Без Головина и Черышева: чем Черчесов удивит бельгийцев

Главной особенностью в подготовке сборной к матчу с бельгийцами стал тот факт, что тренировочный сбор главный тренер Станислав Черчесов решил провести в Сочи, а не на базе в Новогорске. Что же касается непосредственно спортивной составляющей, то тренерский штаб нашей сборной оказался верен себе, задвинув идею с глубокой ротацией и привлечением большого количества молодых футболистов. Об этом Черчесов и предупреждал после выхода на Евро-2020, поэтому удивляться нечему.

Разве что, можно отметить появление в заявке Даниила Фомина, 22-летнего полузащитника «Уфы». В текущем сезоне хавбек ярко проявил себя в чемпионате России, отметившись тремя голами, чем заслужил внимание со стороны тренера.

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Больной темой остается количество нападающих в команде. Черчесов по-прежнему делает ставку исключительно на капитана Артема Дзюбу, который борется в том числе и за звание лучшего бомбардира отборочного этапа турнира. Пару же ему составит форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко, а вот лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона Федору Чалову места в сборной снова не нашлось — его вызвали в «молодежку».

В остальном же глобальных изменений в составе не произошло. Первым номером, как ожидается, по-прежнему будет Маринато Гилерме, однако в «Локомотиве» он сейчас переживает явно не лучшие времена, поэтому нельзя исключать, что в игре, например, против Сан-Марино шанс проявить себя получит Сослан Джанаев. Однако с бельгийцами наверняка на ворота встанет более опытный бразилец.

Самой же большой проблемой для Черчесова стали травмы Дмитрия Баринова и Дениса Черышева. Оба они были вызваны в сборную, однако впоследствии заменены на Ильзата Ахметова и Александра Ерохина соответственно. И если отсутствие хавбека «Локомотива» в центре поля можно восполнить возвращением тех же братьев Алексея и Антона Миранчуков после повреждений, то Черышев — ключевое звено в игровых построениях сборной, и полноценной замены ему нет.

Не сыграет с бельгийцами и Александр Головин, ключевой игрок национальной команды и «Монако». Он приехал в сборную уже с дискомфортом в паховой области, а последний матч монегасков против «Дижона» и вовсе провел на обезболивающих уколах.

В квалификации Головин забил два мяча и сделал четыре результативных передачи в семи матчах, а его связка с Дзюбой важнейшая в схеме Черчесова. Теперь же капитан останется в нападении без поддержки и Черышева, и Головина. Ничего хорошего это команде не сулит, учитывая, что тактической гибкостью команда не отличается.

«Меня безумно сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет. Они — костяк сборной. Что-то подобное было в матче со Швецией год назад. Но у других ребят появляется шанс проявить себя, потому что каждый с детства мечтает играть за сборную. Мы должны быть единым механизмом. Ведь если кто-то будет выпадать, нам будет нереально сложно», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

А вот у бельгийцев с составом как не было, так и в помине нет никаких проблем. Первый номер сборной Тибо Куртуа, подвергающийся критике в мадридском «Реале», потихоньку приходит в форму, что не может не радовать наставника команды Роберто Мартинеса. Ко всему прочему, результативно играет в чемпионате Италии Ромелу Лукаку, перешедший летом в «Интер». Не слишком вдохновляет футбол Эдена Азара, который он показывает в «Реале», но в сборной вингер всегда чувствует себя комфортнее.

«Мы собираемся играть завтра так, словно это очень важная игра. Хотим победить, а не просто хорошо провести время в России. Знаю, что хозяева будут очень мотивированы, так что нас ждет серьезный матч», — заверил Лукаку на пресс-конференции.

В первом матче, прошедшем в марте, «красные дьяволы» уверенно разобрались с нашей сборной со счетом 3:1. И, учитывая очевидные проблемы россиян с составом, можно предположить, что бельгийцы будут играть первым номером. Преимущество России же в своих трибунах — все билеты на встречу, которая пройдет в Санкт-Петербурге, проданы. На кону поединка будет фактически стоять первое место в группе, дающее преимущество при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы. Начало матча в 20.00 по московскому времени.