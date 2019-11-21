Культ личности Дзюбы: РФС перестарался с наказанием фанатов

Заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором сборная России на выезде разгромила команду Сан-Марино (5:0), изначально считался проходным и не имеющим никакого интереса. Подопечные Станислава Черчесова еще в октябре досрочно завоевали путевку в финальный раунд грядущего Евро, а после поражения от бельгийцев потеряли шансы занять первую строчку в группе I.

Реклама

По сути, встреча с Сан-Марино на стадионе «Олимпико» в Серравалле была возможностью для Черчесова несколько разбавить состав и дать возможность проявить себя игрокам запаса. Например, место в воротах занял Антон Шунин. Но несмотря на то что игра формально имела статус контрольной, без резонанса все-таки не обошлось.

Главной фигурой встречи стал капитан сборной России Артем Дзюба. Во время матча 31-летний нападающий не то что подвергался критике, а буквально получал неприкрытые оскорбления со стороны болельщиков — причем это были фанаты из России. Нелицеприятные и нецензурные выкрики были отчетливо слышны в телетрансляции, а видеозаписи с участниками травли футболиста быстро разлетелись по соцсетям.

Сам Дзюба на подобное поведение фанатов никак не отреагировал, а по окончании матча сразу же ушел в раздевалку, не став благодарить остальных болельщиков, которые приехали из России в Сан-Марино и при этом не оскорбляли нападающего, а, наоборот, поддерживали его, выкрикивая лозунги «Дзюба — молодец!»

Реакция, впрочем, все равно последовала. Обматеривших футболиста осудила как пресс-служба команды, так и защитник Георгий Джикия, выразивший мнение, что во время матчей национальной сборной болельщики должны забыть о клубных пристрастиях. Известно, что подавляющее большинство людей, отрицательно относящихся к Дзюбе, составляют фанаты «Спартака», которые не простили игроку переход в петербургский «Зенит» — в стан принципиального соперника.

Руководство Российского футбольного союза (РФС) и вовсе выразило намерение вычислить этих болельщиков и запретить им посещать матчи национальной сборной в ходе финального раунда грядущего чемпионата Европы. Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 российская команда проведет как минимум два матча в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

«Те фанаты, которые занимались провокациями, не являются болельщиками. Им нет места на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и не допустить их на матчи нашей сборной в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы», — пообещал генеральный директор РФС Александр Алаев.

Однако сам факт того, что РФС не просто выражает поддержку оскорбленному игроку, но и намеревается «вычислить виновных» и отлучить их от матчей Евро, является беспрецедентным.

За всю новейшую историю сборной России было немало случаев, когда футболисты национальной команды по тем или иным причинам сталкивались и с публичным оскорблением со стороны фанатов, и с откровенной травлей. Достаточно вспомнить эпизод с экс-голкипером московского «Спартака» Александром Филимоновым во время отборочного матча к Евро-2000, прошедшего в октябре 1999 года. Тогда на переполненных «Лужниках» сборная России принимала команду Украины, и для выхода в финальный раунд соревнований россиянам была необходима только победа. До 88-й минуты российская команда выигрывала со счетом 1:0, но затем произошло то, о чем с превеликим сожалением и недовольством вспоминают по сей день.

Украинская звезда Андрей Шевченко выполнил подачу со штрафного в сторону ворот, Филимонов неожиданно ошибся на выходе, не сумев поймать мяч и забросив его в сетку, а сборная России во всех смыслах упустила из рук путевку на Евро.

После той игры российский вратарь столкнулся со шквалом критики со стороны болельщиков, и в какой-то момент травля перешла все границы. Филимонова даже обвиняли в том, что свою ошибку он допустил специально, а когда тот в скором времени перебрался в киевское «Динамо», подозрений возникло еще больше. Бесконечные оскорбления и психологическое давление не могли не сказаться на состоянии Филимонова, карьера которого в итоге пошла на дно.

Легендарный голкипер, который со «Спартаком» шесть раз поднимал над своей головой титул чемпиона России, стал скитаться по мелким клубам, а затем и вовсе перешел в пляжный футбол. Тот роковой эпизод произошел целых 20 лет назад, но Филимонову его припоминают до сих пор. Тем не менее в тот момент представители руководства Российского футбольного союза не встали на защиту одного из лучших вратарей конца 1990-ых.

Подобные эпизоды происходили и относительно недавно. Что такое травля со стороны болельщиков национальной сборной, отлично знает защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков. Скандальный эпизод произошел еще в 2011 году во время товарищеского матча россиян с командой Сербии. Игра проходила в Москве, а в тот период Жирков как раз перешел из лондонского «Челси» в махачкалинский «Анжи», что многими российскими фанатами было воспринято в штыки. Та игра завершилась минимальной победой россиян со счетом 1:0, а Жирков отыграть все 90 минут.

На протяжении всей встречи Юрий, только касаясь мяча, подвергался оскорблениям с трибун, которые сопровождались оглушительным свистом, что также было отчетливо слышно в телетрансляции.

Тогдашний президент организации Сергей Фурсенко хотел «принять какие-то меры» в связи с таким поведением фанатов, но этого в конечном итоге не произошло.

Через год под оглушительный свист и обструкцию попал и Андрей Аршавин, некогда бывший капитаном сборной России. Реакция публики объяснялась словами, сказанными Аршавиным сразу после провала на чемпионате Европы — 2012, когда экс-капитан сборной заявил, что «ожидания болельщиков — это их проблемы, а не футболистов». В итоге, выйдя на замену во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром, Андрей подвергся настоящей травле со стороны болельщиков.

К этому можно добавить и оскорбления со стороны фанатов «Арсенала», которые в последний период пребывания россиянина в лондонском клубе повесили рекламный баннер, где написали, что от Аршавина будет больше пользы в мытье туалетов, нежели на футбольном поле. За бывшего капитана сборной РФС также не стал вступаться.

Ну, отношение некоторых фанов Зенита к Дзюбе не изменилось, даже несмотря на голы и прошлогоднее чемпионство. Также как не изменилось отношение, например, к вернувшемуся Быстрову. Поэтому версия имеет право на существование, хоть и выглядит постиронично. — Ofnews (@okolofnews) November 20, 2019

Постоянным гонениям в последнее время подвергался и Федор Смолов. Российский форвард провально выступил на чемпионате мира — 2018, а в четвертьфинальном матче против Хорватии не смог реализовать свою попытку в серии пенальти: Федор решил исполнить удар «паненкой», но сделал это неудачно. Тогда на Смолова ополчились множество фанатов, но в этот разлад футболиста с болельщиками РФС не стал вмешиваться.

Примечательно, что промах Смолова по итогу не стал решающим, ведь путевка в полуфинал домашнего мундиаля была утеряна после того, как свой удар не реализовал Марио Фернандес. Но об этом все умолчали.

По этой причине кажется, что весьма жесткая реакция РФС в ситуации с выкриками в адрес Дзюбы является не очень последовательной. Другим футболистам, вписавшим свое имя в историю сборной, в подобных случаях большой поддержки не оказывалось.

Из всей ситуации складывается ощущение, будто РФС чрезмерно выделяет фигуру Дзюбы на фоне всех остальных. Ведь Артем подвергается публичным оскорблениям уже не первый год, но в сборной на его защиту до этого не вставали ни разу. Теперь же зенитовец словно приобрел статус исключительного игрока, что немного походит на культ личности.

Конечно, поведение болельщиков можно и нужно осуждать хотя бы потому, что массовые оскорбления в адрес кого бы то ни было — это само по себе неприемлемо. Тем более что сейчас сборная на ходу и по-прежнему показывает уровень ЧМ-2018, что не может не радовать.

Но в остальном обращать столь пристальное внимание на такой инцидент и лишать кого-то целой поездки на Евро вряд ли стоит.

В конце концов Дзюба — профессиональный спортсмен, и он должен быть готов к критике фанатов, которая давно не является новостью на футбольных матчах. Особенно если пообещал забить семь мячей в ворота Сан-Марино, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России, а в итоге ушел с поля без результативных действий и с низким КПД.

Такого мнения придерживаются не только болельщики, но и, например, бывший футболист Алексей Попов.

«Если Дзюба не изменится, не изменит свое отношение к работе, боюсь, что это будет красочное фиаско. На волне успеха на ЧМ-2018 его обожают все. Но после провала его никто не пожалеет.

Его «преданные» болельщики оскорбляли уже сейчас, это звонок! Заканчивай, Артем, свои предвыборные агитации, играй в футбол!» — написал рекордсмен по количеству матчей за пермский «Амкар» на своей странице в Facebook.