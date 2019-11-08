Провал в Китае: россияне стали последними на этапе Гран-при

Прекрасно исполнена первая поддержка, хорошо плюсуют за нее судьи. А потом происходит досадная ошибка — с тройного тулупа падает Алиса. А потом и еще раз — на этот раз срывают они каскад, где первым прыжком идет тройной сальхов. И еле удерживается партнерша на ногах после поддержки.