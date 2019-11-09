Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве

Москва оказала поистине достойный прием турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163. Уже к третьему поединку предварительного карда «Арена ЦСКА» была не заполнена лишь на треть, а атмосфера большого события наполнила собой стены стадиона и сердца болельщиков, сразу начавших рьяно поддерживать бившихся в октагоне россиян.

Так, под оглушительный рев зрителей на свой первый бой под эгидой UFC вышел Абубакар Нурмагомедов. После поражений Григория Попова и Александра Яковлева двоюродный брат Хабиба должен был стать первым россиянином, победившим в Белокаменной субботним вечером.

Но не сложилось: окрыленный поддержкой болельщиков и напутствиями звездных секундантов, отца непобежденного чемпиона Абдулманапа Нурмагомедова, прославленного специалиста Хавьера Мендеса и самого Орла, Абубакар сразу пошел вперед на оппонента Давида Заваду, за что и поплатился.

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Перевод в партер в исполнении Нурмагомедова был идеален, но немец прекрасно изучил фирменный борцовский почерк соперника и провел «треугольник»: ногами он поймал верхнюю часть корпуса россиянина, задействуя одновременно удушающий и болевой (на руку) приемы.

Под абсолютную тишину арены, сразу понявшей, к чему идет дело, Абубакар сдался и снова оказался в объятиях Завады, на сей раз благодарившего Нурмагомедова за поединок.

Как ни иронично звучит, но первой победы россиянина на столичном вечере боев трибуны «Арены ЦСКА» дождались лишь в противостоянии двух отечественных спортсменов Рустама Хабилова и Сергея Хандожко. Бой получился знаменательным для истории UFC: до 9 ноября 2019 года в главном ММА-промоушене еще ни разу не сходились в восьмиугольнике двое россиян.

Несмотря на прогнозы экспертов, в первом раунде «Хонда» не без успеха справлялся с более именитым и опытным оппонентом: Сергей держал на дистанции базового борца Рустама, не давая перевести себя на канвас. Однако во второй пятиминутке выносливость Хандожко постепенно начала подводить бойца. Хабилов до самой сирены тотально контролировал клинч у сетки и удерживал оппонента в партере.

Как итог, победа единогласным решением судей в пользу Рустама и очередной триумф борцовской базы над ударной техникой.

Но как затем порадовал публику Магомед Анкалаев, дравшийся в последнем бою прелимов! Россиянин три раунда осаждал Дальчу Лунгиамбулу из экзотической Южной Африки, после чего рискнул и не прогадал: африканец напоролся на жесточайший фронт-кик и был добит точным ударом с правой.

Не лучшим образом дела у россиян обстояли и в основном карде. После счета 1-4 не в пользу хозяев клетки в прелимах, свои противостояния с зарубежными бойцами проиграли еще и Рамазан Эмеев с Хадисом Ибрагимовым, уступившие представителям США Энтони Рокко Мартину и Эду Херману.

Вдобавок ко всему, в третьем по значимости поединке турнира Зелим Имадаев в тяжелейшей битве, полной разменов и бросков, пропустил бронебойный левый боковой от британца Дэнни Робертса и проиграл нокаутом.

Не подвел лишь Шамиль Гамзатов: он раздельным решением судей победил американца Клидсона Абреу.

Шокированный стадион ждал главных боев вечера, которые были просто обязаны спасти плачевное положение российского ММА...

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И они не подкачали. «Ко-мейн ивент» украсило возвращение одного из лучших российских тяжеловесов Александра Волкова после тяжелого нокаута в поединке против Деррика Льюса и простоя длиной в год.

Как позднее признался Драго, именно провал в последнем бою сказался на его выступлении в Москве: наш боец заметно боялся раскрываться, предпочтя быстрому финишу «андердога» набивание очков. Работа руками вкупе с ударами левой ногой по среднему и верхнему этажам стали залогом итогового успеха Саши на родине.

Нельзя не отметить и стойкость бывшей звезды американского футбола. Шутка ли, Харди принял бой в «логове врага» за две недели (!) до турнира, заменив госпитализированного с бактериальной инфекцией бразильского экс-чемпиона UFC Джуниорa дос Сантосa.

Однако ни громогласное скандирование «Волков-Волков!», ни преимущество Александра в росте и опыте не поставили в тупик Грега, до последней секунды державшего в напряжении любимца «Арены ЦСКА». Можно лишь догадываться, как сложился бы второй по значимости бой вечера, проведи американец полноценный подготовительный лагерь...

А вот «мэйн-ивент» в Москве получился умопомрачительным! Забит Магомедшарипов и Кельвин Каттар устроили настоящую рубку в клетке, буквально наплевав на защиту.

Несмотря на малую известность оппонента, бой дался одному из самых зрелищных полулегковесов мира крайне непросто: Каттар шел коленом в голову, подключал локти и точечные прямые удары... Вот только у Забита подобных действий было куда больше. Поразительный арсенал Магомедшарипова вновь привел публику в экстаз.

Пускай россиянину не удалось завершить бой досрочно, а третий раунд из-за недооценки Келвина чуть не наградил поклонников сердечным приступом, — очередной шаг навстречу титульному шансу сделан. Дальше Забита ждут работа над ошибками и приятные поиски нового, более именитого оппонента. Благо, что 6-0 в боях UFC позволяют почувствовать себя в выигрышной позиции перед другими претендентами.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.