотспур», не побеждали в Премьер-лиге с сентября, и домашней арене сделают все, чтобы испортить первый матч Особенного.

«Манчестер Сити» — «Челси»

Центральный матч тура, перед которым мало кто мог предполагать, что команда Фрэнка Лэмпарда будет иметь больше очков, чем действующие чемпионы Англии. Множество экспертов из Британии рассуждают о том, хватил ли сил молодежи «синих» на протяжении всей турнирной дистанции или нет. Игра против «горожан» не станет определяющей в этом отношении, но зато поможет оценить реальные перспективы «аристократов» в борьбе за Лигу чемпионов.

Пеп Гвардиола перед матчем рассыпался в комментариях Фрэнку Лэмпарду, назвав того идеальным представителем английского футбола и выразил надежду на то, что Премьер-лига с каждым годом будет пополняться новыми молодыми местными специалистами.

«Горожанам» ни в коем случае нельзя терять очки в матче с прямым конкурентом — это не только позволит приблизиться отстающим командам, но и создаст еще более тепличные условия для «Ливерпуля».

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Рой Ходжсон завершает матчем с лидером чемпионата невероятный по сложности отрезок, когда его команда провела подряд четыре игры с клубами из топ-5: «Челси», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Лестером». Результат у этого марафона предсказуемо плачевный — лишь гостевая ничья с «канонирами» принесла один балл в копилку лондонского коллектива. Предпосылок для набора очков в матче против команды Юргена Клоппа немного. В предстоящей игре «Ливерпулю» не помогут Мохаммед Салах и Энди Робертсон, и большой неожиданностью со стороны «Пэлас» будет удачное использование этих потерь в стане соперника.

В свою очередь, Клопп ищет решение для нейтрализации быстрых контрвыпадов лондонской команды.

"It's a special place to go, 100 per cent, and they have the quality."



The boss on the test we face at @CPFC — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2019

Также немец отметил компактность подопечных Ходжсона в обороне, грамотную организацию защитных построений и фантастическую атмосферу на «Селхерст Парк», которая практически целиком будет на стороне «стекольщиков».

«Арсенал» — «Саутгемптон»

Столичный клуб встречает рубеж первой трети чемпионата на восьмиочковом расстоянии от зоны Лиги чемпионов. К сожалению для фанатов «Арсенала», данная картина становится привычной и повторяется уже не первый год. В матче против предпоследней команды чемпионата подопечным Унаи Эмери непременно нужно брать три очка, чтобы не отстать от конкурентов и попытаться создать отрыв от преследователей.

Next up: @SouthamptonFC



Check out our latest training photos ahead of #ARSSOU — Arsenal (@Arsenal) November 22, 2019

В последних восьми матчах у команды Ральфа Хазенхюттля семь поражений (одно из которых со счетом 0:9 от «Лестера») и одна ничья.

Смогут ли «святые» воскреснуть, или же они сделают еще один шаг на пути в Чемпионшип? Ответ на этот вопрос мы узнаем по окончании матча на «Эмирэйтс Стэдиум».

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

Новички Премьер-лиги начали с места в карьер и уже поднялись в еврокубковую зону. Команда Оле-Гуннара Сульшера буксует и явно хочет выбраться из второй половины турнирной таблицы. Не примет участие в матче шотландский полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей, признанный болельщиками клуба лучшим игроком октября.

He's done it again



Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! #MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0 — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2019

По словам Сульшера, он пропустит также выездной матч в Казахстане против «Астаны» в рамках Лиги Европы.

Последняя встреча в рамках Английской премьер-лиги между этими командами прошла на «Олд Траффорд» в 2007 году, и нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» принимал в ней участие.

Тогда все закончилось в пользу хозяев — 2:0. Воскресная игра состоится в Шеффилде, и теперь уже «клинки» постараются одержать победу на домашнем стадионе.

Также в 13-м туре состоятся матчи:

«Борнмут» — «Вулверхэмптон»

«Брайан энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити»

«Уотфорд» — «Бернли»

«Эвертон» — «Норвич»

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»