Шаг к финалу: россиянин лидирует на Гран-при Москвы. LIVE

Выступающий за США бывший российский фигурист Красножон рассказал о своих эмоциях от проката.
«Моей семьи не было сегодня на трибунах, потому что моя сестра - талантливая пианистка - выступает с концертом, они там.
Что касается проката, то в целом все было неплохо по сравнению со Skate America, но я сделал неправильную вещь: мне в Instagram написали «Уходи в ледовые шоу, ты уже ничего не добьешься», и я завелся, хотел что-то доказать, но понимаю, что сделал это зря.
В произвольной программе просто постараюсь выйти и сделать все для себя. Москва мне очень нравится, арена здесь больше. Очень много людей пришли, просили автографы, желали удачи. В Америке такого не было, арена была меньше», — цитирует корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
А вот и комментарий нашего дебютанта. «Выступал самым первым, так что волнение было сильное. Днем сегодня спал, и снилось только фигурное катание, не понимал, где я.
Почему допустил единственную ошибку а конце на тройном акселе? Очень хотелось сделать его, и немножко поторопился. В прыжке уже летел, думал, что теперь будет? Однако по сравнению с прошлыми стартами этого сезона я сделал в короткой программе меньше погрешностей. После «Небельхорн Трофи», где был провал в короткой, я работал методом проб и ошибок, чтобы справиться с нервами.
На домашнем Гран-при выступать, конечно, приятно. Я значительно перекрыл свой лучший результат в сезоне? Да, но мне еще надо улучшать катание и вращения», — приводит слова Макара Игнатова корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
Вторая разминка начинает раскатку. Игнатов — промежуточный лидер.
Нам Нгуен из Канады — один из фаворитов соревнований. Что он и подтвердил: 4 сальхов + 3 тулуп безупречны, как и тройной аксель. Хороша была и дорожка шагов на финише — промежуточное второе место (87.01).
Четверной тулуп — падение, зато каскад 4+3 отличный с шикарным акселем во второй половине программы. Японец Кадзуки Томоно получает заслуженные 80.98 — он пока второй.
Американец Алексей Красножон на льду. Крайне неоднозначно откатал наш натурализованный соотечественник: падение с четверного флипа и тройной идеальный аксель, лутц+риттбергер каскад отличный. 75.46 — достойно!
Представитель Азербайджана Владимир Литвинцев (к слову, уроженец Москвы) дебютирует, как и Игнатов, на взрослом этапе Гран-при. Крайне жесткое падение на первом прыжке и чуть более мягкое на втором. Недокрут на третьем... Крайне слабое выступление, к сожалению. Возможно, переволновался — 54.42.
Даниэль Самохин из Израиля исполнил короткую программу под культовую песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Недокруты, падение — прокат получился, очевидно, неудачным. 56.94.
4 сальхов + 3 тулуп. 4 тулуп, помарка на тройном акселе и уверенное завершение проката. Браво, Макар! Дебют на Гран-при удался. Ждем баллы — 87.54.
Открывает соревнования хозяин катка Макар Игнатов. Смотрим!
К началу соревнований все готово. На льду начинается разминка первой шестерки.
Москва в эти дни находится в центре внимания всех любителей мирового фигурного катания.
А вот и ориентировочное время прокатов наших парней. 14:07 — Макар Игнатов; 15:13 — Александр Самарин; 15:26 — Дмитрий Алиев.
Сегодня свои прокаты представят Владимир Литвинцев (Азербайджан), Нам Нгуен (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Самохин (Израиль), Кадзуки Томоно (Япония), Сема Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Алексей Красножон (США), а также россияне Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Александр Самарин.
Начало прокатов запланировано на 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Гран-при России.