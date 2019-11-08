На глазах у Хабиба: UFC вернулся в Москву. LIVE

Второй раунд. Яковлев пошел вперед, захватил инициативу и быстро перевел Робертса в партер, где начал мощно обрабатывать соперника ударами. Поначалу российский боец пытался вывести оппонента на болевой, потом начал просто работать кулаками по голове и корпусу. В какой-то момент американец смог подняться, но Яковлев его тут же снова опрокинул, однако Робертс в середине раунда смог захватить на какое-то время ногами шею соперника. Но ненадолго. Так раунд и прошел с большим преимуществом россиянина, хотя в итоге Робертс смог подняться..