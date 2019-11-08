На глазах у Хабиба: UFC вернулся в Москву. LIVE

Первый раунд. Первое попадание в этом бою нанес Завада, но довольно быстро Абубкар бросил немца на канвас и перевел его в партер.
Поееехали!
Бойцы показали одинаковый вес. При этом Завада выше, и у него больше размах рук.
В UFC двоюродный брат Хабиба в свои 29 лет дебютирует, но в ММА у него 7-1-1.
Абубакар выходит в октагон под пронзительные ноты Gangster's Paradise.
Абубакар явный фаворит боя. У Завады в последнее время дела не шли. Что ж, посмотрим.
А на очереди дебют Абубакара Нурмагомедова в UFC! Двоюродный брат Хабиба сразится с Давидом Завадой.
Единогласное решение арбитров! 29:28 — все в пользу Робертса! Все-таки третий раунд оказался решающим, и его лучше провел американец.
Третий раунд. После маленькой разведки Робертс пошел вперед и опрокинул российского бойца! Впрочем, это был локальный успех. Яковлев сделал несколько удачных действий также, в какой-то момент имел перевес в раунде, однако в итоге Робертс тоже несколько раз попал и закончил бой на российском бойце.
Интерес в Москве к турниру очень большой. Даже на прелимах много народу.
Второй раунд. Яковлев пошел вперед, захватил инициативу и быстро перевел Робертса в партер, где начал мощно обрабатывать соперника ударами. Поначалу российский боец пытался вывести оппонента на болевой, потом начал просто работать кулаками по голове и корпусу. В какой-то момент американец смог подняться, но Яковлев его тут же снова опрокинул, однако Робертс в середине раунда смог захватить на какое-то время ногами шею соперника. Но ненадолго. Так раунд и прошел с большим преимуществом россиянина, хотя в итоге Робертс смог подняться..
Первый раунд. Под скандирование «Россия! Россия!» проходил первый раунд. Прилично поработали оба бойца. Тренеры в углу каждому говорят, что нужно быть активнее и внимательнее в комбинациях.
Поеееехали!
И на повестке уже следующий бой: россиянин Александр Яковлев сразится с американцем Рузвельтом Робертсом в легком весе.
Ну что ж, констатирует первую победу Кианзад в UFC, между прочим! 30:27 в записках каждого судьи в пользу шведки!
Третий раунд. Хорошо держала дистанцию Пэнни Кианзад, несколько раз Роуз-Кларк попала в этом раунде, но и сама пропускала австралийка. Впрочем, даже если ей отдадут последнюю пятиминтку судьи, все равно победа Кианзад не вызывает никаких сомнений. Так весь бой, кстати, и провели в стойке.
Второй раунд. Во втором раунде значительно упал темп. Кианзад снова, пожалуй, была получше, но Роуз-Кларк несколько раз все же попала, однако заметно подустала австралийка. Тяжело ей.
Первый раунд: Кианзад сразу же начала работать первым номером, в то время как Роуз-Кларк в основном сидит в защите. Переодически шведка попадала в этой пятиминутке. Соперница стала что-то показывать уже после экватора раунда. В стойке проработали соперницы все 5 минут, и Кианзад, конечно, была лучше. Еще в концовке напропускала австралийка в разменах. Нос разбит у Роуз-Кларк.
Поееееехали!
Спортсменки уже один раз встречались, хоть и давно. И тогда Кианзад была сильнее Роуз-Кларк. Посмотрим, как все пройдет сегодня.
Роуз-Кларк проводит свой четвертый поединок в UFC. Дебютировала в промоушене на коротком уведомлении и выиграла раздельным решением, а затем вообще «хлопнула» саму Пэйдж ван Зант! Третий бой, правда, проиграла.
И без паузы уже начинается второй бой. Он уникален по двум причинам: здесь сражаются девушки и здесь не будет россиян. Пэнни Кианзад, шведка с иранскими корнями, против Джессики-Роуз Кларк, представляющей Австралию.
Итак, решение! Очень-очень плотный бой! Первый раунд уверенно забрал Грант, в третьем явно был сильнее Попов, все решил второй раунд, который был спорным. Один рефери отдал победу Попову со счетом 29:28, а два арбитра с тем же счетом — его сопернику! Грант одерживает победу! 7 тейкдаунов не прошли даром.
Заканчивается бой ударом Попова. Интересный бой, в котором в целом Попову было очень тяжело, но он выдержал и, по идее, должен победить.
Не хватает сил уже Дэви Гранту. Пытался он дожать Попова, но тот сохранил больше сил и работает поинтереснее сейчас! Если в первом раунде проиграл по значимым ударам, а во втором победил, то в третьем просто громит соперника!
Поочередно владеют инициативой бойцы. Сначала британец владел инициативой, затем ее перехватил Попов. Поваляли друг друга по канвасу прилично, но в концовке снова Грант доминировал. Он был лучше в этом раунде.
Первый раунд позади. Довольно интенсивно проходит поединок, ну а как может быть иначе в легчайшем весе? Оба бойца выглядят достаточно уставшими, ну или по крайней мере переводят дух перед вторым раундом.
Бой начался!
Первыми в октагон выходят россиянин Григорий Попов и британец Дэйви Грант. Это поединок в легчайшем весе.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night 163 в Москве.