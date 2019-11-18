Игра на Дзюбу: сборная России завершает цикл в Сан-Марино

Сан-Марино — Россия (начало в 22.45 мск)

Отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу — 2020, часть матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита», сложился для сборной России удачно.

Команда Станислава Черчесова в не самой сложной, но и не совсем уж простой группе с Шотландией, Кипром и Казахстаном выиграла все матчи, кроме поединков с главным фаворитом.

Да, конечно, противостояние с Бельгией оставило неприятный осадок, особенно потому, что эмоции и впечатления от домашнего разгрома в Северной столице (1:4) свежи и неприятны, но здесь нужно понимать — соперник слишком силен. Бельгия находится на первом месте в мировом рейтинге, и команда Эдена Азара, Кевина де Брюйне, Акселя Витселя, Дриса Мертенса, Тоби Алдервейрелда, Тибо Куртуа и многих других европейских звезд там оказалась неспроста.

Реклама

В первом матче в гостях тренерский штаб выбрал привычную по чемпионату мира закрытую оборонительную тактику, но, даже несмотря на стремительный ответ Дениса Черышева на быстрый гол бельгийцев, «красные дьяволы» Роберто Мартинеса свое взяли вполне уверенно — 3:1.

Ответный матч, который состоялся три дня назад и определял, кому суждено выиграть нашу отборочную группу, а значит получить посев в первой либо второй корзине при жеребьевке финальной стадии, прошел в ином ключе.

Несмотря на отсутствие Черышева и травму Александра Головина, а также ряд, может быть менее значимых для сборной, но все же потерь, Черчесов попробовал предложить сопернику открытый футбол, в котором российские футболисты должны были продемонстрировать свои атакующие качества.

Впечатления остались противоречивые. Атака нашей сборной была неплоха, а характер игры по сравнению с первым матчем, где россияне владели мячом 40% игрового времени, изменился кардинально. Вот только в игре, где у «красных дьяволов» появлялось много свободных зон и возможностей быстро проводить встречные атаки, победа досталась им еще легче — 4:1.

Безусловно, матч против Бельгии — повод для серьезного анализа и раздумий в преддверии самого чемпионата Европы. Ну а игра с Сан-Марино, находящаяся на повестке дня прямо сейчас — скорее возможность получить удовольствие, а для кого-то — и игровую практику в главной команде страны.

Можно особенно не бояться попасть впросак, называя соперника самой слабой европейской командой в принципе.

С Россией Сан-Марино встречалась трижды, и ни от одного поединка у этой сборной не осталось приятных воспомнинаний. В отборочном цикле к чемпионату Европы-1996 российские футболисты дважды не оставили от оппонентов камня на камне, в гостях выиграв даже крупнее (4:0, 7:0).

Сейчас побеждать в гостях крупнее, нежели в первом поединке текущего цикла, особенно некуда — оформивший покер капитан Артем Дзюба и компания настреляли в первом круге в ворота Сан-Марино девять безответных мячей, попутно установив рекорд по крупности победы в истории национальной команды.

Учитывая, что никакого турнирного значения матч в себе не несет, а соперник объективно очень слаб, можно предположить и даже ожидать от обычно консервативного главного тренера России ротации состава.

Правда, вряд ли мы увидим ее с первых минут в атаке. Дзюба забил в этом отборочном цикле девять мячей и на три отстает от англичанина Гарри Кейна. Матч против Сан-Марино — отличная возможность побороться за звание лучшего бомбардира среди всех участвующих в отборе футболистов.

Кроме того, Дзюба еще и гонится за Александром Кержаковым в борьбе за титул лучшего бомбардира сборной России за всю историю и наверняка обойдет коллегу по амплуа, с которым даже успел пересечься в главной команде страны. Так что и тут игра с Сан-Марино — возможность.

А вот, например, талантливого и очень ярко проявляющего себя в нынешнем сезоне спартаковца Зелимхана Бакаева было бы посмотреть на поле с первых минут очень интересно. Черчесов его уже подключает к матчам, но пока 41 минута против Бельгии — большее, что получил спартаковская «десятка». Выйдя на замену три дня назад, Бакаев был очень хорош, так что, похоже, настало время и для стартового состава.

Но в любом случае, сильно переживать за результат или делать выводов по игре против Сан-Марино не придется. Это тот матч, когда информативность сведена практически нулю. Команда Черчесова выйдет на поле, чтобы исполнить свою обязанность доиграть отборочный цикл до конца, победит и вернется в расположение клубов. Зато позитивные эмоции тут гарантированы.