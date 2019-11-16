«Немного устал от тенниса»: Медведев о провале в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о провальном для себя Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Россиянин отметил, что изнурительный сезон, в ходе которого отечественный атлет выходил в шесть финалов подряд и четыре раза выигрывал титулы, просто не мог не сказаться на его физическом состоянии. Как-никак, в середине октября Медведев победил на турнире «Мастерс» в Шанхае. Для российского теннисиста та победа стала уже четвертой в сезоне:

Даниил также первенствовал на соревнованиях в Санкт-Петербурге, Цинциннати и Софии. Помимо этого, он участвовал в финалах турниров в Вашингтоне, Монреале и на Открытом чемпионате США.

Реклама

«Честно, последние дни были странными. Наверное, я немного устал от тенниса. Саша — молодец, но все равно я не чувствовал себя в своей тарелке последние пару недель», — заявил Медведев после поражения от Александра Зверева.

Что интересно, шансов на выход в 1/2 финала россиянин лишился еще до встречи с немцем. Ведь для продолжения борьбы Даниилу была необходима победа Стефаноса Циципаса над Рафаэлем Надалем. Грек же в итоге не совладал с испанцем и проиграл со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.

Но матч Даниила против Зверева все равно продолжал играть важнейшую роль для дальнейшей погони других спортсменов за трофеем. Сам Надаль, фактически лишивший Медведева шансов на выход из квартета, в этой встрече должен был болеть именно за россиянина. В случае победы Зверева именитый теннисист оставался за бортом турнира.

«Не уверен, что буду смотреть их матч. Единственное, в чем я уверен, это в том, что мне нужно быть готовым ко всем. Свою часть работы я выполнил и сделал, и это хорошо.

Я счастлив победе, поэтому все, что мне остается, это ждать», — приводил слова Надаля официальный сайт АТР.

К сожалению для многомиллионной армии поклонников Рафы, их любимец покинул столицу Великобритании вслед за Медведевым. Россиянин все-таки проиграл немцу Александру Звереву в матче третьего тура со счетом 6:4, 7:6 (7:4) и завершил турнир без побед.

Ранее Медведев уже уступил Циципасу (6:7 (5:7), 4:6) и Надалю (7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

«Я был ужасен на приеме. Кажется, будто Зверев выбрал корт в 20 раз быстрее, чем обычно. Но если серьезно, я просто провалил первый гейм первого сета. Дальше была довольно равная игра, но я был чуть-чуть слабее. Звереву — поздравления.

Наверное, раннее поражение в Берси мне навредило. Слишком большой перерыв был. Но я сам виноват, что проиграл Шарди быстро. Никаких оправданий. После поражения от Надаля я думал, что все кончено. Потом оказалось, что есть шансы. Прямо вот есть… Но оказалось, что все же нет. Но я не говорю, что настроя на Зверева не было. Просто я проиграл», — цитирует Медведева Sport24.

Вылет Даниила прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Прославленный специалист призвал не посыпать голову пеплом, а сделать упор на опыт, который получил молодой атлет в поединках с лучшими в своем деле.

«Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире. Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил», — сказал в интервью ТАСС Тарпищев, ранее утверждавший, что измотанность постоянными выступлениями скажется на готовности Даниила к участию в Кубке Дэвиса, который состоится уже в конце ноября.

Возвращаясь к Надалю, нельзя не заметить тот факт, что вылет Рафаэля после двух побед на групповом этапе — большая редкость для данного форума. Такое случилось впервые за семь лет: осенью 2012-го аналогичным образом сошел с дистанции другой испанец Давид Феррер. Помимо этого, впервые с 2011 года первая и вторая ракетки мира одновременно не вышли в 1/2 финала соревнований. Восемь лет назад это также были Надаль и Новак Джокович.

* * *

Уже известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР. На эту стадию соревнований пробились Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия). А вот как сложились в итоге пары:

Роджер Федерер — Стефанос Циципас

Доминик Тим — Александр Зверев

Встречи пройдут 16 ноября.