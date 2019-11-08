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Провал в Китае: россияне стали последними на этапе Гран-при

Вэньцзинь Суй / Цун Хань выиграли этап Гран-при в Китае

В китайском Чунцине завершился четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы среди пар, где победителями стали китайцы Вэньцзинь Суй / Цун Хань, а вот российский дуэт Алиса Ефимова / Александр Коровин заняли только последнее место.
Трансляция
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17:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию! До скорых встреч!

17:25

Российский дуэт Алисы Ефимовой и Александра Коровина стал последним. В своей произвольной программе российские фигуристы допустили слишком много ошибок, что помешало им бороться за попадание в тройку лидеров.

17:21

Что же, этот этап для спортивных пар завершился без сюрпризов. Китайская пара заслуженно завоевала свое первое место. Вторым стал еще один китайский дуэт Чен Пенг и Янг Джин. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо.

17:20

Произвольная — 147,47. Общая сумма — 228,37 балла. тут вообще без всяких вопросов. Первые!

17:17

Просто блестящий прокат, тут даже говорить не о чем, фавориты свой статус полностью подтвердили. Великолепно пара исполнила свою программу, и заслуженно получит свое золото.

17:15

Прекрасное катание показывает пара, все элементы они выполняют чисто. А уж чего стоит поддержка с тройным сальховым! Просто великолепно. А вот на двойном сальхове у них помарка была — несинхронно начали прыжок.

17:12

А вот и главные фавориты этого этапа Вэньцзинь Суй – Цун Хань со своей произвольной.

17:10

Судьи оценивают их произвольный прокат в 121,75 балла, что дало им 190,73 балла. Это второй промежуточный результат.

17:08

Выброс с поддержки тоже не удачный. Не падает, конечно, фигуристка, но находилась очень близко к этому. А поддержки, о них стоит сказать еще раз, просто великолепны.

17:06

Каскад у них не очень удачный выход, спотыкается партнерша после второго прыжка. А вот поддержки у них очень даже хороши. Элегантные, изящные. А потом на тройном сальхове пара синхронно допускает ошибки.

17:04

Канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо на льду.

17:02

131,47 балла получили они, что дало им 199,97 балла в общем. Они точно в призах, а сейчас они занимают первое промежуточное место.

17:01

Очень воздушный, легкий прокат, будто парила пара по льду. да и оценки за технику у них гораздо выше, чем у итальянцев. Вот они, реальные претенденты на пьедестал!

16:58

Ох, хороший параллельный двойной сальхов вышел, а потом на каскаде споткнулся партнер после тройного тулупа, и не стали они выполнять второй прыжок.

16:55

Чен Пенг и Янг Жин из Китая выходят показывать свой прокат.

16:55

188,64 балла ставят им за произвольную, а 182,88 балла — в общей сумме. Пока что они первые.

16:53

Ну кстати, нельзя не отметить, что поддержки у итальянцев действительно очень красивые. Но сам прокат далек от идеального. Будет им трудно бороться за тройку лидеров.

16:51

Спотыкается после тройного сальхова партнер, а вот поддержка у пары выходит очень даже неплохой. А тем и партнерша касается рукой льда после выброса. Да и в прыжках синхронность сбивается.

16:48

Откроет вторую разминку итальянская пара Николь Делла Моника / Матео Гуаризе.

16:40

А на лед выходит вторая, она же заключительная. разминка. Скоро узнаем, кто станет победителями этого этапа.

16:38

Судьи ставят ожидаемые оценки — 106,22 балла. В сумме 170,90. Это последнее, четвертое место. Что ж, все бывает в спорте...

16:36

Да что за невезение сегодня у нашей пары! Падает партнерша буквально на ровном месте! Трудно тут будет говорить о попадании в тройку, почти нереально. Расстроены оба очень сильно.

16:35

Прекрасно исполнена первая поддержка, хорошо плюсуют за нее судьи. А потом происходит досадная ошибка — с тройного тулупа падает Алиса. А потом и еще раз — на этот раз срывают они каскад, где первым прыжком идет тройной сальхов. И еле удерживается партнерша на ногах после поддержки.

16:31

Алиса Ефимова и Александр Коровин выходят на лед!

16:30

Судьи оценили их произвольный прокат в 114,71 балла, что дало им в сумме 178,79. Это пока второе промежуточное место.

16:28

Очень неплохо выступила пара, но при этом без ошибок тоже обошлось. Из самого грубого — упала партнерша во время исполнения одного из элементов.

16:26

Все шло хорошо, а потом сбились немного они на каскаде. Немного подпортило их приземление с прыжка всю картину каскада.

16:24

А теперь на льду американская пара Тара Канье и Данни о Шеа.

16:23

119 баллов получают они за произвольный прокат, и выход на первое промежуточное место.

16:21

А вот после выступления партнер держится за плечо. Можно представить, как трудно ему было делать поддержки.

16:20

Чище катается пара, чем первый дуэт, более слаженно и не допускают они слишком уж очевидных ошибок. Хотя катание, конечно, далеко от идеального.

16:17

А на льду Тай Ок Ро и Джу Сик Ким.

16:15

И получает пара 110,68 за свой прокат. Неплохой результат для них.

16:12

С прыжками у пары все действительно не в порядке, падает с каскада фигуристка. А вот остальные элементы более менее удались. По крайней мере, без сильных ошибок.

16:10

Прекрасную поддержку выполняет пара в самом начале программы. А потом при исполнении синхронного тройного тулупа начались проблемы — партнер неудачно приземлился, потом врезался в свою партнершу.

16:08

А начнут выступления китайская пара Фейяо Танг / Йонгчао Янг.

16:02

Всего на этапе выступают восемь пар, среди которых только один дуэт российский — Алиса Ефимова / Александр Коровин. Они, кстати, выступят в первой разминке.

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16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы пар в рамках этапа Гран-при в Китае.