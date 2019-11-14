Битва против Трусовой: последний шанс Медведевой. LIVE

Следующая на очереди Юна Сираива из Японии.
74,21 балла набирает Александра и поднимается на первую строчку.
Уже по баллам за технику Трусова является лидером. То, что она сейчас займет первое место, факт. При этом Этери Тутберидзе отчитывает свою ученицу. Видимо, тренеру что-то не понравилось.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп чисто выполнен.
Во время вращения четвертого уровня Трусова — как и Щербакова — неожиданно поменяла костюм со светлого на темный.
Чисто и тихо прыгнула двойной аксель, а затем тройной флип.
Итак, Александра Трусова открывает вторую разминку.
На лед вышли представительницы второй разминки.
Александра Трусова (Россия); Юна Сираива (Япония); Станислава Константинова (Россия); Евгения Медведева (Россия); Мэрайя Белл (США); Сатоко Мияхара (Япония).
Так выглядит турнирная таблица короткой программы после прокатов первой группы.
65,12 балла. Чуть больше набирает швейцарская фигуристка и поднимается на промежуточную первую строчку.
Чистые каскад тройной лутц + тройной тулуп вместе с сольными тройным риттбергером и акселем в два оборота. Кроме того, фигуристка сделала два вращения высшего уровня.
У нее, кстати, сегодня День рождения. 18 лет исполнилось швейцарской фигуристке.
Алексия Паганини из Швейцарии закрывает первую разминку.
64,01 балла получает Рябова и заслуженно поднимается на промежуточное первое место.
Чисто выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной флип. Вращения четвертого уровня тоже идет в плюсы.
Следующая на очереди представительница Азербайджана Екатерина Рябова.
57,29 балла получает немецкая фигуристка за свой прокат.
Сорвала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, упав после второго прыжка. На руку приземлилась фигуристка. Двойной аксель сделан чисто, а вот тройной риттбергер не засчитан из-за недокрута.
Трехкратная чемпионка Германии Николь Шотт демонстрирует короткую программу.
56,51 балла набирает Ёкои.
Сразу же упала с тройной флипа, но закрыла элемент вращением четвертого уровня и чистым двойным акселем, а также каскадом тройной лутц + двойной тулуп.
Японка Юхана Ёкои на очереди.
57,17 балла получает китаянка.
Каскад тройной тулуп + тройной тулуп выполнен чисто, как и двойной аксель, а вот тройной лутц сорвала, приземлившись на колено.
Чэнь Хунъи из Китая на льду.
52,46 балла всего получает Пелтонен.
Вряд ли может быть довольна своим прокатом финская фигуристка.
Сорвала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, упав после второго прыжка, сделала «бабочку» на риттбергере, вращение четвертого уровня также не получилось от слова совсем. При этом чисто прыгнула двойной аксель.
Открывает женскую короткую программу Эмми Пелтонен из Финляндии.
Итак, фигуристки из первой группы вышли на разминку.
У Евгении Медведевой ожидаемо большая фан-база сегодня в Москве.
Пока фигуристки готовятся к выходу на лед для разминки дикторы представляют судейскую коллегию.
Для всех троих российских фигуристок нынешний этап Гран-при станет уже вторым в серии, после чего станет официально известно, кто сможет претендовать на попадание в финал. У Станиславы Константиновой после ее неудачи на Гран-при США (11-е место) шансов нет, пятое место Евгении Медведевой в Канаде весьма осложняет ситуацию, а вот Александра Трусова, выигравшая Гран-при Канады, всерьез претендует на свою поездку в Италию.
Первая же разминка обойдется без россиянок: Эмми Пелтонен (Финляндия); Чэнь Хунъи (Китай); Юхана Ёкои (Япония); Николь Шотт (Германия); Екатерина Рябова (Азербайджан); Алексия Паганини (Швейцария).
От России сегодня выступят три фигуристки: Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова.
С вступительной речью выступил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
«Добрый день, дорогие друзья. От имени ФФККР и вас всех позвольте поприветствовать всех участников 5-го этапа Гран-при в Москве. По итогам нашего турнира и заключительного этапа в Японии определится окончательный состав участников финала, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря. По этой причине нет сомнения, что мы станем зрителями острой борьбы. Нас ждёт яркое захватывающее зрелище», — приводит слова Горшкова корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
Пока же на ледовой арене «Мегаспорта» проходит официальная церемония открытия пятого этапа Гран-при, несмотря на то, что уже прошли короткая программа мужчин и ритмический танец. В мероприятия приняли участие четыре ученика Этери Тутберидзе: владеющая четверными прыжками Вероника Жилина, исполняющая тройной аксель Софья Акатьева, Николай Колесников и Арсений Федотов исполнили общий танец и продемонстрировали прыжки под музыку из живых барабанов.
Старт прокатов запланирован на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на этапе Гран-при России.