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Битва против Трусовой: последний шанс Медведевой. LIVE

Гран-при России. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек.
Трансляция
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19:31

Следующая на очереди Юна Сираива из Японии.

19:30

74,21 балла набирает Александра и поднимается на первую строчку.

19:27

Уже по баллам за технику Трусова является лидером. То, что она сейчас займет первое место, факт. При этом Этери Тутберидзе отчитывает свою ученицу. Видимо, тренеру что-то не понравилось.

19:26

Каскад тройной лутц + тройной тулуп чисто выполнен.

19:25

Во время вращения четвертого уровня Трусова — как и Щербакова — неожиданно поменяла костюм со светлого на темный.

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19:25

Чисто и тихо прыгнула двойной аксель, а затем тройной флип.

19:24

Итак, Александра Трусова открывает вторую разминку.

19:18

На лед вышли представительницы второй разминки.

Александра Трусова (Россия); Юна Сираива (Япония); Станислава Константинова (Россия); Евгения Медведева (Россия); Мэрайя Белл (США); Сатоко Мияхара (Япония).

19:17

Так выглядит турнирная таблица короткой программы после прокатов первой группы.

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19:16

65,12 балла. Чуть больше набирает швейцарская фигуристка и поднимается на промежуточную первую строчку.

19:14

Чистые каскад тройной лутц + тройной тулуп вместе с сольными тройным риттбергером и акселем в два оборота. Кроме того, фигуристка сделала два вращения высшего уровня.

19:11

У нее, кстати, сегодня День рождения. 18 лет исполнилось швейцарской фигуристке.

19:11

Алексия Паганини из Швейцарии закрывает первую разминку.

19:10

64,01 балла получает Рябова и заслуженно поднимается на промежуточное первое место.

19:06

Чисто выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной флип. Вращения четвертого уровня тоже идет в плюсы.

19:03

Следующая на очереди представительница Азербайджана Екатерина Рябова.

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19:02

57,29 балла получает немецкая фигуристка за свой прокат.

19:00

Сорвала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, упав после второго прыжка. На руку приземлилась фигуристка. Двойной аксель сделан чисто, а вот тройной риттбергер не засчитан из-за недокрута.

18:57

Трехкратная чемпионка Германии Николь Шотт демонстрирует короткую программу.

18:56

56,51 балла набирает Ёкои.

18:54

Сразу же упала с тройной флипа, но закрыла элемент вращением четвертого уровня и чистым двойным акселем, а также каскадом тройной лутц + двойной тулуп.

18:51

Японка Юхана Ёкои на очереди.

18:50

57,17 балла получает китаянка.

18:48

Каскад тройной тулуп + тройной тулуп выполнен чисто, как и двойной аксель, а вот тройной лутц сорвала, приземлившись на колено.

18:45

Чэнь Хунъи из Китая на льду.

18:44

52,46 балла всего получает Пелтонен.

18:42

Вряд ли может быть довольна своим прокатом финская фигуристка.

18:41

Сорвала каскад тройной тулуп + тройной тулуп, упав после второго прыжка, сделала «бабочку» на риттбергере, вращение четвертого уровня также не получилось от слова совсем. При этом чисто прыгнула двойной аксель.

18:37

Открывает женскую короткую программу Эмми Пелтонен из Финляндии.

18:31

Итак, фигуристки из первой группы вышли на разминку.

18:29

У Евгении Медведевой ожидаемо большая фан-база сегодня в Москве.

18:26

Пока фигуристки готовятся к выходу на лед для разминки дикторы представляют судейскую коллегию.

18:20

Для всех троих российских фигуристок нынешний этап Гран-при станет уже вторым в серии, после чего станет официально известно, кто сможет претендовать на попадание в финал. У Станиславы Константиновой после ее неудачи на Гран-при США (11-е место) шансов нет, пятое место Евгении Медведевой в Канаде весьма осложняет ситуацию, а вот Александра Трусова, выигравшая Гран-при Канады, всерьез претендует на свою поездку в Италию.

18:15

Первая же разминка обойдется без россиянок: Эмми Пелтонен (Финляндия); Чэнь Хунъи (Китай); Юхана Ёкои (Япония); Николь Шотт (Германия); Екатерина Рябова (Азербайджан); Алексия Паганини (Швейцария).

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18:10

От России сегодня выступят три фигуристки: Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова.

18:09

С вступительной речью выступил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Добрый день, дорогие друзья. От имени ФФККР и вас всех позвольте поприветствовать всех участников 5-го этапа Гран-при в Москве. По итогам нашего турнира и заключительного этапа в Японии определится окончательный состав участников финала, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря. По этой причине нет сомнения, что мы станем зрителями острой борьбы. Нас ждёт яркое захватывающее зрелище», — приводит слова Горшкова корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

18:07

Пока же на ледовой арене «Мегаспорта» проходит официальная церемония открытия пятого этапа Гран-при, несмотря на то, что уже прошли короткая программа мужчин и ритмический танец. В мероприятия приняли участие четыре ученика Этери Тутберидзе: владеющая четверными прыжками Вероника Жилина, исполняющая тройной аксель Софья Акатьева, Николай Колесников и Арсений Федотов исполнили общий танец и продемонстрировали прыжки под музыку из живых барабанов.

18:05

Старт прокатов запланирован на 18.30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек на этапе Гран-при России.