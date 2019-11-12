«Извергает расизм»: легенду ТВ уволили

11 ноября за океаном разорвалась настоящая хоккейная бомба. И речь идет совсем не о покупке Артемием Панариным дома в Нью-Йорке, не доведенном до конца суперкамбэке «Вашингтона» против «Аризоны» или же восьми шайбах «Каролины» в ворота «Оттавы».

Безо всяких оговорок главный хоккейный эксперт, ведущий и шоумэн Национальной хоккейной лиги Дон Черри был уволен с телеканала Sportsnet.

85-летний бывший хоккеист и тренер, а послетелеэксперт вел на протяжении 37 лет в главной программе о главной игре страны Hockey Night In Canada рубрику Coach's Corner, где он славился не только экстравагантными пестрыми костюмами, но еще (и даже в первую очередь) жесткими, неполиткорректными и нетолерантными высказываниями. Черри всегда говорил, что думает, и на этом, собственно, и погорел.

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В эфире от 11 ноября, в день памяти павших воинов британского содружества, Черри пришел на программу с приколотым к пиджаку маком, являющимся символом памяти погибших британских бойцов, и порассуждал на эту тему, затронув проблему мигрантов.

«Я живу в Миссиссоге. Почти никто не носит... Ну очень немногие носят мак. Центр Торонто, забудь об этом — в центре Торонто никто не носит мак… А потом вы идете в маленькие города — а там ряды из маков, — начал Черри.

— Вы – люди, которые приезжают к нам — вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится».

Данное высказывание не осталось незамеченным. На него мгновенно среагировали сначала многочисленные сообщества национальных меньшинств Канады, а затем и пресса, где тут же развернулась кампания против Черри.

Интересно, что в Торонто процент мигрантов от всего населения составляет 51. Аналогичная ситуация наблюдается и в Миссисоге, где проживает Черри, и вообще во всем Большом Торонто.

Многие выходцы из других стран, часто являющиеся даже не иммигрантами, а их потомками, любят хоккей, смотрят Hockey Night In Canada и рубрику 85-летнего ведущего. Их возмущенная реакция попала в национальные СМИ.

«Дона всегда понимали, и к нему терпимо относились — он как дядя с расистскими взглядами на День Благодарения. У всех нас есть такие в семьях. В моей тоже есть один такой. Все просто терпели высказывания Черри. Но он перешел грань, и уже давно. Дон много делает для ветеранов и тому подобное, нет сомнений. Но я не думаю, что это дает вам право на расизм. Это не так. Ты собираешься прикрыться флагом и оскорблять людей?» — возмутился, например, бизнесмен из Торонто Сулейман Ахмед, который пару десятков лет назад лично пересекался с Черри.

Ведущему, конечно же, тут же припомнили многие другие его высказывания, которые были далеки от политкорректности.

Больше всех расстаралась хоккейный обозреватель The Athletic Сунаи Сапурджи, в колонке пригвоздившая Черри буквально каждым словом.

«Я, как и многие другие иммигранты, очень благодарна за то, что мы канадцы, живем здесь и вносим свой вклад. Моя бабушка была поклонницей «Монреаля» и смотрела французские передачи, хотя не знала языка. В детстве хоккей помогал мне понимать Канаду. А просмотр Hockey Night In Canada стал катализатором моей любви к спорту на протяжении всей жизни. Но правда в том, что я давно не смотрела Coach's Corner. Дон Черри не в первый раз извергает в эфире расизм и ксенофобию. Но эта выходка должна быть последней», — отчеканила в своей колонке журналистка, далее припомнив ведущему многочисленные оскорбления разных игроков, когда он в том числе нападал и на российских хоккеистов, часто называя их «бесхарактерными тряпками».

Из значимых фигур разве что министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, несмотря на свое индийское происхождение, не стал бомбардировать Черри, заявив, что эту ситуацию можно использовать для того, чтобы лучше понять о том, кто служил в армии британского содружества, и опубликовав ряд историй о солдатах, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Например, Саджан привел в пример родившегося в Ванкувере канадца с китайскими корнями Франка Вонга, погибшего в борьбе за освобождение Нидерландов.

В любом случае, руководство Sportsnet отреагировало оперативно, сначала вызвав Черри в офис на беседу, а затем объявив о его увольнении.

Ведущий программы Рон Маклин, находившийся рядом с Хоккейным дедом, как часто называют Дона, и молча кивавший, выступил с многочисленными извинениями. Маклин отметил, что Черри абсолютно неправ в своих словах, а сам он как ведущий должен был пресечь такое выступление.

Вот только сам Дон никаких извинений приносить не стал, а единственным его комментарием после увольнения на данный момент остается брошенная дозвонившимся до него представителям СМИ фраза: «Я все сказал в программе».

С увольнением Черри на канадском телевидении и даже во всей НХЛ ушла целая эпоха, хотя вряд ли он прекратит свою деятельность.

Наверняка он откроет свое шоу на YouTube или что-то в таком роде, и профессиональные хоккеисты сохранят возможность обижаться на Хоккейного деда из-за его громких и даже одиозных выступлений.

К слову, бурно отреагировали на увольнение ведущего и в России. Так, московское «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик» уже предложили ему работу на своих клубных ТВ.

«Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который может говорить все, что думает. Мы любим старых вояк. И мы сошьем вам красивый костюм! Надеемся, что вы согласитесь», — говорится в официальном Twitter бело-голубых.

Hey, Don Cherry @CoachsCornerDC. We heard that you were fired. It's not good!



Come to Russia, we need an analyst for Dynamo TV who could talk whatever he thinks. We love old soldiers. And we will make a nice suit!



We hope you agree. #WeAreDynamo pic.twitter.com/5WiwikHZgQ — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 12 ноября 2019 г.

«Мы считаем, что такие ветераны СМИ, как вы, заслуживают уважения. Именно поэтому мы приглашаем вас жить в город Нижнекамск! График работы — 62 игры в сезоне, а иногда и плей-офф. 4 раза в сезоне мы проводим матчи с соперником из Казани. Здесь вы сможете показать свой талант», — вторит динамовцам Twitter «Нефтехимика».

Dear Don @CoachsCornerDC we heard that your career on television was interrupted. We believe that media veterans like you deserve a respect. That is why, we invite you to live in Nizhnekamsk city! pic.twitter.com/vyBwGgcc67 — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 12 ноября 2019 г.

Знаменитый российский комментатор Василий Уткин и вовсе сравнил канадского ведущего с уволенным из Top Gear Джереми Кларксоном, который в итоге сделал собственное новое шоу, бьющее рекорды по количеству просмотров.

«К Дону Черри завтра придут люди с контрактом. Если они не поторопятся, то они уже опоздали», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Черри за свою профессиональную карьеру провел в НХЛ только один матч, причем это была игра плей-офф в составе «Бостон Брюинз», зато потом он возглавлял «медведей» на протяжении пяти лет и дважды доводил их до финалов Кубка Стэнли, правда, в обоих проигрывал. Последний год тренерской карьеры на элитном уровне он провел в «Колорадо Рокис», но не смог вывести клуб из Денвера в плей-офф, заняв последнее, шестое место в своем дивизионе.

Спустя два года он пришел на телевидение и очень быстро стал символом Hockey Night In Canada, но теперь его дороги с программой расходятся.