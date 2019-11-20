«Реал» на последнем месте: Бэйл рвется обратно в Англию

Эпопея с несостоявшимся уходом Гарета Бэйла из мадридского «Реала», разгоревшаяся летом, приобретает новые обороты. В предыдущее трансферное окно валлиец был близок к переходу в один из китайских клубов, однако в последний момент сделка сорвалась по инициативе президента «сливочных» Флорентино Переса, чем футболист был разозлен и открыто выражал свое недовольство. С тех пор положение нападающего в команде не улучшилось, и он по-прежнему рассчитывает покинуть Испанию.

По информации Sport.es, агент некогда самого дорогого футболиста в мире Джонатан Барнетт ищет варианты трудоустройства своего клиента в Англии. Источник утверждает, что представитель Бэйла уже контактировал с двумя лондонскими клубами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

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Что интересно, изначально валлиец настаивал на своем трансфере зимой в Китай, где уже якобы согласовал условия солидного контракта с «Цзянсу Сунин». Если бы переход состоялся, то зарплата форварда могла составить £22 млн за один сезон, что сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Говорилось и о том, что у Бэйла в приоритете на остаток в карьере заработать как можно больше денег, поскольку своего пика он уже достиг.

А свое недовольство пребыванием в Мадриде 30-летний игрок и вовсе демонстрирует при каждом удобном случае. Не так давно Бэйла раскритиковали за то, что он покинул стадион «Реала» за десять минут до окончания матча, тем самым проявив неуважение к команде. Во время паузы на международные матчи произошел еще один инцидент, которым, если верить испанской прессе, было разочаровано руководство «сливочных».

После матча с Азербайджаном, закончившегося со счетом 2:0 в пользу Уэльса, Бэйл подошел к трибуне и начал праздновать победу рядом с баннером, на котором была надпись: «Уэльс. Гольф. Мадрид. Только в таком порядке!»

Футболист, по мнению представителей «королевского клуба», своим поступком оскорбил «Реал». А идея баннера пришла в голову валлийским болельщикам после слов бывшего футболиста и спортивного директора «сливочных» Предрага Миятовича о том, что Бэйла в первую очередь интересует игра за национальную команду, потом — гольф, которым страстно «болеет» форвард, а на третьем месте стоит его клуб. Кричалку с аналогичным посылом фанаты Уэльса скандировали и на протяжении всего поединка, чем наверняка порадовали своего любимца.

«Да, я все хорошо слышал. Особенно, когда меня заменили и я находился на скамейке запасных. Все ребята смеялись. Это действительно забавно», — приводит слова Бэйла Sgorio.

В текущем сезоне футболист провел всего семь матчей за мадридскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Большую часть времени форвард проводит в запасе, несмотря на уверения главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана о том, что он на него рассчитывает. Напомним, что Бэйл пополнил состав «Реала» в 2013 году, перейдя в клуб из «Тоттенхэма» за €101 млн. С тех пор валлиец четырежды помог «Реалу» отпраздновать успех в Лиге чемпионов, однако так и не стал игроком, сумевшим заменить Криштиану Роналду. В последние сезоны Бэйл и вовсе часто травмировался, чем, вероятнее всего, и вызвал недовольство Зидана.

Конфликтом лучшего бомбардира в истории сборной Уэльса с «Реалом» намерены воспользоваться в Англии. Переход в один из китайских клубов осуществить сложно, поэтому не исключено, что теперь приоритетом для футболиста станет возвращение в АПЛ. В частности, как стало известно WalesOnline, на провокацию Бэйла, празднующего победу с неоднозначным баннером, обратил внимание новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. По информации источника, португальский специалист, который ближайшим летом рискует потерять нескольких лидеров «шпор», намерен попросить руководство лондонцев приобрести Бэйла.

Для «Тоттенхэма» вряд ли составит большой труд осуществить сделку, поскольку и игрок, и клуб хотят как можно быстрее сжечь все мосты.

Лучшие времена игры, которую показывал Бэйл, связаны именно со «шпорами». За лондонцев он выступал на протяжении шести лет, принеся команде не только один из немногочисленных трофеев, но и солидную сумму, выплаченную «Реалом» за его трансфером. Ко всему прочему, он был и капитаном, поэтому его приход, учитывая возможный отъезд нынешних лидеров «Тоттенхэма», может стать отличным подспорьем для Моуринью, желающего построить новую команду.