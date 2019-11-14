Не все потеряно: Медведев поборется за полуфинал

«С каким ощущением вы выйдете на игру в пятницу?» — спросили напоследок Даниила Медведева на пресс-конференции после матча против Рафы Надаля.

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«Это сильно зависит, от того, будет ли она что-то решать. Я как понимаю, если Саша выиграет, я выбываю. Если выиграет Стефанос, то еще есть минимальные шансы. В любом случае, постараюсь показать хорошую игру, даже если она не будет иметь турнирного значения. Это заключительный матч, тут ты получаешь очки и деньги за победу, это тоже важно. Ну и самому себе доказать хочется, что все было не зря. Так что посмотрим в пятницу», — ответил российский теннисист.

Упрощенно, дело обстоит именно так. Удивительно, но в группе на четыре спортсмена бывает и так, что после двух поражений ты все равно сохраняешь шансы на выход в плей-офф.

Медведев в первом туре уступил в двух партиях греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6), а 13 ноября буквально отдал уже выигранный матч Надалю. В третьем сете испанец проигрывал со счетом 1:5, а у Даниила был матчбол на приеме и две своих подачи на матч про запас, но в итоге все закончилось печально — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

После этого даже первая ракетка мира на пресс-конференции сочувствовал 23-летнему россиянину.

«Даниил очень силен морально. За год он многого добился, и эти достижения невозможны, если вы психически неустойчивы. Как я сказал на корте, в таком матче, как сегодня, он проиграл бы его в одном случае из тысячи. Я рад, что это произошло, но, честно говоря, мне жаль Даниила, потому что проиграть такой матч – это очень тяжело и больно. Он хороший парень и в любом случае должен гордиться всем, чего добился в этом году», — подчеркнул испанец.

Сам Медведев после такого поражения отходил в раздевалке два часа, но все же пришел к журналистам и выглядел успокоившимся, настроенным на философский лад и достаточно уверенным в себе, чтобы пережить разочарование.

Это действительно нужно сделать, потому что Циципас во втором матче дня действительно расправился с ранее разбившим Надаля Зверевым, причем греку, как в первом туре в игре с первым номером немцу, понадобились для этого две партии.

Таким образом, перед последним туром у лидера группы две победы в двух играх, Зверев и Надаль имеют по одному выигрышу, а Медведев замыкает таблицу с двумя поражениями. Если в заключительном туре Циципас обыграет и Надаля, а Медведев сможет победить Зверева, то у троих будет по одной виктории, и в борьбе за второе место в силу вступят дополнительные показатели. Сначала считаются выигранные и проигранные сеты. Здесь ситуация у Медведева достаточно комфортная. Он сейчас имеет разницу 2-5, но если сможет победить в двух партиях, то получит добротные 4-5. У Зверева в данный момент 2-2, а ситуация Надаля хуже всех — 2-3. Поражение автоматически выбьет Рафу из борьбы, с каким бы счетом не завершилась его баталия с греком.

Звереву же, если Надаль проиграет, нужно будет взять у Медведева хотя бы сет, и тогда он сможет продолжить защищать в Лондоне свой прошлогодний титул в полуфинале против Доминика Тима. В противном случае с уже выигравшим группу австрийцем сыграет Медведев.

Все, конечно, немного усложняет тот факт, что Циципас уже не просто пробился в полуфинал, но и, как Тим в параллельном квартете, уже оформил в своей группе первое место.

Вряд ли Стефанос будет максимально мотивированным, и в итоге матчи Циципас — Надаль и Зверев — Медведев могут превратиться в заочную баталию испанца и немца.

И все же расслабляться на таких соревнованиях крайне не рекомендуется — потерянный тонус можно уже не вернуть, так что Циципас, скорее всего, сыграет на хорошем уровне, просто без давления.

Медведеву в любом случае нужно выдать свой максимум, разбить Зверева, как он делал это в недавнем финале «Мастерса» в Шанхае (6:4, 6:1). Правда, та победа для Даниила была всего лишь первой в пяти матчах с этим соперником, но Циципаса-то россиянин до Лондона вообще только обыгрывал, причем пять раз.

В общем, третий тур в группе В будет интересным, а игра четвертой ракетки мира против Надаля все же внушает оптимизм. Уровень был куда выше, чем в первом туре. Если прибавить еще, то все возможно, а там и до титула рукой подать.