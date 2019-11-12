«Повезло, что не ампутировали»: Руки-базуки выкачал синтол

Прославившийся в Рунете из-за нереального размера бицепсов «синтоловый качок» из Пятигорска Кирилл Терешин в срочном порядке прибыл в столицу и обратился в одну из частных клиник с просьбой об удалении синтола и других синтетических веществ из бицепсов, сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен испытывал боли в измененных руках на протяжении последнего года и приехал в Москву из-за начавшегося воспаления, которое стало следствием закачивания синтетических веществ в мышцы.

По информации Mash, Терешин попросил врачей «привести свои конечности в прежний человеческий вид» и уже перенес операцию. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Шевелить руками 23-летний мужчина не может, его кормит мать.

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Ранее Терешин уже обращался к врачам из-за боли в руках и просил удалить из бицепсов синтол, однако после обследования медики буквально пришли в ужас, сообщал EADaily, и отказались делать операцию, так как пришли к выводу, что удалить вещества из конечностей и вернуть им прежний вид попросту невозможно.

Речь даже шла о гипотетической ампутации.

Терешин не раз рассказывал, что за годы он закачал в руки шесть литров синтола и других синтетических средств.

Синтол — вещество, которым пользуются спортсмены для коррекции мышц и увеличения их объема. Однако у препарата имеется большое количество противопоказаний, и чем больший объем синтола вкалывается в мышцы, тем выше становится риск побочных эффектов, что может привести среди прочего к инсульту и инфаркту.

Терешин известен как активный пользователь Instagram и постоянный герой публикаций прессы, а реальная популярность к нему пришла после того, как он побывал на шоу у Андрея Малахова на государственном телевидении.

Одной из последних акций 23-летней звезды был поединок по правилам смешанных единоборств в Абакане с YouTube-блогером Олегом Монголом.

У Терешина был конфликт с оппонентом в социальных сетях, после чего «синтоловый качок» принял вызов на бой и прилетел в Абакан. Соперники сцепились уже на процедуре взвешивания после пресс-конференции во время дуэли взглядов.

В октагоне же досрочную победу одержал Монгол, который вроде бы уступал оппоненту по ходу боя, но сумел перевести Руки-базуки в партер, надавить тому локтем на челюсть и заставить соперника сдаться.

«В первую очередь я делал это для своей аудитории. Все просили: Кирилл, выйди хоть раз с кем-то на бой. Я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков я уважаю, я не побоялся, приехал на чужую родину один. Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело 6 кг руками поднимать (вам этого не понять). К тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37,5), но я все отложил и приехал. Не побоялся и вышел в клетку, — написал Терешин в своем Instagram после поединка. — Так что, ребят, не говорите гоп, пока не перепрыгнешь. И да, мужчина тот, кто может обеспечить семью. Я работаю, зарабатываю бабки, а не вафли жую, как многие».

Звезда из Пятигорска уже не раз говорил, что он хочет удалить из рук синтетические вещества, и жаловался на то, что ему приходится поднимать 6 кг инородной массы в руках, а также на постоянные боли, но при этом никак не мог найти клинику, где взялись бы за операцию.

«В России прошел клиник не знаю сколько. За границей с этим могут помочь, но это очень дорого стоит. Нужно делать сбор средств либо через телевидение, либо через народ»,

— рассказывал Терешин.

Информация о якобы проведенных операциях обладающего почти полумиллионной армией подписчиков в Instagram молодого человека регулярно появлялась на протяжении последнего года в Сети, но до сих пор всякий раз она оказывалась ложной.

В середине лета Терешин даже рассказал СМИ, что не сидит сложа руки, а старается сам собрать необходимую для хирургического вмешательства за рубежом сумму, однако подробностей о том, как проходит процесс, больше не сообщал.