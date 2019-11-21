«Не обращаем внимания на идиотов»: Хабиб оскорбил Конора

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, снова рассказал о том, как оценивает перспективы повторного боя с ирландцем Конором Макгрегором, которого победил с помощью болевого приема на челюсть в четвертом раунде поединка за чемпионский титул в октябре прошлого года в Лас-Вегасе.

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Тот бой знаменит еще и скандальной потасовкой, которая произошла сразу по окончании поединка, когда Нурмагомедов перепрыгнул ограждение клетки и рванул к команде соперника, вступив в спарринг с тренером ирландца по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом, а сам Макгрегор подрался сразу с тремя членами команды россиянина, пришедшими для этого в октагон. Тогда Ноториус поставил синяк под глазом двоюродному брату Хабиба Абубакару Нурмагомедову.

Собственно, сама потасовка, приведшая к штрафам и дисквалификациям, стала следствием, мягко говоря, натянутых отношений между бойцами, начавшихся с оскорблений от россиянина, тогда еще претендента на титул, в Twitter, где он называл владевшего поясом UFC Макгрегора «петухом» и требовал встречи в октагоне.

Уже в рамках подготовки к октябрьскому поединку ирландец сторицей вернул Нурмагомедову все оскорбления, затронув попутно и семью бойца.

Противостояние в интернет-пространстве между спортсменами и их лагерями не только не закончилось в октябре прошлого года, но продолжается до сих пор. Так, во время своего недавнего вояжа в Москву Конор наговорил много всего вызывающего не только про Хабиба и его команду, но и вообще про всех дагестанцев, попросту назвав их трусами.

Чем больше фамилии двух бойцов в различных новостях появляются рядом, тем очевиднее становится факт грядущего реванша, который соберет очень большую кассу — никаких сомнений.

Правда, сам Нурмагомедов продолжает утверждать, что для такого поворота должно случится еще много всего и что сам он не особенно настроен на ответный поединок.

«Еще раз скажу: Макгрегор должен заслужить реванш. Три года прошло с момента его последней победы. Пошел уже четвертый год. Чтобы драться за титул, мне нужно было выиграть 10 боев подряд в UFC. Это еще не считая 16 побед за пределами UFC, — заявил Хабиб в интервью RT. — В каждом бою я зарабатывал это не своим языком, а своими действиями. Вот где мы разные. Он говорит об этом, я просто делаю это. Просто говорить — это одно, но когда доходит до дела, он совершенно другой.

Конор — идиот. Мы не обращаем внимание на идиотов».

Можно не сомневаться, что ответ ирландца, который, конечно же, узнает об этих словах своего главного антагониста в мире спорта, последует.

Пока же на повестке дня грядущий поединок Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, который должен состояться в марте или апреле следующего года. Бой этот ожидается очень давно.

Когда еще ни Хабиб, ни Тони не были чемпионами промоушена, их поединок должен был состояться четыре раза, но всегда срывался, причем по два раза по вине каждого из бойцов.

Последний раз это случилось, когда американец уже владел титулом временного чемпиона UFC, а их бой с Нурмагомедовым должен был определить уже постоянного чемпиона организации.

Тони сломался во время одного их мероприятий в преддверии шоу, запнувшись о телевизионный шнур и порвав крестообразную связку колена!

В итоге его заменил в карде Эл Яквинта, и 7 апреля 2018 года российский Орел примерил чемпионский пояс, победив оппонента единогласным решением арбитров.

Уже после были победы россиянина над Макгрегором и Дастином Порье в защитах титула, а Фергюсон тем временем восстановился и разобрался с Энтони Петтисом и Дональдом Серроне, нокаутировав обоих в кровавых блокбастерах.

Сражение Нурмагомедова и Фергюсона — абсолютно логичное решение. Этот бой просто обязан состояться.

Хабиб уже вовсю рассуждает о дальнейших поединках, планируя их, но на самом деле победа над Тони ему абсолютно не гарантирована — это, пожалуй, самый опасный соперник в его карьере, где не было еще ни одного поражения.

Сам американец по прозвищу Эль Кукуй, между прочим, имеет серию из 12 побед в UFC подряд, то есть заслужил в картине мира Хабиба бой с ним.

Другое дело, что следующим соперником чемпиона в легком дивизионе, кто бы им ни оказался в апреле, наверняка станет именно Макгрегор.

Можно сколько угодно говорить о том, что ирландец должен что-то там заслужить, но по факту он уже давно сделал это, являясь самым популярным бойцом смешанного стиля в мире.

Его поединок что с Хабибом, что с Фергюсоном соберет максимальную кассу, а этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Ирландец тоже наверняка подерется с кем-нибудь весной, победит и будет еще громче претендовать на возвращение пояса, который у него отобрал промоушен, пока Конор развлекался боксом с Флойдом Мейвезером-младшим.