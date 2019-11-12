Останется при своем: Квята не взяли в «Ред Булл»

В «Ред Булл» объявили свой состав на следующий сезон в «Формуле-1». Помимо неоспоримого лидера Макса Ферстаппена в команде останется и представитель Таиланда Александр Албон, напарник нидерландского гонщика, который выступает за главную команду «быков» с сентября 2019 года. Именно тогда Албон дебютировал за «Ред Булл» и сделал это весьма успешно: тайский гонщик занял пятое место, что стало его на тот момент лучшим результатом в карьере. Причем Ферстаппен ту гонку завершить не смог, сойдя с трассы из-за аварии. До этого же, с ноября 2018-го, Албон представлял интересы «Торо Россо» — второй команды, чьи права принадлежат австрийскому концерну Red Bull.

Our 2020 vision @alex_albon confirmed to race alongside Max next year! — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2019

Всего за текущий сезон он провел 19 гонок, а после летней паузы финишировал на местах с четвертого по шестое, за два этапа до конца чемпионата набрав 84 очка. С ними Албон занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1». Для сравнения — лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 235 баллов.

Реклама

В руководстве «быков» остались довольны выступлениями Албона, хотя тот и не сумел полностью оправдать возложенные на него надежды, ведь главной целью перед тайским гонщиком стояла непосредственная помощь Ферстаппену. Александр с этой задачей справился постольку-поскольку: да, он уверенно смотрится на трассе и показывает неплохие результаты, набирая очки для «Ред Булл», но поспособствовать победе Ферстаппена так и не сумел. В этом сезоне нидерландский гонщик выиграл только два заезда, и те были еще до прихода Албона из «Торо Россо».

Впрочем, «Ред Булл» еще верит в потенциал 23-летнего пилота.

«Алекс выступал невероятно хорошо с момента своего дебюта за команду в Бельгии, и его результаты говорят сами за себя. Албон очень стабилен, но при этом настойчив и всегда упрямо движется к своей цели. Нельзя не принять это. Алекс доказал, что заслуживает и дальше прогрессировать с «Ред Булл», тем более что его потенциал еще сильно не раскрыт», — заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пресс-службе команды.

Сам же Албон, комментируя продление контракта с «быками», подчеркнул, что ему для дальнейшей карьеры в «Формуле-1» крайне важно оставаться напарником Ферстаппена в данный момент.

«Мне очень повезло, что у меня имеется такая возможность, и она останется и в следующем сезоне. Благодарю «Ред Булл» за доверие. Боссы пошли на серьезный шаг, оставив меня в команде. Я использую все свои навыки и умения, чтобы показать лучшие результаты в 2020 году», — заявил тайский гонщик.

Super proud to announce I'm a Red Bull driver for 2020. It's been an incredible 12 months, and it only gets crazier. Thank you to @redbullracing for putting their trust in me. This is an amazing opportunity and I can't wait for 2020! But now to finish 2019 strong pic.twitter.com/X7ZBsAL3g8 — Alex Albon (@alex_albon) November 12, 2019

Новость о том, что Албон остается в «Ред Булл», напрямую касается российского гонщика Даниила Квята, выступающего за «Торо Россо». Его напарником остается француз Пьер Гасли.

По сути, между ними как раз и должна была получиться борьба за место в «Ред Булл», но, учитывая результаты как Албона, так и выступления Квята с Гасли, решение руководства «быков» было очевидным. Впрочем, для самого Квята главным оставался вопрос не столько по переходу в «Ред Булл», сколько по сохранению своей прописки в «Торо Россо» на следующий сезон. И он решился в пользу россиянина.

«Мы ради, что Пьер и Даниил остались в «Торо Россо» на следующий сезон. И Гасли, и Квят показали хорошие выступления в этом сезоне, а также доказали свою конкурентоспособность в «Формуле-1». Они очень помогают нам своими советами по улучшению болидов. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — цитирует главу «Торо Россо» Франца Тоста пресс-служба команды.

Гасли, к слову, текущий сезон начал еще в «Ред Булл», однако в связи с неудовлетворительными результатами француз был переведен в «Торо Россо». Что касается Квята, то Даниил катается в «Торо Россо» с самого начала сезона. По итогам 19-ти заездов лучшим результатом россиянина остается третье место, которое он занял на Гран-при Германии. Выше него расположились только Себастьян Феттель из «Феррари», а также… Макс Ферстаппен, выигравший гонку. Гасли же тогда, кстати, «Торо Россо» очков не принес. За два этапа до конца сезона у француза при этом 77 баллов в личном зачете, где он занимает восьмое место. Позиция Квята же чуть хуже — Даниил 13-й с 34-мя очками.

По словам россиянина, решение руководства «Торо Россо» оставить его в команде на следующий сезон является для него определенно удовлетворительным.

«Здорово, что я останусь в команде на 2020 год. Я рад этому, ведь мне здесь очень комфортно. Я знаю всю команду, а команда хорошо знает меня. В Германии мы все вместе добились отличного результата, да и весь сезон провели хорошо. Надеюсь, в следующем году я проведу еще один сильный сезон за «Торо Россо»,

— заявил Квят.

О том, что Даниил не является главным кандидатом на место в «Ред Булл», он знал еще летом. По крайней мере, как говорил сам Квят, в руководстве его изначально предупредили, чтобы на попадание в главную команду он особо не претендовал. Хотя сам россиянин подчеркивал, что рад одной лишь возможности участвовать в «Формуле-1», особенно учитывая тот факт, что сезон-2018 он и вовсе пропустил после разногласий с руководством «Ред Булл» и «Торо Россо». Однако в данном случае интересен один факт:

после следующего сезона далеко не факт, что Квят продолжит выступления за «Торо Россо».

«У меня будет свободный выбор. Да, я буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу в «Торо Россо», но после сезона-2020 у меня будет право самостоятельно определиться со своим будущим, не ожидая предложения от «Ред Булл», — цитирует Квята «Чемпионат».

И как раз следующий сезон должен стать для Даниила определяющим. Да, Албону дали, так сказать, аванс, но место в «Ред Булл» за ним не закреплено от слова совсем. Это должен понимать и сам Квят: в случае успешного выступления за «Торо Россо» его — в теории — могут вызвать в главную команду. В противном же случае от россиянина может отказаться и «Торо Россо».