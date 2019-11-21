Месть за Париж: Джокович замучил Хачанова

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию игры и желает вам удачного вечера!
Итак, после одиночных матчей счет в противостоянии сборных России и Сербии в 1/4 финала Кубка Дэвиса равный — 1:1. Рублев выиграл у сербского оппонента, а Хачанов проиграл. Это значит, что участник полуфинала определится после матча пар, который состоится совсем скоро в этот же день.
Статистика матча:
Все! Джокович уверенно побеждает в этом матче со счетом 6:3, 6:3. Хачанов поначалу давал очень достойный отпор, однако затем устал и позволил второй ракетке мира захватить явное преимущество, что и вылилось в относительно быстрый проигрыш.
30:40 на подаче Хачанова. У Джоковича — матчбол.
30:30 — на этот раз Джоковичу удалось обмануть Хачанова и пробить в другой угол.
А вот теперь Новак ошибся в похожей ситуации — не попал в корт после большой «свечи» Карена. 15:30.
Джокович опять загонял россиянина по всей задней линии, вынудил отбить свечой, поймал мяч на лету и спокойно вогнал его в пустую часть корта. 15:0.
Новак неожиданно попал в аут на ровном месте, но затем исправился двумя классными подачами и взял очередной гейм. Счет во втором сете — 5:3 в пользу Джоковича.
40:15 — серб спокойно вогнал мяч в противоположный от Хачанова угол.
15:15 на подаче Джоковича, но серб тут же выходит вперед за счет великолепного первого удара — 30:15.
Снова Хачанов решил удивить соперника, подбежал к сетку, поймал мяч на лету и хотел отправить его на половину корта соперника, но попал с близкого расстояния в сетку. Джокович выигрывает очередной гейм, и счетом во втором сет становится 4:3 в пользу серба.
Хачанов решил внезапно укоротить, но угодил в сетку. Больше у Джоковича!
30:40 — Джокович бил по задней линии и добился своего: Хачанов не смог отразить один из ударов.
30:30 — снова Хачанов выбивает мяч в аут. Уже подустал.
Хачанов хорошо стартовал на своей подаче — Джокович не может толком принять. 30:0.
Серб идеально подает и быстро доводит счет до 40:0, а затем берет гейм. Счет во втором сете 3:3.
Хачанов отбил в сетку после нескольких мощных атак Джоковича. 15:0.
Хачанов грамотно пользуется своей шикарной первой подачей и быстро забирает гейм! Счет в сете становится 3:2 в пользу россиянина.
Джокович забирает этот гейм, и счет во втором сете становится 2:2.
Разозленный серб сразу же подает навылет! 30:30. И еще одна крутая подача — 40:30.
Вау, как здорово принял Хачанов! Одним ударом послал мяч по задней линии — Джокович вообще не успел отреагировать. 15:30.
А вот теперь серб плохо подал, россиянин мощно вколотил мяч в угол, так что Новак кое-как отразил удар и попал в сетку. 15:15.
Джокович подает и делает это так здорово, что Хачанов не сумел принять. 15:0.
Хачанов забирает этот гейм и выходит вперед во втором сете — 2:1! Трибуны скандируют «Россия! Вперед!»
Еще один аут от Джоковича! Хачанов здорово выполнил первую подачу и второй удар по линии, чем и заставил соперника ошибиться. 40:30!
Джокович целился в свободный угол, но немного не попал в корт. 30:30.
Ситуацию делает немного более радостной эйс Хачанова — 15:30.
Новак грамотно загонял Карена по разным углам. Тот едва успевал добегать и полностью подчинялся темпу, который задавал серб. Это закончился тем, что Хачанов отбил в аут. 0:30.
Серб идеально перевел по линии, отвечая на подачу соперника. 0:15.
И снова россиянин отбил в аут — Джокович без проблем взял свою подачу. 1:1 во втором сете.
40:0! Хачанов просто сдает гейм без борьбы.
Джокович выходит вперед за счет классной первой подачи — уже 30:0. Буквально поменялись ролями теннисисты.
Новак допустил невынужденную ошибку на приеме, и Карен взял первый гейм во втором сете.
Эйс в исполнении Карена! 30:15. И очень быстро он доводит свое преимущество до 40:15 благодаря отличной подаче.
Джокович кричит от разочарования: он пытался попасть в уголок, но совсем чуть-чуть промахнулся. 15:15.
Второй сет начался! Джокович идеально принял подачу Хачанова, отправив мяч по боковой линии. 0:15.
Статистика:
Первый сетбол Новак не использовал (аут), но во втором ему повезло: мяч ударился о трос и приземлился на половине корта Карена. Тот никак не успел бы добежать.
Джокович выигрывает первый сет со счетом 6:3.
Хачанов носился туда-сюда возле сетки, отбивая разнообразные удары соперника из одного угла в другой. В принципе можно было закидывать за спину Джоковичу, но Карен почему-то отбивал прямо в удобную точку для серба. В конце концов тот пробил в недосягаемую часть корта. Двойной сетбол.
Джокович мог получить тройной сетбол: Хачанов кое-как отразил его атаку, мяч летел очень мягко и на удобной высоте, но серб не сумел с лета вогнать его в корт — аут. 30:15.
Идеально атакует Новак слева по линии. Карен с трудом отбивает. Уже 30:0.
И россиянин выигрывает гейм на своей подаче. Счет в первом сете 5:3 в пользу Джоковича, и сейчас серб будет подавать на сет.
Какая подача! Карен выходит вперед — 40:30!
Новак сначала пробил очень мягко, а после ответа Карена неожиданно сыграл очень мощно, сменив темп. Это сбило россиянина с толку, и он попал в сетку. 15:30.
Ох, как интересно! Джокович решил закинуть мяч за спину Хачанову, но получилось слишком сильно, — снаряд перелетел весь корт. А могло получиться настоящее издевательство. 15:15.
Карен на подаче. После долгой перестрелки россиянин ошибся первым — аут. 0:15.
Джокович легко забирает гейм на своей подаче — 5:2.
Джокович без нервов отправляет мяч в не удобный для Хачанова угол — 40:0.
Хачанов отбивает в аут — 30:0.
Новак вышел вперед на своей подаче, грамотно сыграв у сетки, — 15:0.
Хачанов заставил немного понервничать, допустив двойную ошибку, однако затем снова выполнил блестящую подачу и быстро забрал гейм. 4:2 в первом сете — по-прежнему в пользу Джоковича.
Ух ты, что творит Карен! Разозлился на счет 1:4, либо это Джокович решил отдохнуть? Так или иначе, россиянин быстро доводит счет до 40:0.
Джокович выигрывает очередной гейм. Счет в первом сете — 4:1 в его пользу.
Джокович делает третий эйс в матче. Больше у серба!
Новак слабо отбил, и Карен решил добить его мощным ударом по линии, но немного промахнулся. Аут. Снова ровно.
Брейкпоинт у Хачанова! Джокович отбил мяч в сетку, тот немного попрыгал на тросе, но все-таки свалился на сторону корта серба.
Джокович нанес мощную подачу под правую руку, и Хачанов оказался совсем не готов к этому, отбив куда-то в аут. 30:30.
Джокович ошибся по длине — 15:30.
В гейме на своей подаче Новак быстро выходит вперед, но Карен тут же наносит косой обводящий удар в противоположную часть корта, и серб не дотягивается. 15:15.
Ох, что творится! Хачанов мощно подал, Джокович с трудом отбил, мяч завис в воздухе, и можно было спокойно вонзать его в пустую часть корта. Однако россиянин почему-то отбил прямо на серба, и тот мягко перекинул соперника свечой. Карен в прыжке пытался достать мяч, но тот летел слишком высоко — и приземлился за его спиной.
Джокович делает брейк и ведет в первом сете уже 3:1.
Очень долго обменивались ударами соперники, гоняя друг друга из одного угла в другой, и первым не выдержал Хачанов — аут. Брейкпоинт у Джоковича.
Эйс россиянина! Джокович едва успел отреагировать, но сделал это кое-как, и мяч влетел в сетку. 30:30.
Ошибся Карен. Хотел попасть точно по боковой линии, но переборщил — аут. 15:30.
Спортсмены поменялись сторонами корта. Хачанов на подаче, но начинает неудачно, отправляя мяч в аут — 0:15.
Тем не менее Джокович тут же отбивает сам в сетку — 15:15.
Новак делает три отличных подачи подряд и забирает этот гейм. 2:1 в пользу серба в первом сете.
Что творится! Джокович отправил мяч за спину Хачанову, тот добежал и отбил ударом между ног! Серб ответил укороченным, но и тут россиянин не сплоховал, успел добежать и перекинул соперника. Больше у Хачанова — очень красивое очко.
Хачанов отвечает своим чистым выигрышем — тоже бьет навылет! 40:40!
Эх, очень слабо принял подачу Карен (Новак неудобно подал в тело), так что соперник легко забил форхендом навылет. 40:30.
Джокович пытался отправить мяч в противоположный от Хачанова угол, но попал в сетку! 30:30.
Хачанов здорово и мощно принял подачу по центру, так что Джокович с трудом отразил удар, и мяч улетел за пределы корта. 30:15.
Эйс Джоковича! 30:0.
Новак на подаче. Хитрый серб снова сыграл укороченным, Карен с трудом добежал, но отбил в сетку. 15:0.
Кто-то с трибуны випов постоянно фотографирует со вспышкой. Судья просит прекратить это делать, Карен подает знаки о том, что его это сбивает.
Хачанов попал точно по задней линии и взял свой первый гейм! 1:1 — счет в первом сете.
Карен здорово подал, Новак отбил, но затем россиянин послал мяч в противоположный от него угол — 40:30.
Невероятный долгий обмен ударами приводит к тому, что Джокович хитро играет укороченным! Хачанов едва успел добежать и отбить, но не рассчитал силы, и мяч улетел за линию. 30:30.
Отличная подача Карена! 30:15.
Хачанов на подаче. Быстро набрал первые очки, однако затем решил исполнить пижонский укороченный и угодил в сетку. 15:15.
Джокович удачно переподал, а затем сделал эйс и забрал первый гейм. 1:0 по геймам в первом сете.
Кажется, что серб ошибся по длине, и Карен получит шанс на брейк! Но Новак просит видеопросмотр, и тот показывает, что мяч действительно задел один миллиметр линии. Повезло Джоковичу, будет переподавать при счете 30:30.
Хачанов отвечает любезностью и тоже посылает мяч в аут на ровном месте. 30:30.
Невынужденная ошибка Джоковича — внезапно отправляет мяч к трибунам. 15:30.
После долгой спокойной перестрелки Карен наносит отличный удар справа, Новак едва добегает и отбивает в сетку. 15:15.
Матч начался! Джокович подает, Хачанов с трудом отбивает, и мяч свечой летит в аут. 15:0.
Последняя встреча Хачанова и Джоковича завершилась в пользу россиянина, причем это было в финале мастерса в Париже в ноябре 2018 года — 7:5, 6:4.
На матче присутствует глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Статистика Джоковича:
Соперники разминаются!
Хачанов уже весь в нетерпении и, кажется, довольно заведен. Ждем мощной искрометной игры!
Какие-то девушки чистят Кубок Дэвиса от чего-то. Выглядит забавно.
В первом одиночном матче 1/4 финала против сербов Андрей Рублев разгромил Филипа Краиновича менее чем за час — 6:1, 6:2.
Таким образом, Россия пока ведет в матче с Сербией 1-0. Сможет ли Хачанов укрепить преимущество в игре с Джоковичем? Узнаем совсем скоро.
Напомним, Кубок Дэвиса теперь проходит в новом формате — это скоротечный турнир в одном городе, который начинается с группового этапа (шесть групп по три сборных), а матч будет состоять из трех трехсетовых поединков, где сначала вторые номера сборных играют друг с другом, потом первые, а заканчивают все пары. В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, вышли первые места всех групп, а также двое лучших среди занявших вторые позиции.
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции одиночного матча в противостоянии сборных России и Сербии в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса. Россиянин Карен Хачанов сыграет против известного серба Новака Джоковича — второй ракетки мира на данный момент.