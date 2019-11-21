Битва за Гран-при: Мишина и Галлямов уступают китайцам. LIVE

Борьба за попадание в финал Гран-при продолжится завтра, а на этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию прокатов пар и желает вам удачного дня!
Россияне Мишина и Галлямов пока третьи, от отставание от второго места всего два балла, так что нужно бороться за серебро. Для Ефимовой и Коровина попадание в топ-4 тоже неплохой результат в этом сезоне — будут кататься в разминке сильнейших.
Что же до китайцев Вэньцзин и Цун, то они просто недосягаемы, как и ожидалось.
Итоговая таблица после прокатов всех пар в короткой программе:
Оценки Николь и Маттео без поддержки получаются крайне низкими:
А вот поддержка совершенно не удалась итальянцам. Маттео просто не смог поднять партнершу над собой со сложного захода — так и провез пару секунд на плече. Еще до этого потеряли синхронность на шагах, что осложнило подъем. Беда...
Тройной сальхов был приземлен на немного дрожащие ноги, но оба справились. Однако сразу после этого спокойно удались тройной подкруг и тройной выброс риттбергер. Как бы Мишина и Галлямов теперь не откатились на четвертую строчку, претендуют ведь на попадание в финал Гран-при...
На льду — итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе! Они выступают под«Crazy in Love» Beyonce.
Канадцы сдвигают россиян Мишину и Галлямова на третье место, а сами занимают второе.
Фигуристы буквально растворились в своей лирике. По презентации одна из лучших программ сегодня. Техника в целом тоже не подвела, разве что тройной подкрут подозрителен — партнер словно поймал девушку на плечо.
В эмоциональный подъем в музыке партнер начинает кружить девушку в поддержке, причем делает это с самого сложного подъема. Выглядит впечатляюще.
Тройной подкрут и тройной выброс риттбергер получаются у канадцев легко и невесомо, что отлично сочетается с нежной музыкой программы. Параллельный тройной тулуп также идеален.
Выступают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро! Они катаются под «Love On the Brain».
Оценки американцев — это, к сожалению, провал:
А ведь довольно сильная пара, опытная. Но что-то слишком много ошибок.
Разволновались американцы, особенно партнерша. На параллельном тройном сальхове Тара допускает степ-аут, а после выброса касается обеими руками льда.
Звучит тревожное вступление скрипок, и пара исполняет тройной подкрут крайне неуверенно: девушка буквально врезается сверху в партнера, высокий уровень за такое не получишь.
На льду — американцы Тара Кейн и Дэнни О'Ши! Они выступают под Sweet Dreams в исполнении Mark Hadley.
На вращениях то расходились в синхронности, то опять сходились. Снизят уровень до второго, но в остальном программа смотрелась просто шедеврально. Оценки Вэньцзин и Цуна позволяют им сильно оторваться от всех конкурентов:
Элементы идут подряд просто без остановки. Выброс тройной флип, тройной подкрут — все легко вписывается точно в нужный акцент в музыке, в ритм.
Очень харизматичное начало с игривыми блюзовыми движениями сразу задает тон всей программе. И первым элементом китайцы показывают чистейший параллельный тройной тулуп! Мощно, уверенно — прямо под стиль музыки.
На льду — гениальные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые выступают под Blues Deluxe.
На разминку тем временем вышла вторая группа — состав здесь весьма представительный. Фаворитами, конечно, являются, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.
Таблица после выступления первой группы выглядит так:
В целом Мишина и Галлямов справились с программой, правда, под такую пронзительную музыку хотелось бы больше выразительности и драмы, возможно, скорости. Но все равно они лучше всех на данный момент:
Эх, финальный тодес завершили позже музыки на пару секунд... Судьи в этом сезоне очень строгие во всем, в том числе и в снижении баллов за тайминг. Как бы не сняли за это очко.
С прыжками сегодня беда у фигуристов. Галляпов допустил степ-аут на параллельном тройном сальхове (оперся на две ноги сразу после приземления), а вот Мишина справилась.
Тройные подкрут и выброс пролетели в самом начале программы с таким небольшим просветом, словно это была комбинация. Все чисто.
На льду — россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов! Они выступают под «Je suis malade» в исполнении Lara Fabian.
Даже без одного элемента американцы лишь немного проиграли Ефимовой и Коровину:
С тройным выбросом флип американцы справились, однако на финальном тодесе партнер вместо правильной элегантной позы просто сел на две ноги. В итоге даже одного оборота не получилось. Просто ноль за это получат фигуристы...
Да что ж такое! Все впечатление от завораживающего впечатления портится из-за жесткого падения партнера на тройном тулупе. А вот девушка справилась.
Очень элегантная пара по своему катанию, а уж в этих костюмах, словно для бала, выглядят еще солиднее. Тройной выброс получается уверенно.
На льду — супружеская пара из США Алекса и Крис Книрим! Они катаются под «At Last» в исполнении Beyonce.
Оценки Ефимовой и Коровина:
Сразу же после ошибки на прыжке Ефимова хорошо выезжает с выброса тройной риттбергер. Слава богу, не расклеились.
Ой, а вот это плохо... Девушка коснулась обеими руками льда на параллельном тройном тулупе. Парень был безупречен.
Ох, какой тройной выброс! Очень хороший по высоте, должны получить больше плюсов, чем японцы.
На льду — россияне Ефимова и Коровин! Они катаются под «Carmina Burana» в исполнении Carl Orff. На этапе в Китае ребята, к сожалению, были только восьмыми. Надо исправляться.
Оценки японцев:
Музыка очень нежна и в какой-то мере даже трагична. Японцы же четко, как механизм, исполняют заявленные элементы. Немного не хватает эмоций, но по технике все неплохо, — что хотели, сделали.
Параллельный тройной тулуп также удался.
И тут же Миюра чисто выезжает после выброса тройной лутц! Они единственный заявили такой выброс и справились. Ай да японцы!
Тройной подкрут удался японцам без особых проблем.
Открывают соревнования японцы Рика Миюра и Риючи Кихара! Они выступают под «Wayward Sisters» в исполнении Abel Korzeniowski.
Честь России будут защищать Алиса Ефимова / Александр Коровин и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Выступать ребята будут в таком порядке:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар на этапе Гран-при Японии.