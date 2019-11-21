Российское дерби: Панарин и Бучневич обыграли Овечкина и Кузнецова

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1

Уверенно лидирующий в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» подошел к выездному матчу против «Рейнджерс» без единого поражения в гостях. При этом впервые в сезоне пропускал встречу «Кэпиталз» ключевой центрфорвард команды Никлас Бэкстрем, который, правда, скоро должен вернуться в строй.

Не играл у «столичных» и Гарнет Хэтуэй, начинавший отбывать свою трехматчевую дисквалификацию за плевок в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрэнсона.

Правда, и у «рейнджеров» была потеря: уже десятый матч подряд из-за повреждения «верхней части тела» пропускал центрфорвард первого звена Мика Зибанежад.

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Но все это никак не повлияло на качество и интригу самого противостояния. Команды начали очень лихо и с первого же периода ввязались в размен моментами. Сложно сказать, чей это был план, но игра проходила практически без средней зоны, а нападающие получали большую свободу.

Естественно, в таком хоккее большая нагрузка выпала на вратарей. Речь даже не о количестве, а скорее о качестве моментов. И Брэйден Холтби, и Хенрик Лундквист, не пустившие в этом матче в старт своих российских сменщиков Илью Самсонова и Александра Георгиева, не раз спасали после отрывов соперников в ситуациях, когда речь шла о дуэлях один в один.

В итоге в первой 20-минутке красный свет ни за чьими воротами так и не загорелся, а на счету каждого из вратарей было по 10 сейвов.

А вот уже в начале второго отрезка первый гол состоялся. Том Уилсон подвел гостей, совершив фол в концовке первого периода, и «рейнджеры» реализовали лишнего в затяжном розыгрыше уже во втором.

Хозяева вели комбинацию через расположившегося в «офисе Овечкина» в левом круге вбрасывания Артемия Панарина, который разбрасывал передачи, а в конечном счете стал адресатом для Каапо Какко и, прицелившись, без помех прошил Холтби.

Моменты продолжали возникать и после этого, но до заключительной 20-минутки голов больше не было, хотя Лундквист, например, отразил еще 14 бросков.

В начале третьего периода «Кэпс» оказались под мощным давлением и не выдержали. Они снова начали отрезок в меньшинстве из-за удаления Овечкина за фол на Панарине, случившегося за 8 секунд до сирены на второй перерыв. Гости выстояли, но тут же удалился еще и Дмитрий Орлов, и вот это большинство снова привело к голу Панарина.

Российский лидер и главная звезда «синерубашечников» на этот раз подкараулил отскок на дальнюю штангу после активных действий все того же Какко и вогнал снаряд под перекладину.

Эта шайба стала для Панарина 11-й в сезоне, но куда важнее, что подписавший летом шикарный контракт форвард выдает сейчас свою самую продолжительную результативную серию в карьере. Панарин набирает очки уже в 12 встречах кряду, заработав за это время 19 (7+12) баллов.

Счет 0:2 еще не был приговором, но 23 секунды спустя гиперактивное второе звено «Рейнджерс» убежало в шикарную контратаку и организовало третью шайбу.

Брэндон Лемье, не использовавший ранее несколько собственных шикарных шансов, отправил в средней зоне в прорыв Павла Бучневича и Фидипа Хитила. Российский форвард, несмотря на прессинг защитников, сумел втащить шайбу в зону и отпасовать чеху, который не стал бросать сам, а, выдержав паузу, вернул партнеру на уже пустые ворота. Бучневичу надо было еще выиграть борьбу у оппонента, но сделал он это играючи, оформив свой третий гол в сезоне.

Конечно, сдаваться не в традициях обладателя Кубка Стэнли-2018 и лидера текущего сезона. «Вашингтон» и не сдался, а Евгений Кузнецов расстрелял-таки ворота Лундквиста через пару минут в большинстве после удаления Брендана Смита.

Интереcно, что ассистировавший в этой шайбе защитник Джон Карлсон продлил свою результативную серию (1+11) до восьми встреч, оставаясь лучшим защитником-бомбардиром сезона в лиге.

Но камбэка все-таки не случилось. Бучневич к своему третьему голу в сезоне добавил 14-ю передачу, шикарно отборовшись в углу площадки и выложив оттуда пас на пятак совершенно одинокому Бретту Хаудену, который распорядился шансом идеально, установив окончательный счет встречи.

Овечкин, всего лишь раз бросивший по воротам, но проведший шесть силовых приемов, закончил матч, как и Кузнецов (пять бросков), с показателем -2. У Орлова нейтральная полезность и четыре броска в створ. Панарин три раза бросил в створ, провел два силовых приема, но «плюса» не заработал, так как голы в большинстве его не приносят, а вот Бучневич завершил встречу с одним броском, одним силовым и +2.

Одним из главных героев встречи стал Лундквист, который не только отразил 30 бросков, но и одержал 454-ю победу в регулярных чемпионатах, выйдя на чистое пятое место среди вратарей за всю историю лиги. До члена Зала хоккейной славы Эда Белфора, против которого шведский ветеран успел поиграть во время своей карьеры, 30 викторий.

«Вашингтон» впервые в сезоне потерпел на выезде поражение в основное время и теперь имеет в гостях все равно впечатляющую серию 8-1-1. «Рейнджерс» по-прежнему вне зоны плей-офф, но впервые в сезоне имеют очков (20) больше, чем сыграли матчей (19).

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ

Всеми списанная еще до старта сезона и ожидаемо плохо его начавшая «Оттава Сенаторз» в последнее время просто отказывается быть аутсайдерам и сдаваться на милость кому-либо из соперников.

В матче против здорово идущего в чемпионате «Монреаля» «сенаторы» уступали после гола Ника Сузуки в начале второго периода, но Жан-Габриэль Пажо смог восстановить равновесие, а в овертайме Брэди Ткачук, во второй раз в карьере забросив в дополнительной пятиминутке, принес гостям победу!

В голевой комбинации поучаствовал российский защитник Никита Зайцев, а вот его одноклубнику Владиславу Наместникову досталось. Еще в первом периоде нападающему оказывали помощь после сокрушительного хита Кэйла Флери, и на лед он больше не вернулся.

Зайцев же провел очень добротный матч, дважды блокировал броски соперника и заработал показатель полезности +2.