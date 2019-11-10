Гвардиола едва не разнес судей: как «Сити» уступил «Ливерпулю»

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне это очное противостояние и вовсе решило исход первенства. В текущем же чемпионате расклады совершенно невообразимые: перед встречей с «Сити» подопечные Юргена Клоппа набрали нереально мощный ход и до сих пор не знают поражений, уверенно лидируя в турнирной таблице Премьер-лиги. У Хосепа Гвардиолы же проблем на стартовом отрезке чемпионата проблем предостаточно. Помимо того, что команда вынуждена бороться не за лидерство, а за вторую строчку с «Лестером» и «Челси», так еще и действующих чемпионов Англии окатила волна травм, из-за которой серьезно пострадала линия обороны. Впрочем, эти две вещи взаимосвязаны.

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Справедливо, что именно «Манчестер Сити» является главным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за золотые медали. И именно противостояние двух английских гигантов последних лет в 12-м туре АПЛ заочно получило статус матча всего чемпионата — кто побеждает, тот и становится триумфатором всего первенства. Разрыв между двумя командами до игры составлял всего-то шесть очков. Понимая, что это по сути не дает большого преимущества, «Сити» с первых же минут встречи обозначил свои намерения это отставание сократить до минимума.

С самого начала матча гости из Манчестера буквально осадили штрафную площадь «Ливерпуля». «Красные» настолько опешили от такой наглости, что не сразу смогли прийти в себя и показать, кто на самом деле хозяин поля. Получилось это сделать после весьма курьезного гола Фабиньо.

То есть сам гол-то вполне обычный: Илкай Гюндоган, опустившийся в оборону, своим защитникам вроде и помог, вынеся мяч из-за штрафной, однако именно бразильский хавбек «Ливерпуля» оказался первым на подборе. В итоге Фабиньо взял и беспрепятственно пробил в ближний верхний угол.

Однако курьез заключается в том, что привело к открытию счета на «Энфилде».

Эпизодом ранее Бернарду Силва, врываясь в штрафную «красных», простреливал на центр вратарской, но мяч по пути задел руку Трента Александра-Арнольда. Если бы не она, то передача дошла бы до одинокого Рахима Стерлинга, которому помешать открыть счет мог либо Алисон Бекер, либо собственная нерасторопность. Главный арбитр встречи Майкл Оливер посовещался со своими видеоассистентами, но в итоге назначать пенальти в ворота «Ливерпуля» отказался, равно как и засчитал гол Фабиньо.

Почти через шесть минут Оливеру вновь пришлось совещаться с судьями, которые отвечают за VAR.

Александр-Арнольд выполнил классную диагональ с правого фланга на левый, Эндрю Робертсон передачу принял, а затем сделал не менее изящную подачу в штрафную, которую кивком головы замкнул Мохамед Салах — 2:0.

У судей были сомнения в правильности положения египтянина, но повтор показал, что Салах находился на одной линии с Фернандиньо.

В дебюте второго тайма «Ливерпуль» приговорил Гвардиолу и его команду. Причем усилиями вратаря «Ман Сити» Клаудио Браво. Джордан Хендерсон беспрепятственно выполнил подачу на дальний угол вратарской, и никто из защитников в небесно-голубых майках не помешал Садио Мане пробить в ближний угол. Именно этот угол прозевал и Браво, пропустивший третий мяч.

Чуть менее чем за 15 минут до конца основного времени матча гости все-таки один гол отквитали, после чего у них возникла надежда на камбэк. И, главное, небезосновательная, ведь вторая половина второго тайма осталась именно за «Манчестер Сити».

Хосе Тасенде прострелил с левого фланга, мяч рикошетом от Деяна Ловрена отскочил к Бернарду Силве, который в касание пробил точно в нижний ближний угол — 1:3.

После этого началось самое веселое: «Сити», который не произвел ни одной замены, начал штурмовать ворота «Ливерпуля», не давая тому толком организовать свою атаку. И ключевой эпизод произошел как раз в последнюю 10-минутку.

Один из самых активных у гостей Рахим Стерлинг после очередной попытки ворваться в штрафную «красных» едва не заработал право на пенальти: английский вингер «Сити» не то пытался пробросить мяч на ход, не то сделать передачу, но в итоге угодил в руку… Александра-Арнольда.

Этот момент, который стал с участием Трента уже вторым, Майкл Оливер проигнорировал, даже не став совещаться с видеоассистентами. Хосеп Гвардиола после решения арбитра не назначать пенальти на последних минутах, что в теории могло помочь «Манчестер Сити» совершить камбэк с 0:3, чуть не устроил разнос в своей технической зоне, иронично указывая резервному арбитру на то, что судьи не увидели у «Ливерпуля» две игры рукой в своей штрафной, и даже вступил в небольшой диалог с одним из болельщиков.

3:1 — «Ливерпуль» свой победный результат удержал и перед перерывом на матчи национальных сборных ушел единоличным лидером АПЛ с отрывом в восемь очков от второго места, которое осталось за «Лестером».

Было опасение, что не сдержится после матча как раз Гвардиола. Но наставник «Ман Сити» спорить с арбитрами не стал, лишь иронично пожав им руку и сказав: «Большое вам спасибо! Большое!»

"Thank you so much, thank you SO much."



Glad he's not being a sore loser... pic.twitter.com/gB1vwB2XAh — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 10, 2019

На флеш-интервью же испанский специалист выдал весьма интересную фразу, которую в контексте случившегося на поле «Энфилда» не понял, наверное, никто

«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Что именно имел в виду наставник «Сити» — неясно, учитывая, что его команда после первого пропущенного мяча и до 70-й минуты встречи выглядела удручающе. Тему судейства же Гвардиола решил опустить.

«Спросите судей, а не меня. Спросите у Майка Райли и ребят из VAR. Я буду говорить о нашей игре, это было здорово. Это был один из лучших наших матчей. Мы играли, как настоящие чемпионы. Я не могу отрицать, насколько хорош был «Ливерпуль», но мы проявили характер. Это было очень похоже на матч в Лиге чемпионов. В той игре тоже были невероятные ситуации, но сегодняшнее выступление было отличным. Мы бились и не сдавались, так как являемся сплоченной командой чемпионов», — заключил он.

Один из главных героев матча — Трент Александр-Арнольд — рассказал свою версию произошедшего в самом начале встречи, когда Оливер после беседы с видеоассистентами не стал назначать пенальти за игру рукой защитника «Ливерпуля».

«Да, мяч задел мою руку. Для этого есть и VARA, на котором это видно. Но я думаю, что Силва первым сыграл рукой в том эпизоде. Впрочем, нас это не волнует. Игроки «Сити» стали жаловаться за «гандбол» в нашей штрафной, но мы не стали обращать на это внимания, а пошли до конца и доиграли момент, который реализовали в гол. У Фабиньо удался прекрасный удар»,

— сказал Александр-Арнольд.

Также защитник «Ливерпуля» подчеркнул, что его команда имеет преимущество во время домашних матчей.

«Мы играем перед своими фанатами. Это большой плюс. Теперь нам надо сохранить этот импульс, ведь мы все еще непобедимы. Но нас ждет очень долгий путь», — заключил Трент.

Поддержал его и Эндрю Робертсон, заявивший, что «если «Ливерпуль» продолжит неизменно набирать победные очки, то в конце сезона команду ждет чемпионство».

Наставник «красных» Юрген Клопп же после матча оказался более сдержанным, но при этом своих футболистов не похвалить не смог.

«В течение 75-ти минут мы полностью контролировали игру, мы были очень интенсивны, в этом ключ к успеху. Правда, последние 15 минут игры отдали «Сити». Ребята сделали невероятный подвиг, они постоянно были нацелены на мяч и на создание моментов. В итоге мы забили три невероятных мяча. Я не знаю много способов обыграть «Манчестер Сити». Но мы это сделали. Вау», — сказал Клопп.