Битва против Трусовой: последний шанс Медведевой. LIVE

Для всех троих российских фигуристок нынешний этап Гран-при станет уже вторым в серии, после чего станет официально известно, кто сможет претендовать на попадание в финал. У Станиславы Константиновой после ее неудачи на Гран-при США (11-е место) шансов нет, пятое место Евгении Медведевой в Канаде весьма осложняет ситуацию, а вот Александра Трусова, выигравшая Гран-при Канады, всерьез претендует на свою поездку в Италию.