Добиться медалей: россияне против Ханю. LIVE

Контент у Антона не самый впечатляющий для мужского одиночного, без четверных, однако он с ним справляется пока без проблем. Тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп, тройной аксель + двойной тулуп, двойной аксель (да, так и запланировано, не тройной) — Шулепов пока катает без грубых ошибок.

Может, и не сложные прыжки, зато без падений, и программа не рвется.