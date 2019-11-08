Провал в Китае: россияне стали последними на этапе Гран-при

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию! До скорых встреч!
Российский дуэт Алисы Ефимовой и Александра Коровина стал последним. В своей произвольной программе российские фигуристы допустили слишком много ошибок, что помешало им бороться за попадание в тройку лидеров.
Что же, этот этап для спортивных пар завершился без сюрпризов. Китайская пара заслуженно завоевала свое первое место. Вторым стал еще один китайский дуэт Чен Пенг и Янг Джин. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо.
Произвольная — 147,47. Общая сумма — 228,37 балла. тут вообще без всяких вопросов. Первые!
Просто блестящий прокат, тут даже говорить не о чем, фавориты свой статус полностью подтвердили. Великолепно пара исполнила свою программу, и заслуженно получит свое золото.
Прекрасное катание показывает пара, все элементы они выполняют чисто. А уж чего стоит поддержка с тройным сальховым! Просто великолепно. А вот на двойном сальхове у них помарка была — несинхронно начали прыжок.
А вот и главные фавориты этого этапа Вэньцзинь Суй – Цун Хань со своей произвольной.
Судьи оценивают их произвольный прокат в 121,75 балла, что дало им 190,73 балла. Это второй промежуточный результат.
Выброс с поддержки тоже не удачный. Не падает, конечно, фигуристка, но находилась очень близко к этому. А поддержки, о них стоит сказать еще раз, просто великолепны.
Каскад у них не очень удачный выход, спотыкается партнерша после второго прыжка. А вот поддержки у них очень даже хороши. Элегантные, изящные. А потом на тройном сальхове пара синхронно допускает ошибки.
Канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо на льду.
131,47 балла получили они, что дало им 199,97 балла в общем. Они точно в призах, а сейчас они занимают первое промежуточное место.
Очень воздушный, легкий прокат, будто парила пара по льду. да и оценки за технику у них гораздо выше, чем у итальянцев. Вот они, реальные претенденты на пьедестал!
Ох, хороший параллельный двойной сальхов вышел, а потом на каскаде споткнулся партнер после тройного тулупа, и не стали они выполнять второй прыжок.
Чен Пенг и Янг Жин из Китая выходят показывать свой прокат.
188,64 балла ставят им за произвольную, а 182,88 балла — в общей сумме. Пока что они первые.
Ну кстати, нельзя не отметить, что поддержки у итальянцев действительно очень красивые. Но сам прокат далек от идеального. Будет им трудно бороться за тройку лидеров.
Спотыкается после тройного сальхова партнер, а вот поддержка у пары выходит очень даже неплохой. А тем и партнерша касается рукой льда после выброса. Да и в прыжках синхронность сбивается.
Откроет вторую разминку итальянская пара Николь Делла Моника / Матео Гуаризе.
А на лед выходит вторая, она же заключительная. разминка. Скоро узнаем, кто станет победителями этого этапа.
Судьи ставят ожидаемые оценки — 106,22 балла. В сумме 170,90. Это последнее, четвертое место. Что ж, все бывает в спорте...
Да что за невезение сегодня у нашей пары! Падает партнерша буквально на ровном месте! Трудно тут будет говорить о попадании в тройку, почти нереально. Расстроены оба очень сильно.
Прекрасно исполнена первая поддержка, хорошо плюсуют за нее судьи. А потом происходит досадная ошибка — с тройного тулупа падает Алиса. А потом и еще раз — на этот раз срывают они каскад, где первым прыжком идет тройной сальхов. И еле удерживается партнерша на ногах после поддержки.
Алиса Ефимова и Александр Коровин выходят на лед!
Судьи оценили их произвольный прокат в 114,71 балла, что дало им в сумме 178,79. Это пока второе промежуточное место.
Очень неплохо выступила пара, но при этом без ошибок тоже обошлось. Из самого грубого — упала партнерша во время исполнения одного из элементов.
Все шло хорошо, а потом сбились немного они на каскаде. Немного подпортило их приземление с прыжка всю картину каскада.
А теперь на льду американская пара Тара Канье и Данни о Шеа.
119 баллов получают они за произвольный прокат, и выход на первое промежуточное место.
А вот после выступления партнер держится за плечо. Можно представить, как трудно ему было делать поддержки.
Чище катается пара, чем первый дуэт, более слаженно и не допускают они слишком уж очевидных ошибок. Хотя катание, конечно, далеко от идеального.
А на льду Тай Ок Ро и Джу Сик Ким.
И получает пара 110,68 за свой прокат. Неплохой результат для них.
С прыжками у пары все действительно не в порядке, падает с каскада фигуристка. А вот остальные элементы более менее удались. По крайней мере, без сильных ошибок.
Прекрасную поддержку выполняет пара в самом начале программы. А потом при исполнении синхронного тройного тулупа начались проблемы — партнер неудачно приземлился, потом врезался в свою партнершу.
А начнут выступления китайская пара Фейяо Танг / Йонгчао Янг.
Всего на этапе выступают восемь пар, среди которых только один дуэт российский — Алиса Ефимова / Александр Коровин. Они, кстати, выступят в первой разминке.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы пар в рамках этапа Гран-при в Китае.