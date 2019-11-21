Месть за Париж: Джокович замучил Хачанова

Ох, что творится! Хачанов мощно подал, Джокович с трудом отбил, мяч завис в воздухе, и можно было спокойно вонзать его в пустую часть корта. Однако россиянин почему-то отбил прямо на серба, и тот мягко перекинул соперника свечой. Карен в прыжке пытался достать мяч, но тот летел слишком высоко — и приземлился за его спиной.

Джокович делает брейк и ведет в первом сете уже 3:1.