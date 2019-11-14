Шаг к финалу: россиянин лидирует на Гран-при Москвы. LIVE

Выступающий за США бывший российский фигурист Красножон рассказал о своих эмоциях от проката.

«Моей семьи не было сегодня на трибунах, потому что моя сестра - талантливая пианистка - выступает с концертом, они там.

Что касается проката, то в целом все было неплохо по сравнению со Skate America, но я сделал неправильную вещь: мне в Instagram написали «Уходи в ледовые шоу, ты уже ничего не добьешься», и я завелся, хотел что-то доказать, но понимаю, что сделал это зря.

В произвольной программе просто постараюсь выйти и сделать все для себя. Москва мне очень нравится, арена здесь больше. Очень много людей пришли, просили автографы, желали удачи. В Америке такого не было, арена была меньше», — цитирует корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.