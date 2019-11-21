Битва за Гран-при: Мишина и Галлямов уступают китайцам. LIVE

Россияне Мишина и Галлямов пока третьи, от отставание от второго места всего два балла, так что нужно бороться за серебро. Для Ефимовой и Коровина попадание в топ-4 тоже неплохой результат в этом сезоне — будут кататься в разминке сильнейших.

Что же до китайцев Вэньцзин и Цун, то они просто недосягаемы, как и ожидалось.