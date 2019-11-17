«Трое били со спины»: «Волгарь» и «Легион» подрались в ПФЛ

17 ноября в Олимп-ПФЛ в зоне «Юг» прошли матчи последнего тура, и в рядовом вроде бы поединке лидера турнира астраханского «Волгаря» и махачкалинского «Легиона», занимающего девятую строчку таблицы, случилась драка.

Сама встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, что прервало 11-матчевую серию побед «Волгаря». Что до махачкалинской команды, то она после самого первого тура, когда с минимальным первесом выиграла во Владикавказе у «Алании» (1:0), больше в первой части сезона ни над кем в гостях верх так и не взяла.

Впрочем, даже после ничьей перевес астраханцев над владикавказской «Аланией», идущей второй, остался достаточно серьзным — три очка при имеющейся игре в запасе. Что до «Легиона», то он, конечно, в случае победы поднялся бы в таблице на пару строчек, благо, плотность в середине в южной зоне достаточно серьезная, но глобально это ему вряд ли что-то дало бы (ну, кроме премиальных, разумеется).

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Тем не менее игра получилась очень жаркой и напряженной, а главные страсти разгорелись уже после финального свистка.

Как только небезызвестный арбитр Алексей Матюнин, работавший в Российской премьер-лиге, дал свисток об окончании поединка, футболисты «Легиона» направялись прямиком к нему, желая разобраться в каких-то эпизодах.

Впрочем, до арбитра они не дошли. На пути оказались футболисты соперника, а дальше игроки разных команд, видимо, зацепились языками, что быстро переросло в выяснение отношений через кулаки.

События мгновенно вышли из-под контроля. Началась драка, все побежали, при этом на газоне остался лежать футболист «Волгаря», которого перед этим били сразу несколько игроков соперника.

Да и в целом по телекартинке из трансляции игры было ощущение, что именно футболисты «Легиона» больше были заточены на потасовку. Объяснение пришло уже после окончания инцидента от пресс-атташе дагестанцев Марата Пирмагомедова.

«Кто-то из игроков «Волгаря» задел словесно, и молодые ребята не смогли сдержаться. Там было какое-то обидное слово, адресованное не лично нашему игроку, а в адрес матери. Инцидент неприятный, не извиниться было неправильно со стороны игроков «Волгаря», — отметил пресс-атташе.

— Это была то ли провокация, то ли слово, сказанное на эмоциях. Данный инцидент будет рассматриваться завтра. Возможно, наш клуб накажут, мы этого опасаемся».

Честно говоря, будет странно если Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оставит случившееся без внимания. Да и главный тренер астраханцев Виталий Панов рассказал о ситуации, возникшей после матча, несколько иначе:

«Мы знали, что будут провокации. Знали, что надо быть сдержаннее и не реагировать на это, но когда на спортсмена нападают сразу три человека и начинают бить его со спины — это очень некрасиво».

Впрочем, даже если КДК, который будет изучать случившееся и выносить неизбежные санкции, сочтет зачинщиком сторону гостей, «Волгарю» от наказания уйти все равно не удастся.

Как минимум оно последует за необепсечение безопасности на стадионе, так как в какой-то момент на подмогу футболистам из Астрахани с сектора выскочили пара десятков фанатов.

В драку они не вступили, ограничившись «обнимашками» с футболистами своей команды, но все равно были готовы принять участие в сражении с дагестанскими футболистами, у которых на поле уже активно действовала вся скамейка запасных и официальные лица. Правда, часть из них пытались конфликт погасить.

Интересно, что Матюнин в итоге так и не вынес санкций на поле, не предъявив никому красных карточек. Возможно, чтобы покинуть поле без лишних проблем. Правда, совсем без санкций не обошлось — арбитр предъявил игрокам обеих команд по три предупреждения. При этом футболисты из Дагестана три «горчичника» также получили в последние десять минут встречи.

Этот инцидент является уже не первым с участием команды из Махачкалы по ходу сезона. «Легионеров» не раз обвиняли в грубой игре и агрессивном поведении, с чем, собственно, во многом и связаны слова Панова. Остается дождаться вердикта КДК.