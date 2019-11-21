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Месть за Париж: Джокович замучил Хачанова

Джокович обыграл Хачанова в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса

Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Предыдущая встреча этих соперников произошла в финале «мастерса» в Париже, и россиянин одержал победу, однако теперь Джокович сумел с ним поквитаться. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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15:28

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию игры и желает вам удачного вечера!

15:27

Итак, после одиночных матчей счет в противостоянии сборных России и Сербии в 1/4 финала Кубка Дэвиса равный — 1:1. Рублев выиграл у сербского оппонента, а Хачанов проиграл. Это значит, что участник полуфинала определится после матча пар, который состоится совсем скоро в этот же день.

15:25

Статистика матча:

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15:23

Все! Джокович уверенно побеждает в этом матче со счетом 6:3, 6:3. Хачанов поначалу давал очень достойный отпор, однако затем устал и позволил второй ракетке мира захватить явное преимущество, что и вылилось в относительно быстрый проигрыш.

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15:23

30:40 на подаче Хачанова. У Джоковича — матчбол.

15:22

30:30 — на этот раз Джоковичу удалось обмануть Хачанова и пробить в другой угол.

15:21

А вот теперь Новак ошибся в похожей ситуации — не попал в корт после большой «свечи» Карена. 15:30.

15:20

Джокович опять загонял россиянина по всей задней линии, вынудил отбить свечой, поймал мяч на лету и спокойно вогнал его в пустую часть корта. 15:0.

15:18

Новак неожиданно попал в аут на ровном месте, но затем исправился двумя классными подачами и взял очередной гейм. Счет во втором сете — 5:3 в пользу Джоковича.

15:18

40:15 — серб спокойно вогнал мяч в противоположный от Хачанова угол.

15:16

15:15 на подаче Джоковича, но серб тут же выходит вперед за счет великолепного первого удара — 30:15.

15:15

Снова Хачанов решил удивить соперника, подбежал к сетку, поймал мяч на лету и хотел отправить его на половину корта соперника, но попал с близкого расстояния в сетку. Джокович выигрывает очередной гейм, и счетом во втором сет становится 4:3 в пользу серба.

15:14

Хачанов решил внезапно укоротить, но угодил в сетку. Больше у Джоковича!

15:13

30:40 — Джокович бил по задней линии и добился своего: Хачанов не смог отразить один из ударов.

15:12

30:30 — снова Хачанов выбивает мяч в аут. Уже подустал.

15:12

Хачанов хорошо стартовал на своей подаче — Джокович не может толком принять. 30:0.

15:09

Серб идеально подает и быстро доводит счет до 40:0, а затем берет гейм. Счет во втором сете 3:3.

15:08

Хачанов отбил в сетку после нескольких мощных атак Джоковича. 15:0.

15:06

Хачанов грамотно пользуется своей шикарной первой подачей и быстро забирает гейм! Счет в сете становится 3:2 в пользу россиянина.

15:04

Джокович забирает этот гейм, и счет во втором сете становится 2:2.

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15:03

Разозленный серб сразу же подает навылет! 30:30. И еще одна крутая подача — 40:30.

15:02

Вау, как здорово принял Хачанов! Одним ударом послал мяч по задней линии — Джокович вообще не успел отреагировать. 15:30.

15:01

А вот теперь серб плохо подал, россиянин мощно вколотил мяч в угол, так что Новак кое-как отразил удар и попал в сетку. 15:15.

15:01

Джокович подает и делает это так здорово, что Хачанов не сумел принять. 15:0.

15:00

Хачанов забирает этот гейм и выходит вперед во втором сете — 2:1! Трибуны скандируют «Россия! Вперед!»

14:59

Еще один аут от Джоковича! Хачанов здорово выполнил первую подачу и второй удар по линии, чем и заставил соперника ошибиться. 40:30!

14:59

Джокович целился в свободный угол, но немного не попал в корт. 30:30.

14:58

Ситуацию делает немного более радостной эйс Хачанова — 15:30.

14:57

Новак грамотно загонял Карена по разным углам. Тот едва успевал добегать и полностью подчинялся темпу, который задавал серб. Это закончился тем, что Хачанов отбил в аут. 0:30.

14:56

Серб идеально перевел по линии, отвечая на подачу соперника. 0:15.

14:55

И снова россиянин отбил в аут — Джокович без проблем взял свою подачу. 1:1 во втором сете.

14:55

40:0! Хачанов просто сдает гейм без борьбы.

14:55

Джокович выходит вперед за счет классной первой подачи — уже 30:0. Буквально поменялись ролями теннисисты.

14:54

Новак допустил невынужденную ошибку на приеме, и Карен взял первый гейм во втором сете.

14:53

Эйс в исполнении Карена! 30:15. И очень быстро он доводит свое преимущество до 40:15 благодаря отличной подаче.

14:52

Джокович кричит от разочарования: он пытался попасть в уголок, но совсем чуть-чуть промахнулся. 15:15.

14:51

Второй сет начался! Джокович идеально принял подачу Хачанова, отправив мяч по боковой линии. 0:15.

14:49

Статистика:

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14:48

Первый сетбол Новак не использовал (аут), но во втором ему повезло: мяч ударился о трос и приземлился на половине корта Карена. Тот никак не успел бы добежать.

Джокович выигрывает первый сет со счетом 6:3.

14:47

Хачанов носился туда-сюда возле сетки, отбивая разнообразные удары соперника из одного угла в другой. В принципе можно было закидывать за спину Джоковичу, но Карен почему-то отбивал прямо в удобную точку для серба. В конце концов тот пробил в недосягаемую часть корта. Двойной сетбол.

14:46

Джокович мог получить тройной сетбол: Хачанов кое-как отразил его атаку, мяч летел очень мягко и на удобной высоте, но серб не сумел с лета вогнать его в корт — аут. 30:15.

14:45

Идеально атакует Новак слева по линии. Карен с трудом отбивает. Уже 30:0.

14:44

И россиянин выигрывает гейм на своей подаче. Счет в первом сете 5:3 в пользу Джоковича, и сейчас серб будет подавать на сет.

14:43

Какая подача! Карен выходит вперед — 40:30!

14:43

Новак сначала пробил очень мягко, а после ответа Карена неожиданно сыграл очень мощно, сменив темп. Это сбило россиянина с толку, и он попал в сетку. 15:30.

14:42

Ох, как интересно! Джокович решил закинуть мяч за спину Хачанову, но получилось слишком сильно, — снаряд перелетел весь корт. А могло получиться настоящее издевательство. 15:15.

14:41

Карен на подаче. После долгой перестрелки россиянин ошибся первым — аут. 0:15.

14:40

Джокович легко забирает гейм на своей подаче — 5:2.

14:39

Джокович без нервов отправляет мяч в не удобный для Хачанова угол — 40:0.

14:38

Хачанов отбивает в аут — 30:0.

14:37

Новак вышел вперед на своей подаче, грамотно сыграв у сетки, — 15:0.

14:36

Хачанов заставил немного понервничать, допустив двойную ошибку, однако затем снова выполнил блестящую подачу и быстро забрал гейм. 4:2 в первом сете — по-прежнему в пользу Джоковича.

14:35

Ух ты, что творит Карен! Разозлился на счет 1:4, либо это Джокович решил отдохнуть? Так или иначе, россиянин быстро доводит счет до 40:0.

14:33

Джокович выигрывает очередной гейм. Счет в первом сете — 4:1 в его пользу.

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14:32

Джокович делает третий эйс в матче. Больше у серба!

14:31

Новак слабо отбил, и Карен решил добить его мощным ударом по линии, но немного промахнулся. Аут. Снова ровно.

14:31

Брейкпоинт у Хачанова! Джокович отбил мяч в сетку, тот немного попрыгал на тросе, но все-таки свалился на сторону корта серба.

14:30

Джокович нанес мощную подачу под правую руку, и Хачанов оказался совсем не готов к этому, отбив куда-то в аут. 30:30.

14:29

Джокович ошибся по длине — 15:30.

14:28

В гейме на своей подаче Новак быстро выходит вперед, но Карен тут же наносит косой обводящий удар в противоположную часть корта, и серб не дотягивается. 15:15.

14:27

Ох, что творится! Хачанов мощно подал, Джокович с трудом отбил, мяч завис в воздухе, и можно было спокойно вонзать его в пустую часть корта. Однако россиянин почему-то отбил прямо на серба, и тот мягко перекинул соперника свечой. Карен в прыжке пытался достать мяч, но тот летел слишком высоко — и приземлился за его спиной.

Джокович делает брейк и ведет в первом сете уже 3:1.

14:26

Очень долго обменивались ударами соперники, гоняя друг друга из одного угла в другой, и первым не выдержал Хачанов — аут. Брейкпоинт у Джоковича.

14:25

Эйс россиянина! Джокович едва успел отреагировать, но сделал это кое-как, и мяч влетел в сетку. 30:30.

14:24

Ошибся Карен. Хотел попасть точно по боковой линии, но переборщил — аут. 15:30.

14:23

Спортсмены поменялись сторонами корта. Хачанов на подаче, но начинает неудачно, отправляя мяч в аут — 0:15.

Тем не менее Джокович тут же отбивает сам в сетку — 15:15.

14:22

Новак делает три отличных подачи подряд и забирает этот гейм. 2:1 в пользу серба в первом сете.

14:20

Что творится! Джокович отправил мяч за спину Хачанову, тот добежал и отбил ударом между ног! Серб ответил укороченным, но и тут россиянин не сплоховал, успел добежать и перекинул соперника. Больше у Хачанова — очень красивое очко.

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14:20

Хачанов отвечает своим чистым выигрышем — тоже бьет навылет! 40:40!

14:19

Эх, очень слабо принял подачу Карен (Новак неудобно подал в тело), так что соперник легко забил форхендом навылет. 40:30.

14:19

Джокович пытался отправить мяч в противоположный от Хачанова угол, но попал в сетку! 30:30.

14:18

Хачанов здорово и мощно принял подачу по центру, так что Джокович с трудом отразил удар, и мяч улетел за пределы корта. 30:15.

14:18

Эйс Джоковича! 30:0.

14:17

Новак на подаче. Хитрый серб снова сыграл укороченным, Карен с трудом добежал, но отбил в сетку. 15:0.

14:17

Кто-то с трибуны випов постоянно фотографирует со вспышкой. Судья просит прекратить это делать, Карен подает знаки о том, что его это сбивает.

14:16

Хачанов попал точно по задней линии и взял свой первый гейм! 1:1 — счет в первом сете.

14:16

Карен здорово подал, Новак отбил, но затем россиянин послал мяч в противоположный от него угол — 40:30.

14:15

Невероятный долгий обмен ударами приводит к тому, что Джокович хитро играет укороченным! Хачанов едва успел добежать и отбить, но не рассчитал силы, и мяч улетел за линию. 30:30.

14:14

Отличная подача Карена! 30:15.

14:13

Хачанов на подаче. Быстро набрал первые очки, однако затем решил исполнить пижонский укороченный и угодил в сетку. 15:15.

14:12

Джокович удачно переподал, а затем сделал эйс и забрал первый гейм. 1:0 по геймам в первом сете.

14:10

Кажется, что серб ошибся по длине, и Карен получит шанс на брейк! Но Новак просит видеопросмотр, и тот показывает, что мяч действительно задел один миллиметр линии. Повезло Джоковичу, будет переподавать при счете 30:30.

14:09

Хачанов отвечает любезностью и тоже посылает мяч в аут на ровном месте. 30:30.

14:09

Невынужденная ошибка Джоковича — внезапно отправляет мяч к трибунам. 15:30.

14:08

После долгой спокойной перестрелки Карен наносит отличный удар справа, Новак едва добегает и отбивает в сетку. 15:15.

14:08

Матч начался! Джокович подает, Хачанов с трудом отбивает, и мяч свечой летит в аут. 15:0.

14:06

Последняя встреча Хачанова и Джоковича завершилась в пользу россиянина, причем это было в финале мастерса в Париже в ноябре 2018 года — 7:5, 6:4.

14:05

На матче присутствует глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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14:04

Статистика Джоковича:

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14:03

Соперники разминаются!

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14:02

Хачанов уже весь в нетерпении и, кажется, довольно заведен. Ждем мощной искрометной игры!

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14:01

Какие-то девушки чистят Кубок Дэвиса от чего-то. Выглядит забавно.

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14:00

В первом одиночном матче 1/4 финала против сербов Андрей Рублев разгромил Филипа Краиновича менее чем за час — 6:1, 6:2.

Таким образом, Россия пока ведет в матче с Сербией 1-0. Сможет ли Хачанов укрепить преимущество в игре с Джоковичем? Узнаем совсем скоро.

13:55

Напомним, Кубок Дэвиса теперь проходит в новом формате — это скоротечный турнир в одном городе, который начинается с группового этапа (шесть групп по три сборных), а матч будет состоять из трех трехсетовых поединков, где сначала вторые номера сборных играют друг с другом, потом первые, а заканчивают все пары. В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, вышли первые места всех групп, а также двое лучших среди занявших вторые позиции.

13:50

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции одиночного матча в противостоянии сборных России и Сербии в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса. Россиянин Карен Хачанов сыграет против известного серба Новака Джоковича — второй ракетки мира на данный момент.

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