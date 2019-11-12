За первой победой: Медведев бьется с Надалем. LIVE

В параллельной группе уже, кстати, есть победитель. Австриец Доминик Тим неожиданно хлопнул сначала Роджера Федерера, а затем и Новака Джоковича. Не сказать, чтобы это были прям суперсенсации (обоих он уже обыгрывал в этом сезоне, как и Надаля на грунте, между прочим), но теперь серб и швейцарец зарубятся в очном противостоянии за второе место и выход в полуфинал. Второе место нашей группы сразится с Тимом, первое — с Джоковичем или Федерером.