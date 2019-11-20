«Похоже на договорняк»: Ковалева заподозрили в сдаче боя

Бой бывшего российского чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева с мексиканским боксером Саулем Альваресом, отобравшим титул у россиянина, состоялся еще 3 ноября, однако дискуссии вокруг поединка идут до сих пор. Многие выступили с критикой в адрес Ковалева, другие оценили превосходство Канело, однако в ходе обсуждения возникла и третья мысль: бой якобы мог иметь договорной характер. С таким мнением, например, выступил швед Баду Джек, бывший чемпион мира во втором среднем весе и в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соответственно. По его мнению, поединок между Ковалевым и Альваресом не оправдал никаких ожиданий, Джек также намекнул на то, что исход встречи мог быть прописан заранее.

Напомним, что «рыжий» в 11-м раунде прижал «Крушителя» к канатам и отправил того в нокаут.

Реклама

«Красивый нокаут, хороший удар в исполнении Канело. Конечно, следует выразить уважение обоим боксерам, но бой все-таки получился скучным. Альваресу удалось нокаутировать такого большого парня, как Ковалева, хотя тот ничего не делал. Его удары оказались вообще никакими. Их бой бой был похож на договорняк. Или на спарринг»,

— приводит слова шведского боксера канал FightHype на YouTube.

Примечательно, что подобное заявление было поддержано многими болельщиками и зрителями, которые также отметили, что Ковалев не оказал полноценного сопротивления своему сопернику. Так, всего за неполных 11 раундов Ковалев превзошел Альвареса по количеству выбросов (745 против 345), однако по нанесенным ударам лучше оказался мексиканец (133 точных удара против 115 россиянина).

Отмечался и тот факт, что российский боксер уже заранее был поставлен в неудобные рамки, из-за которых оказался не готов к противостоянию с Канело. В частности, до встречи с мексиканцем он провел свой последний поединок в конце августа этого года. То есть времени на подготовку у него было всего два месяца. Кроме того, у «Крушителя» возникли проблемы со сгонкой веса. Изначально Ковалев не уложился в вес, показав лишние 120 граммов, вписаться в лимит полутяжелого дивизиона удалось только через некоторое время.

Не отреагировать на обвинения в «договорняке» команда Канело не могла. Так, тренер Альвареса Эдди Рейносо опроверг слухи о том, что поединок его подопечного с российским экс-чемпионом мира якобы не имел спортивного характера, подчеркнув, что намерений поставить Ковалева в заведомо проигрышные условия не было.

«Мы никого не покупаем, не обезвоживаем и тем более не подстраиваем бои. В наших интересах всегда было намерение адаптироваться под соперника. То же было и с Флойдом Мейвезером (бой состоялся сентябре 2013 года и завершился победой американца решением большинства судей. — «Газета.Ru»).

Те, кто видят в противостоянии Канело и Ковалева договорняк, имеют темные намерения намерения дискредитировать нашего бойца и минимизировать его достижения. Как настоящие фанаты-мексиканцы, мы должны гордиться тем, что в настоящий момент лучший боксер мира представляет нашу страну»,

— приводит слова Рейносо BoxingScene.

Примечательно, что сам Ковалев не только столкнулся с резкой критикой в том числе и со стороны тех, кто переживал за россиянина, но и сделал несколько неоднозначных высказываний в адрес недовольных. Так, «Крушитель» заявил, что изначально не имел шансов в поединке с Альваресом, подчеркнув, что «находился в условиях, в которых невозможно было одержать победу и подойти к поединку в нужной форме».

«Кто в это все верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.

Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение. Канело и его команда все посчитали. У меня была одна подготовка, потом перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го бензин начал кончаться», — сказал Ковалев в Instagram Stories.

После такого выпада в адрес болельщиков российский боксер вновь «прошелся» по недовольным, назвав их «диванными экспертами», но при этом выразил благодарность тем, кто поддержал его. Всего в своей карьере Сергей Ковалев провел 39 боев, в которых одержал 34 победы.