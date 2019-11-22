Добиться медалей: россияне против Ханю. LIVE

Вторая группа уже выходит разминаться!
Вот так выглядит турнирная таблица после выступления первой группы:
Оценки Шулепова:
В общем, со всеми прыжками справился Шулепов. Приятно, что обошлось без грубых ошибок, хотя и без четверных.
Ух, какой красивый тройной аксель Антон показал под конец, высокий, пролетный и прямо в акцент трагичной музыки!
Контент у Антона не самый впечатляющий для мужского одиночного, без четверных, однако он с ним справляется пока без проблем. Тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп, тройной аксель + двойной тулуп, двойной аксель (да, так и запланировано, не тройной) — Шулепов пока катает без грубых ошибок.
Может, и не сложные прыжки, зато без падений, и программа не рвется.
Закрывает выступления в первой разминке россиянин Антон Шулепов — супруг Алены Леоновой! Он катается, как Джейсон Браун, под саундтрек к «Списку Шиндлера».
Костюм у него очень символичный к этой программе. Наполовину — лагерная роба, наполовину — приличный пиджак, что говорит как бы о разорванной жизни героя.
Оценки Ямамото:
Музыка очень красивая у японца, вся наполненная чем-то светлым, легким и невесомым. К тому же она ускоряется и становится все более возвышенной и драматичной в концовке. Идеально, чтобы ставить пафосную точку в программе.
Чистый каскад тройной аксель + двойной тулуп, но тут же рука на приземлении с тройного лутца — контрастное выступление у нас получается.
Ошибки у японца чередуются с шикарным исполнением. После отличного четверного тулупа последовал тройной аксель с приземлением сразу на две ноги и заваленным выездом. Тем не менее Ямамото не падает, борется за каждый элемент.
Ямамото начинает с каскада четверной сальхов + двойной тулуп! Но тут же следует «бабочка» — спортсмен слишком рано раскрылся в воздухе и сделал только двойной сальхов вместе четверного.
На льду — японец Сота Ямамото! Он катается под «In This Shirt» в исполнении The Irrepressibles.
Оценки Брауна:
Еще и с тройного акселя упал. Три падения — это много. Тем не менее зрители провожают его овациями и очень щедрыми аплодисментами. На всех вращениях его также активно поддерживали.
Из технических элементов Джейсону удались тройной аксель + двойной тулуп, тройной флип, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + сальхов.
Да что ж такое... Джейсон допускает степ-аут после тройного риттбергера и не может удержаться на ногах — весь распластывается на льду.
Браун попытался исполнить четверной тулуп, но докрутил только три оборота и упал...
На льду — американец Джейсон Браун! Король вращений, дорожек шагов и тройных прыжков — четверные даются с трудом, пока не было чистого исполнения на соревнованиях. Катается Браун под саундтрек к «Списку Шиндлера».
Оценки американца Хиваташи:
К сожалению, довольно много ошибочек было у Хиваташи, что привело к разочарованию самого спортсмена и, должно быть, не позволило ему показать всю эмоциональность Петрушки, который должен был «ожить» по ходу программы.
И опять проблемы с трикселем — Хиваташи делает «бабочку», только один оборот.
Эх, американец резко присел на колено во время приземления с тройного акселя! Остается надеяться, что не ударился сильно.
И сразу же Томоки исправляется за не исполненный вначале каскад, делая его вторым элементом. Есть четверной тулуп + тройной тулуп!
Итак, самым первым элементом Хиваташи показал четверной тулуп, хотя должен был делать каскад с тройным. Надо будет добавлять теперь прыжок к другому, чтобы не потерять каскад.
На льду — американец Томоки Хиваташи! Он катается под «Петрушку» Стравинского — очень харизматичная музыка и постановка.
Оценки Быченко:
Быченко саркастически высовывает язык сразу после финальной позы — явно недоволен своим выступлением. 31-летний спортсмен говорит своему наставнику, что сам не понял, почему допустил такие ошибки. Тем не менее японская публика провожает его оглушительными аплодисментами — уважает опытного фигуриста.
Эх, только двойной аксель + двойной тулуп делает Быченко вместо трикселя вначале... Силы потихоньку покидают израильтянина к концу программы. А музыка, наоборот, только разгоняется.
А вот тройной аксель удался в целом без проблем! Дальше пошли уже простые тройные — сольные лутц и риттбергер. С ними «пират Карибского моря» тем более справляется.
К сожалению, после первого прыжка — четверного тулупа — Быченко резко разворачивает, так что он подставляет вторую ногу и даже руку, чтобы не упасть.
На льду — Алексей Быченко из Израиля! Он катается под саундтрек к «Пиратам Карибского моря».
Оценки Орзела:
Из недостатков еще стоит отметить, что Орзелу явно не хватает скорости, драйва и артистизма — интерпретации никакой, просто перекат по льду с прыжками. Ну, у молодого спортсмена все еще впереди.
Ой-ой-ой, Конрад допускает падение с тройного лутца!
Ох, с одной стороны, это плохо, с другой — парень показывает настоящую борьбу!
Что произошло: Орзел допустил степ-аут на тройном акселе (сразу перевалился после прыжка на вторую ногу), однако сразу после этого сумел прицепить тройной сальхов, так что даже получился каскад.
После этого Конрад коснулся льда рукой после тройного лутца, но быстро поднялся и сумел прицепить двойной тулуп — еще один каскад. Баллов, конечно, будет сильно меньше, но канадец не терял каскадов совсем — вот это неуступчивость.
И с четверным тулупом справился, с которого упал вчера в короткой программе. А вот каскад тройной аксель + тройной тулуп получается не совсем так, как планировал Конрад, — только двойной тулуп в концовке.
О-о-очень медленно и тягуче начинает программу Орзел, потихоньку готовясь к четверному, и делает его! Есть квадсальхов!
Открывает соревнования канадец Конрад Орзел!
Разминка первой группы началась!
Сергей Воронов заявил в произвольной только один четверной — тулуп в каскаде с тройным. Будем надеяться, что этого хватит, чтобы сохранить строчку на пьедестале. Главное — не ошибаться.
Идущий вторым Кевин Аймо планирует порадовать публику из четверных только тулупом, а также двумя тройными акселями.
Лидер после короткой программы Юдзуру Ханю откатал не идеально, что не позволило ему немного дотянуться до мирового рекорда, однако с лихвой хватило, чтобы оторваться от ближайшего преследователя почти на 20 баллов. В произвольной легендарный японец планирует показать четверные риттбергер, сальхов и тулуп, каскад с четверным тулупом, тройной лутц, а также два каскада с тройным акселем. В общем, с победителем соревнований, кажется, уже все ясно.
По итогам короткой программы на первом месте расположился, конечно, японец Юдзуру Ханю. На втором — француз Кевин Аймо, на третьем — россиянин Сергей Воронов.
Сегодня мужчины будут выступать в таком порядке:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин на этапе Гран-при Японии.