Италия или «Зенит»: «Локомотив» готов продать Миранчуков

Будущее полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в московском «Локомотиве» является, наверное, одним из самых обсуждаемых в последнее время во всем российском футболе. Два брата-близнеца и воспитанники «железнодорожников» могут сменить место клубной прописки, однако вокруг их перехода вертятся два вопроса: когда и куда?

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Алексей и Антон имеют одинаковые контрактные соглашения с красно-зелеными в плане их сроков: у обоих футболистов договор истекает 1 июля 2021 года. С приближением этой даты разговоров о том, что Миранчуки могут покинуть свой родной клуб, становится все больше.

Наиболее обсуждаемым в СМИ, в частности, называется переход братьев в другой российский клуб — петербургский «Зенит». Именно сине-бело-голубые якобы являются главными кандидатами на молодых полузащитников, и бюджет действующих чемпионов России является достаточным, чтобы удовлетворить аппетит как самих футболистов, так и боссов «Локомотива», которые явно намерены получить за своих лидеров большую компенсацию. Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма — явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.

«Зенит» же располагает большими финансами и может позволить себе заплатить за желаемых игроков в разы больше. В минувшее летнее трансферное окно сине-бело-голубые даже предприняли попытку совершить сделку. Причем, по слухам, петербуржцы рассматривали два варианта: как с приобретением только Алексея Миранчука, так и сразу двух братьев. Однако в «Локомотиве» ответили отказом на предложение «Зенита», посчитав его недостаточным. Как утверждает издание «Рейтинг букмекеров», сине-бело-голубые планируют продолжить переговоры уже зимой.

Так, по информации источника, «Зенит» намерен избавиться от своего нападающего Себастьяна Дриусси и вырученные средства включить в улучшенное предложение в размере €50 млн. Кроме того, принимать решение о заключении сделки или отказе от нее будет агент Миранчуков Вадим Шпинев.

В руководстве «Локо» над этим трансфером тоже думают. По словам гендиректора красно-зеленых Василия Кикнадзе, у него имеются хорошие приятельские отношения с президентом «Зенита» Александром Медведевым.

«Наверное, об этом лучше спросить у Александра Ивановича. У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро», — цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем».

Однако сами футболисты своего будущего, по их же словам, в «Зените» пока не видят. По крайней мере, Алексей Миранчук после презентации новой формы сборной России заявил, что «рассказывать о своем переезде в Петербург нечего», да и сам он более нацелен на продолжение карьеры в Европе, а не в России. Главный же тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что действительно нуждается в усилении средней линии и рассматривает игроков с российским гражданством. Всему виной — лимит на легионеров. Однако интерес к Миранчукам умалчивает.

«На данный момент тема их перехода в наш клуб закрыта», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

Что касается Европы, то данный вариант всерьез имеет право на жизнь. Хотя бы потому, что имена Миранчуков в последнее время часто фигурируют в итальянских СМИ. Журналисты в своих материалах открыто призывают ведущие клубы Италии рассмотреть возможность трансфера Алексея и Антона. Так, недавно итальянское издание Corriere dello Sport подчеркнуло, что Миранчуки — «братья-близнецы, которые стоят целое состояние.

«Они — гордость академии «Локомотива». Например, Алексей Миранчук и вовсе был одним из лучших в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и даже отметился голом», — говорится в заметке.

Действительно, в стане «бьянконери» Алексея Миранчука уже запомнили. Именно он огорчил ворота Войцеха Щенсного в двух матчах: в Турине и в Москве. Правда, обе встречи завершились победой действующего чемпиона Италии. К слову, в столице России за персональной игрой Миранчука наблюдали скауты «Юве». Их коллега из «Локомотива» Риккардо Червеллати также выразил мнение, что Алексей мог бы проявить себя в «Старой синьоры».

«Антон получил травму, он не проявил себя в матчах с «Ювентусом». Алексей же показал, что мог бы остаться в «Ювентусе». Я не утверждаю, что он непременно заиграл бы в топ-клубе, но в серьезной команде он выглядел бы хорошо», — приводит слова Червеллати Tuttomercatoweb.

Отметил игру российского хавбека и главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

«Мне понравился 59-й номер. Миранчук. Левая нога у него в порядке», — говорил итальянский специалист на пресс-конференции.

Тот факт, что об Алексее Миранчуке говорят больше, чем о его брате Антоне, объясняется тем, что второй пропустил часть сезона из-за травмы. В середине сентября хавбек получил перелом пятой плюсневой кости, а спустя несколько дней перенес операцию. Свой первый матч после травмы он провел 10 ноября — в 16-м туре Российской премьер-лиге «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). В текущем же сезоне Антон во всех турнирах провел десять матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей, тогда как в активе Алексея Миранчука 16 матчей, восемь голов и три ассиста.

Отсюда и несколько разнится ценник на каждого из братьев.

Calciomercato.com опубликовали новость, в которой значится, что «Локомотив» готов отпустить Миранчуков за €100 млн. Если же смотреть по отдельности, то, по данным издания, Алексей стоит €60 млн, а ценник на Антона составляет €40 млн.

Если об интересе со стороны «Ювентуса» к российским полузащитникам не сообщалось, что все Calciomercato утверждает, что он — интерес — имеется у двух других итальянских клубов: «Наполи» и «Милана». Хотя все тот же Кикнадзе утверждает, что это не более, чем слухи. Но ничего не исключил.