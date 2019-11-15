Добить Трусову: Медведева борется за золото. LIVE

Замыкает первую разминку Юна Шарайва из Японии.
Судьи оценивают ее прокат 114,79 за произвольный прокат, что дало ей 172,08 балла. Занимает она третье промежуточное место.
Чувствует опыт у этой фигуристки. Спокойно, уверенно она выполнила свою программу. Очень органично сама Шотт вписалась в свою музыку и программу. Вполне достойно было.
Проблемы возникли на каскаде с риттбергером. Второй прыжок получился только в один оборот, а вот каскад из трех прыжков в плюсе, хотя третий элемент вновь в один оборот. Одиночный двойной аксель — чисто.
И вновь у нас первый элемент это каскад. Тройной флип + двойной тулуп хорошо зашел у немки. Как и двойной аксель. А затем и тройной флип чисто выполняет она. Тройной риттбергер — без помарок.
Немецкая теннисистка Николь Шотт на льду.
118,60 балла за произвольную ставят судьи, что дает ей 175,77 балла в общей сумме. Это второе промежуточное место.
Без грубых ошибок откатала девушка, очень удачная у нее программа, которая ей подходит. Тонкая, легкая фигуристка и элементы исполняла также. Хотя без помарок все же не удалось ей откатать, но впечатление они не сильно испортили.
Во второй половине программы у нее тоже чистый каскад — тройной лутц + двойной тулуп. Одиночный тройной лутц тоже хорошо у нее выходит, а вот на тройном флипе недокрут небольшой. Двойной аксель чистый у нее. Хороши у китаянки также и вращения, и дорожки шагов.
Первым элементом она ставит каскад тройной тулуп + тройной тулуп и выполняет его на плюсы. Затем еще один каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — тоже чисто. С тройным риттбергером проблем у китаянки тоже не возникло.
Хонгу Чен из Китая покажет свою произвольную программу.
Судьи оценивают ее выступление в 100,04 балла, а вот и общая сумма — 152,50. Пока она занимает третью строчку.
Не лучший прокат в ее исполнении, конечно, очень много ошибок на прыжках у нее. Однако здесь стоит еще раз отметить, что каскады у нее получились вполне неплохие. Но какие-то проблемы с приземлением после прыжков у Пелтонен есть, это трудно не признать.
До чего хороши каскады у финской фигуристки! Тройной риттбергер + двойной тулуп делает она прекрасно, а вот затем тройной тулуп с недокрутом, да и аксель всего в один оборот.
Сразу ставит каскад тройной тулуп + двойной тулуп и чисто его исполняет. А вот лутцем возникают проблемы — всего один оборот, так называемая бабочка. А вот еще один каскад — двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — ну очень хорош в ее исполнении. А затем снова ошибка — риттбергер с бабочкой.
А на лед тем временем выходит финская фигуристка Эмми Пелтонен.
102,58 в произвольной, что дало ей 156,94. Это второе промежуточное место...
Не самое лучшее выступление у Стаси. Будто тяжесть какая-то мешала ей откатать чисто, хотя прекрасные элементы есть в ее исполнении. Обидно, конечно, россиянке, хотелось ей лучше выступить на домашнем этапе.
Двойной лутц прыгает, а вот тройной флип судьи минусуют. Двойной аксель — выполнен неплохо, главное, что выполнен. А все дорожки шагов и вращения у Стаси, кстати, на плюсы, прекрасно они удаются у нее. Но вот финальное вращение — тоже с помарками.
Ох, хорошо начинает Стася! Тройной риттбергер — чисто. Каскад тройной флип + тройной тулуп тоже хорош. А потом досадная оплошность — не докрутила тройной лутц, да и каскад двойной сальхов + ойлер + двойной сальхов с помаркой...
А вот и первая россиянка в произвольной! Станислава Константинова под музыку из «Мулен Руж» выходит на лед.
Судьи оценивают ее выступление в 126,17 балла, что дало ей в сумме 182,68 балла.
Очень достойное выступление показала японская фигуристка. Все сложные элементы она исполнила во второй программе, что добавляет ей плюсов. Да, обидная ошибка на одном из прыжков лишает ее таких нужных баллов, но ей нужно отдать должное.
Ох, как обидно и больно падает девушка» С тройного риттберга очень неудачно приземляется на лед. А вот тройной флип у нее очень красивый, да и каскад тройной сальхов + тройной тулуп люди встречают овациями. В конец программы она ставит еще два каскада и тоже блестяще с ними справляется.
Начинается она с прекрасно выполненного двойного акселя, затем очень, очень неплохо прыгает и тройной лутц. Отметить стоит и вращения японки, которые судьи также оценивают на плюсы.
Откроет произвольную программу японская фигуристка Юанна Юкой.
А вот и первая разминочная группа на льду. Юанна Якой, Станислава Константинова, Эмми Пелтонен, Хонджи Чен, Николь Шотт и Юна Ширайва.
Совсем скоро уже фигуристки появятся на льду. пока идет представление судей и технической бригады.
Константинова, кстати. попала в слабейшую разминку не случайно. Короткая программа у фигуристки не удалась, она упала единожды.
Однако в рукаве Александры есть очень мощный козырь — четверные прыжки. На первом своем этапе за технику Трусова получила больше ста баллов.
А пока напомним, что короткую программу выиграла серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева. Она обошла даже фаворита турнира — ученицу Этери Тутберидзе Александру Трусову.
А вот в таком порядке фигуристки сегодня выйдут на московский лед:
Первая разминочная группа, в которой выступит российская спортсменка Станислава Константинова, выйдет на лед в 17.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек.