За первой победой: Медведев бьется с Надалем. LIVE

Отличная вторая подача и прием за корт — 15:15.
Медведев не подает первым мячом, а в розыгрыше со второго ошибается по длине — 0:15.
Укоротил Даниил, Надаль пошел к сетке, а свечка вышла слишком мягкой и закончилась смэшем с бэкхенда. Легким испугом отделался в этом гейме Рафа — 2:1.
Снова Даниил сначала навязывает борьбу, затем ведет розыгрыш и в итоге ошибается сам, пробивая виннерс. На этот раз по длине — 40:15.
Очень долгий розыгрыш со второй подачи Надаля, в котором в итоге в коридор мяч направил Медведев, пытаясь уложить навылет по линии — 30:15.
Первый затяжной розыгрыш, в котором Надаль все-таки загонял Даниила — 15:15.
Надаль начинает с двойной ошибки — 0:15.
Эйс, а затем прием Надаля в сетку — 1:1.
Прошла хорошая первая подача, испанец оказался в обороне и в итоге ошибся — 30:30.
Короткий размен в пользу Надаля — 15:30.
Медведев проигрывает первое очко, но тут же отыгрывает мяч — 15:15.
Опять к сетке с подачи выходит Надаль и завершает гейм — 1:0. Пока явно не вошел в игру Медведев.
Вот хорошая комбинация от Даниила со вторым ударом навылет — 40:15.
Опять Медведев не может принять вторую подачу — 40:0.
С длинной косой подачи Надаль идет к сетке и легко завершает сверху — 30:0.
Итак, первым мячом Надаль попадает трос и в квадрат. Нужно переподать. Мяч летит в аут, но со второй подачи испанца в аут отправляет снаряд уже Медведев — 15:0.
Счет личных встреч у Медведева и Надаля — 0:2 в пользу испанца. Обе были в этом году.
Разминаются теннисисты сейчас, скоро все начнется.
Итак, жеребьевка. Медведев выигрывает и выбирает прием.
Выходят теннисисты на арену в темноте и свете софитов. Скоро все начнется. Красиво.
В параллельной группе уже, кстати, есть победитель. Австриец Доминик Тим неожиданно хлопнул сначала Роджера Федерера, а затем и Новака Джоковича. Не сказать, чтобы это были прям суперсенсации (обоих он уже обыгрывал в этом сезоне, как и Надаля на грунте, между прочим), но теперь серб и швейцарец зарубятся в очном противостоянии за второе место и выход в полуфинал. Второе место нашей группы сразится с Тимом, первое — с Джоковичем или Федерером.
Вообще, расклад следующий: Надаль и Циципас выиграли свои матчи первого тура у чемпиона прошлогоднего Итогового турнира Александра Зверева и Медведева соответственно. Даниилу проигрывать больше нельзя ни в коем случае. Надалю поражение тоже может грозить досрочным вылетом с турнира, так что и он будет рубиться в полную силу.
После того матча Медведев не проигрывал очень долго. Первое поражение он потерпел от Жереми Шарди на недавнем парижском «Мастерсе», а затем уже здесь, на итоговом турнире уступил Стефаносу Циципасу.
Всем памятен сумасшедший почти пятичасовой матч этих соперников в финале US Open. Там Надаль сначала уверенно доминировал на протяжении двух сетов, затем Медведев перехватил инициативу и был очень близок к победе, сравняв счет по партиям, но не дожал в пятой, упустил инициативу и все-таки проиграл, хотя до последнего сражался и отыграл один брейк.
Начало встречи запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP, в котором встречаются испанец Рафаэль Надаль и российский теннисист Даниил Медведев.