Возвращение Моуринью: превью 13-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
Очередное лондонское дерби перед началом текущей недели не давало серьезных инфоповодов, но из-за внезапной рокировки на тренерском посту «шпор» к этому матчу будет приковано особое внимание. Жозе Моуринью уже успел познакомиться со всеми футболистами и дать первую пресс-конференцию, на которой заявил о готовности совершать новые ошибки и желании стать как можно ближе к игрокам основного состава:
«Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно», — заявил португалец.
Оба клуба не оправдывают надежд своих болельщиков. Команды соседствуют в турнирной таблицы (14-е и 16-е место) и их разделяет между собой всего один балл. Но плотность чемпионата Англии настолько высока, что в случае успеха в дебютном матче 56-летнего португальского специалиста, «Тоттенхэм» взлетит на пятое место.
Подопечные Маурисио Пеллегрини, как и «Хотспур», не побеждали в Премьер-лиге с сентября, и домашней арене сделают все, чтобы испортить первый матч Особенного.
«Манчестер Сити» — «Челси»
Центральный матч тура, перед которым мало кто мог предполагать, что команда Фрэнка Лэмпарда будет иметь больше очков, чем действующие чемпионы Англии. Множество экспертов из Британии рассуждают о том, хватил ли сил молодежи «синих» на протяжении всей турнирной дистанции или нет. Игра против «горожан» не станет определяющей в этом отношении, но зато поможет оценить реальные перспективы «аристократов» в борьбе за Лигу чемпионов.
Пеп Гвардиола перед матчем рассыпался в комментариях Фрэнку Лэмпарду, назвав того идеальным представителем английского футбола и выразил надежду на то, что Премьер-лига с каждым годом будет пополняться новыми молодыми местными специалистами.
«Горожанам» ни в коем случае нельзя терять очки в матче с прямым конкурентом — это не только позволит приблизиться отстающим командам, но и создаст еще более тепличные условия для «Ливерпуля».
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Рой Ходжсон завершает матчем с лидером чемпионата невероятный по сложности отрезок, когда его команда провела подряд четыре игры с клубами из топ-5: «Челси», «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Лестером». Результат у этого марафона предсказуемо плачевный — лишь гостевая ничья с «канонирами» принесла один балл в копилку лондонского коллектива. Предпосылок для набора очков в матче против команды Юргена Клоппа немного. В предстоящей игре «Ливерпулю» не помогут Мохаммед Салах и Энди Робертсон, и большой неожиданностью со стороны «Пэлас» будет удачное использование этих потерь в стане соперника.
В свою очередь, Клопп ищет решение для нейтрализации быстрых контрвыпадов лондонской команды.
Также немец отметил компактность подопечных Ходжсона в обороне, грамотную организацию защитных построений и фантастическую атмосферу на «Селхерст Парк», которая практически целиком будет на стороне «стекольщиков».
«Арсенал» — «Саутгемптон»
Столичный клуб встречает рубеж первой трети чемпионата на восьмиочковом расстоянии от зоны Лиги чемпионов. К сожалению для фанатов «Арсенала», данная картина становится привычной и повторяется уже не первый год. В матче против предпоследней команды чемпионата подопечным Унаи Эмери непременно нужно брать три очка, чтобы не отстать от конкурентов и попытаться создать отрыв от преследователей.
В последних восьми матчах у команды Ральфа Хазенхюттля семь поражений (одно из которых со счетом 0:9 от «Лестера») и одна ничья.
Смогут ли «святые» воскреснуть, или же они сделают еще один шаг на пути в Чемпионшип? Ответ на этот вопрос мы узнаем по окончании матча на «Эмирэйтс Стэдиум».
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»
Новички Премьер-лиги начали с места в карьер и уже поднялись в еврокубковую зону. Команда Оле-Гуннара Сульшера буксует и явно хочет выбраться из второй половины турнирной таблицы. Не примет участие в матче шотландский полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей, признанный болельщиками клуба лучшим игроком октября.
По словам Сульшера, он пропустит также выездной матч в Казахстане против «Астаны» в рамках Лиги Европы.
Последняя встреча в рамках Английской премьер-лиги между этими командами прошла на «Олд Траффорд» в 2007 году, и нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» принимал в ней участие.
Тогда все закончилось в пользу хозяев — 2:0. Воскресная игра состоится в Шеффилде, и теперь уже «клинки» постараются одержать победу на домашнем стадионе.
Также в 13-м туре состоятся матчи:
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»
«Брайан энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити»
«Уотфорд» — «Бернли»
«Эвертон» — «Норвич»
«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»