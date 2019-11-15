Добить Трусову: Медведева борется за золото. LIVE

Не лучший прокат в ее исполнении, конечно, очень много ошибок на прыжках у нее. Однако здесь стоит еще раз отметить, что каскады у нее получились вполне неплохие. Но какие-то проблемы с приземлением после прыжков у Пелтонен есть, это трудно не признать.