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Битва за Гран-при: Мишина и Галлямов уступают китайцам. LIVE

Гран-при Японии. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Саппоро проходит заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Трансляция
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09:30

Борьба за попадание в финал Гран-при продолжится завтра, а на этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию прокатов пар и желает вам удачного дня!

09:29

Россияне Мишина и Галлямов пока третьи, от отставание от второго места всего два балла, так что нужно бороться за серебро. Для Ефимовой и Коровина попадание в топ-4 тоже неплохой результат в этом сезоне — будут кататься в разминке сильнейших.

Что же до китайцев Вэньцзин и Цун, то они просто недосягаемы, как и ожидалось.

09:28

Итоговая таблица после прокатов всех пар в короткой программе:

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09:27

Оценки Николь и Маттео без поддержки получаются крайне низкими:

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09:24

А вот поддержка совершенно не удалась итальянцам. Маттео просто не смог поднять партнершу над собой со сложного захода — так и провез пару секунд на плече. Еще до этого потеряли синхронность на шагах, что осложнило подъем. Беда...

09:23

Тройной сальхов был приземлен на немного дрожащие ноги, но оба справились. Однако сразу после этого спокойно удались тройной подкруг и тройной выброс риттбергер. Как бы Мишина и Галлямов теперь не откатились на четвертую строчку, претендуют ведь на попадание в финал Гран-при...

09:22

На льду — итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе! Они выступают под«Crazy in Love» Beyonce.

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09:21

Канадцы сдвигают россиян Мишину и Галлямова на третье место, а сами занимают второе.

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09:18

Фигуристы буквально растворились в своей лирике. По презентации одна из лучших программ сегодня. Техника в целом тоже не подвела, разве что тройной подкрут подозрителен — партнер словно поймал девушку на плечо.

09:17

В эмоциональный подъем в музыке партнер начинает кружить девушку в поддержке, причем делает это с самого сложного подъема. Выглядит впечатляюще.

09:16

Тройной подкрут и тройной выброс риттбергер получаются у канадцев легко и невесомо, что отлично сочетается с нежной музыкой программы. Параллельный тройной тулуп также идеален.

09:15

Выступают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро! Они катаются под «Love On the Brain».

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09:14

Оценки американцев — это, к сожалению, провал:

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09:12

А ведь довольно сильная пара, опытная. Но что-то слишком много ошибок.

09:11

Разволновались американцы, особенно партнерша. На параллельном тройном сальхове Тара допускает степ-аут, а после выброса касается обеими руками льда.

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09:10

Звучит тревожное вступление скрипок, и пара исполняет тройной подкрут крайне неуверенно: девушка буквально врезается сверху в партнера, высокий уровень за такое не получишь.

09:09

На льду — американцы Тара Кейн и Дэнни О'Ши! Они выступают под Sweet Dreams в исполнении Mark Hadley.

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09:06

На вращениях то расходились в синхронности, то опять сходились. Снизят уровень до второго, но в остальном программа смотрелась просто шедеврально. Оценки Вэньцзин и Цуна позволяют им сильно оторваться от всех конкурентов:

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09:05

Элементы идут подряд просто без остановки. Выброс тройной флип, тройной подкрут — все легко вписывается точно в нужный акцент в музыке, в ритм.

09:04

Очень харизматичное начало с игривыми блюзовыми движениями сразу задает тон всей программе. И первым элементом китайцы показывают чистейший параллельный тройной тулуп! Мощно, уверенно — прямо под стиль музыки.

09:03

На льду — гениальные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые выступают под Blues Deluxe.

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08:56

На разминку тем временем вышла вторая группа — состав здесь весьма представительный. Фаворитами, конечно, являются, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

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08:55

Таблица после выступления первой группы выглядит так:

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08:52

В целом Мишина и Галлямов справились с программой, правда, под такую пронзительную музыку хотелось бы больше выразительности и драмы, возможно, скорости. Но все равно они лучше всех на данный момент:

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08:51

Эх, финальный тодес завершили позже музыки на пару секунд... Судьи в этом сезоне очень строгие во всем, в том числе и в снижении баллов за тайминг. Как бы не сняли за это очко.

08:50

С прыжками сегодня беда у фигуристов. Галляпов допустил степ-аут на параллельном тройном сальхове (оперся на две ноги сразу после приземления), а вот Мишина справилась.

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08:49

Тройные подкрут и выброс пролетели в самом начале программы с таким небольшим просветом, словно это была комбинация. Все чисто.

08:48

На льду — россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов! Они выступают под «Je suis malade» в исполнении Lara Fabian.

08:47

Даже без одного элемента американцы лишь немного проиграли Ефимовой и Коровину:

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08:45

С тройным выбросом флип американцы справились, однако на финальном тодесе партнер вместо правильной элегантной позы просто сел на две ноги. В итоге даже одного оборота не получилось. Просто ноль за это получат фигуристы...

08:44

Да что ж такое! Все впечатление от завораживающего впечатления портится из-за жесткого падения партнера на тройном тулупе. А вот девушка справилась.

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08:43

Очень элегантная пара по своему катанию, а уж в этих костюмах, словно для бала, выглядят еще солиднее. Тройной выброс получается уверенно.

08:41

На льду — супружеская пара из США Алекса и Крис Книрим! Они катаются под «At Last» в исполнении Beyonce.

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08:40

Оценки Ефимовой и Коровина:

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08:38

Сразу же после ошибки на прыжке Ефимова хорошо выезжает с выброса тройной риттбергер. Слава богу, не расклеились.

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08:37

Ой, а вот это плохо... Девушка коснулась обеими руками льда на параллельном тройном тулупе. Парень был безупречен.

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08:36

Ох, какой тройной выброс! Очень хороший по высоте, должны получить больше плюсов, чем японцы.

08:34

На льду — россияне Ефимова и Коровин! Они катаются под «Carmina Burana» в исполнении Carl Orff. На этапе в Китае ребята, к сожалению, были только восьмыми. Надо исправляться.

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08:33

Оценки японцев:

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08:32

Музыка очень нежна и в какой-то мере даже трагична. Японцы же четко, как механизм, исполняют заявленные элементы. Немного не хватает эмоций, но по технике все неплохо, — что хотели, сделали.

08:31

Параллельный тройной тулуп также удался.

08:30

И тут же Миюра чисто выезжает после выброса тройной лутц! Они единственный заявили такой выброс и справились. Ай да японцы!

08:29

Тройной подкрут удался японцам без особых проблем.

08:29

Открывают соревнования японцы Рика Миюра и Риючи Кихара! Они выступают под «Wayward Sisters» в исполнении Abel Korzeniowski.

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08:25

Честь России будут защищать Алиса Ефимова / Александр Коровин и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Выступать ребята будут в таком порядке:

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08:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар на этапе Гран-при Японии.