Вернулся из колонии и проиграл: Мамаев дебютировал за «Ростов»

Российский полузащитник Павел Мамаев провел свой первый матч за основной состав «Ростова». Встреча состоялась на стадионе «Краснодар», где одноименная команда принимала соседей из Ростова-на-Дону, и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «быков» Дмитрий Скопинцев, который поразил ворота Сергея Песьякова точным ударом в дальний угол с линии штрафной площади. Сам матч нес характер товарищеской, контрольной игры. Еще до встречи на поле команды договорились, что всего будет проведено два тайма по 40 минут. Но несмотря на статус, внимание к игре было повышенное, что подтверждает хотя бы наличие более 12 тысяч зрителей на стадионе. И одной из причин этому, пожалуй, послужило возвращение на поле Мамаева.

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Для Павла этот матч не просто стал дебютным в футболке «Ростова», куда он перешел в сентябре, разорвав контракт с «Краснодаром», но и первым после возвращения на свободу.

Состав «Ростова» на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут



Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Более года назад, в октябре 2018-го, Мамаев был заключен под арест и долгое время находился под стражей в Бутырском следственном изоляторе Москвы по обвинению в организации двух драк в центре столицы. Тогда, напомним, футболист был замечен в потасовке с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Как выяснило следствие, Мамаев был одним из тех, кто спровоцировал конфликт с Соловчуком, который в итоге был избит компанией, куда помимо 31-летнего хавбека также входили форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий. Позднее в тот же день товарищи направились в одно из кофейных заведений на Большой Никитской улице, где также произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Пострадавшими оказались глава Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Между двумя чиновниками была организована встреча, однако за несколько мгновений до того, как Гайсин прибыл в кафе, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий уже успели стали участниками драки с Паком. Тому, к слову, досталось стулом по голове от Александра Кокорина.

Все четверо пошли под суд. В течение периода, пока следствие выясняло все обстоятельства дела, обвиняемые продолжали находиться под арестом в СИЗО. Лишь 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы вынес вердикт подсудимым: все они были признаны виновными, братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий же получили по году и пяти месяцам колонии.

В июле заключенные были этапированы в колонию. Причем Протасовицкого направили в колонию в Брянской области, Кокорины и Мамаев же отбывали свое наказание в Исправительной колонии №4 в городе Алексеевке, который располагается в Белгородской области. По истечении некоторого времени все трое подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.

17 сентября Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым были освобождены из-под стражи.

Первым делом футболисты после выхода из колонии занялись своей футбольной карьерой. У Кокорина-старшего в этом плане проблем практически не возникло: 28-летний форвард, контракт с «Зенитом» у которого истек в июле 2019-го, встретился с руководством сине-бело-голубых и подписал новое соглашение. Мамаев же стал выяснять отношения с «Краснодаром». Руководство «быков» еще после того, как стало известно, что их хавбек обвиняется в избиении нескольких граждан и находится под арестом, выразило намерение в одностороннем порядке разорвать договор с футболистом, однако из-за некоторых юридических тонкостей совершить задуманное не удалось. В итоге Павел Мамаев и «Краснодар» пришли к обоюдному согласию о разрыве отношений, после чего полузащитник стал игроком «Ростова».

Однако ни Мамаев, ни Кокорин до 2020 года сыграть за свои команды в официальных турнирах не смогут из-за истекших сроков, когда клубы имеют право включить своих футболистов в заявку. Так, стартовать в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мамаев и Кокорин смогут только после зимнего трансферного окна, которое откроется 22 января.

Что касается товарищеского матча между «Ростовом» и «Краснодаром», который и стал формально дебютным для Мамаева, то сам Павел выразил удовлетворение тем фактом, что наконец сумел выйти на поле. 31-летний хавбек был включен в стартовый состав желто-синих, а на 53-й минуте встречи был заменен. При этом результативными действиями он отметиться не сумел.

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли в Краснодаре. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции. На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет», — цитирует Мамаева пресс-служба «Ростова».