Похищение и вымогательство: арестован боец UFC из России

Дмитрий Сосновский, непобежденный российский боец смешанного стиля (MMA), заключен под арест Пресненским судом Москвы. Как уточнили в учреждении, спортсмен проходит по делу о похищении человека.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)», — приводит заявление суда ТАСС.

Информацию об аресте Сосновского подтвердил его адвокат Равиль Саберов, настаивающий, что боец оказался на месте преступления случайно. Правозащитник сообщил, что, кроме обвинений в похищении, его клиенту также вменяется статья о вымогательстве в составе группы. По словам юриста, по делу проходят еще пять человек. Следственный комитет оповестил о пятерых задержанных мужчинах в возрасте от 30 до 45 лет.

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«Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации», — рассказал он.

«Сосновский случайно оказался в том месте. По моему мнению, само событие не отвечает той классификации по Уголовному кодексу, которую предложил Следственный комитет», — считает Саберов.

Что касается других подробностей произошедшего, то, как стало известно газете «Известия», 22 октября Сосновский вместе со своими сообщниками на западе Москвы насильно затолкали неизвестного мужчину по фамилии Митрофанов в машину на Мичуринском проспекте в столице и отвезли в офис, где якобы угрозами побоев и расправы требовали у своей жертвы прекратить требовать долг у, как предполагается, у их приятеля. Помимо прочего, есть сведения, что гражданин Митрофанов хотел получить долг иномаркой, стоимость которой оценивается в 400 тысяч рублей.

«За освобождение организованная группа потребовала от потерпевшего отказаться от имущественных претензий погашения долга. В этот же день потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета России.

Telegram-канал «112» же уверяет, что компания похитителей требовала простить долг их друга в размере 400 тысяч.

В прессе данные о количестве арестованных разнятся. В одном из источников говорится, что вместе с Сосновским были взяты под стражу только Александр Гладков, еще один боец MMA, и Андрей Козлов. 15 ноября суд должен решить вопрос о возможном аресте еще одного подозреваемого — Руслана Маматкулова. В деле также фигурирует некий Ильдар Салахутдинов. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что для четверых мера пресечения уже избрана.

Кроме того, в СК пояснили, что трое предполагаемых похитителей являются членами Солнцевской ОПГ.

Адвокат Сосновского уверяет, что следствие неправильно квалифицировало эпизод. В распоряжении правоохранительных органов есть видео с кадрами преступления, на которых, как считает юрист, видно, что эпизод нельзя подвести под статьи, вменяемые арестованным.

«Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — отметил Саберов.

Напомним, что 30-летний Сосновский выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Дебютировал боец, представляющий тяжелую весовую категорию, на турнире ProFC, за 20 секунд нокаутировав своего соперника. Россиянин регулярно дрался под эгидой харьковской лиги Oplot Challenge, основанный на базе клуба «Оплот», одержав шесть побед из шести возможных. В открытых источниках говорится, что посоветовал попробовать себя в смешанных единоборствах ему Алексей Олейник, ныне представляющий Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). За свой стиль он получил прозвище Злая машина.

В 2013-м Сосновский вернулся в Россию. Через некоторое время он стал хедлайнером турнира Coliseum FC: New History 2, где нокаутировал именитого Александра Емельяненко. После того, как «Оплот», членами которого были Сосновский и Олейник, был захвачен «Правым сектором» (экстремистская организация, запрещена в России), оба российских бойца прекратили отношения с харьковским клубом.

После победы над Емельяненко Сосновский подписал долгосрочный контракт с Bellator, однако не провел в организации ни одного боя, а в России в это время выступил на турнире Octagon Fighting Sensation 4.

Спустя некоторое время бойца пригласил UFC, однако из-за череды травм его дебют каждый раз откладывался. В марте прошлого года Сосновский провел первый бой в крупнейшем бойцовском промоушене мира, одолев англичанина Марка Годбира, несмотря на перелом орбитальной кости, полученной во время спарринга с Александром Волковым. В феврале 2019-го россиянин должен был подраться с бразильцем Жуниором Албини, идя на рекорде 11-0, но из-за повреждения плеча был вынужден отказаться от участия в турнире.

У задержанного вместе с Сосновским Гладкова не такая яркая и выдающаяся карьера. Известно, что он выступает в тяжелом весе, а также дрался в Oplot Challenge. На его счету 12 побед и три поражения.