Погряз в обмане: глава легкой атлетики России обвинен в махинациях

Допинговый скандал, затронувший Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), достиг своего пика. Отечественное ведомство было лишено своего статуса соответствия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) еще в ноябре 2015 года по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российская легкая атлетика пережила множество проблем и переживает их до сих пор. Так, россияне не были допущены до участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе, что бьет и по репутации, и по заработку. 21 ноября Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) выступил с громким объявлением.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от своей должности. Вместе с ним также был отстранен исполнительный директор федерации Александр Паркин.

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В отношении Шляхтина были предъявлены обвинения о нарушении двух пунктов Всемирного антидопингового кодекса WADA, а именно: фальсификация или ее попытка в любой отрасли допинг-контроля, в том числе и отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию, а также помощь, вступление в сговор или намеренное участие в нарушении антидопинговых правил. Сам чиновник фигурирует в допинговом скандале, в который ввязался российский прыгун в высоту, серебряный призер чемпионата мира в Лондоне-2017 и чемпион «Бриллиантовой лиги» — 2018 Данил Лысенко. В августе 2018 года атлет был временно отстранен от участия в международных соревнованиях из-за пропуска трех допинг-тестов за один год. В мае 2019-го же ИААФ завела на Лысенко дело, обвинив его в подделках документов.

Свое развитие ситуация получила в июле, когда издание The Sunday Times сообщило, что российский прыгун признался в фальсификации документов. Правда, по словам Лысенко, идея провести махинацию исходила не от него, а от Шляхтина. Причем сама ВФЛА в защиту атлета собрала документы, из которых следовало, что тот пропустил допинг-тестирования из-за ряда причин: болезнь и пропуск визита допинг-офицеров. Однако устные показания Лысенко вызвали у следствия подозрения. Расследование показало, документы о болезни Лысенко были подписаны врачом, который не фигурировал ни в какой базе, а по адресу больницы, где Данил якобы проходил лечение, никакого здания нет.

Шляхтин в свое оправдание заявил, что федерация просто получила медицинские справки от Лысенко, перевела их текст и направила в ИААФ, не зная, что они являются поддельными.

«Нам принесли справку, мы ее перевели и помогли отправить. Должны ли мы были проверять ее подлинность? Я не знаю. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. И мои специалисты поступили так, как посчитали нужным – просто перевели и переслали дальше. Уверен, что эти документы делали не мы», — говорил Шляхтин.

Теперь же чиновнику необходимо до 12 декабря подготовить объяснения перед AIU, чтобы оправдать себя. Это же касается и других лиц, которые были отстранены. Как говорилось ранее, помимо Шляхтина в список попал и Паркин. По данным РИА «Новости», вердикт дисциплинарного органа коснулся еще четырех людей: президента региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатор ВФЛА Елену Иконникову и тренера Лысенко Евгения Загорулько.

Последний в одном из интервью заявил, что в случае отсутствии защиты будет «сматывать удочки», а оспаривать решение в суде откажется из-за финансовых трудностей. В интервью «Газете.Ru» 77-летний специалист назвал ситуацию патовой, подчеркнув, что подробностей юридических дел, которые ведет сейчас Лысенко, он не знает.

«В последнее время Данил общается только с адвокатом. Меня в известность не ставят. Я поддерживаю с ним связь, но только по житейским вопросам. Все, что касается его дела, проходит мимо меня, по работе и по делу с отстранением мы не контактируем. Что я имел в виду, когда сказал, что «сматываю удочки»? Значит, что закончился лов. Если я здесь уже никому не нужен, то что зачем мне стоять на берегу, когда клева нет. Это на рыбацком жаргоне. Если переформулировать, то мое сотрудничество с Данилом завершается, ведь если его отстраняют, то карьера идет под откос, все кончено», — сказал Загорулько.

Тренер Лысенко также вновь подчеркнул, что оспаривать дисквалификацию своего подопечного уже не имеет смысла.

«А как и зачем? Прошло уже два года, но никто ничего не делал. Федерация за это время занималась не пойми чем, пыталась как-то разобраться, а в итоге на Данила завели уголовные дела. Видите, как произошло в итоге?

Наказание должен был понести один Данил, а в результате полетели головы руководства федерации, которые думали, мол, «Мы самые умные, сейчас мы всех намотаем, у нас все получится». О какой поддержке со стороны федерации можно говорить, когда они два года что-то там пытались сделать, но ни одного толкового аргумента в нашу и свою защиту не предъявили.

Одна сторона нападает и обвиняет в нарушениях, вторая — защищается. Вторая должна думать, какими фактами она будет апеллировать или в противном случае искать компромат на другую сторону. Компромата не было, своей защиты не было, это равносильно тому, что хоккеист вышел на игру без защитной экипировки, без «панциря», а потом жалуется, что его побили. Наша федерация должна была подключать Министерство спорта России. Но в минспорта почему-то этим делом не заинтересовались. Не надо думать, что кто-то другой глупее тебя», — подчеркнул российский специалист.

Кроме того, Загорулько заявил, что обвинения, которые были предъявлены Лысенко — а именно в подделке документов, — являются неполноценными.

«Меня возмущает тот факт, что я пошел прицепом. Я всю жизнь работал честно, выполнял все обязанности, которые на меня возлагало руководство. А в итоге я являюсь прицепом, и теперь можно все слать куда подальше.

Почему отвечать за все должны Лысенко и Загорулько? Пусть их — федерацию — совесть пробьет, а в жизни им все воздастся сполна»,

— заключил тренер.

Что касается Шляхтина, то на данный момент он намерен собрать всю документацию и обсудить свое временное отстранение с юристами, а также апеллировать обвинения в свой адрес в суде. Однако сейчас он с большой долей вероятности потеряет свою должность. Пока же ВФЛА ожидает исполняющего обязанности главы федерации. Президиум ведомства 23 ноября обсудит кадровые перестановки, заседание пройдет в Олимпийском комитете России. Как сообщили в пресс-службе ВФЛА, кандидатами на пост и.о. руководителя претендуют главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский, Марина Купцова и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимающие должности вице-президентов ВФЛА.

Как заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, временно отстраненное руководство федерации не сможет участвовать в дальнейшем процессе восстановления статуса организации.

«Расследование шло больше года, у людей была возможность предоставить информацию по этому делу, по-другому себя вести, и, видимо, они ей не воспользовались. Однако, опять же, есть возможность эти объяснения предоставить. На мой взгляд, ситуация плачевная, если не сказать патовая. Если люди не способны сделать выводы, то, наверное, ситуация безнадежная, а возможностей произвести изменения — не декоративно, а реально — их было предостаточно», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

С обвинениями в адрес Шляхтина выступила и одна из самых титулованных российских атлеток, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая и ранее выражала свои претензии в адрес руководства ВФЛА. В своем Instagram она разместила большое письмо, адресованное министру спорта России Павлу Колобкову и главе ОКР Станиславу Позднякову, потребовав немедленного увольнения Шляхтина.

«Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все еще беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить.

Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. То же самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи «методы» всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной»,

— написала Ласицкене.