На два месяца задержался: друг Кокорина вышел на свободу

Александр Протасовицкий, друг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.

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Как проинформировал Telegram-канал Baza,

футболисты встретить товарища не приехали, что можно объяснить лишь занятостью обоих спортсменов в своих клубах.

Представляющая интересы освобожденного Татьяна Прилипко дала комментарий относительно выхода из колонии своего клиента. Она отметила, что разбирательства на этом закончены и апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сторона защиты подавать не намерена.

«Протасовицкий поехал домой — надеюсь, теперь все закончилось. ЕСПЧ? Так а за что компенсация должна быть? На сегодняшний день он отбыл свой срок», — цитирует адвоката «Чемпионат.com».

Напомним, что инцидент с участием футболистов сборной России произошел 8 октября 2018 года. Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания повздорила с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, который в результате конфликта был избит, а уже позднее в одном из кафе на Никитской улице от молодых людей досталось главе отдела Минпромторга Денису Паку и директору НАМИ Сергею Гайсину.

Первого, к слову, Александр Кокорин ударил стулом.

Впоследствии спортсмены сами явились в МВД, где их арестовали стражи правопорядка. Было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью».

За восемь месяцев в СИЗО «Бутырка» в судьбе футболистов и их друзей так ничего и не изменилось в лучшую сторону: 8 мая Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, Кокорины — на 1 год 6 месяцев, а уже 13 июня Московский городской суд, рассмотрев апелляцию на приговор, оставил наказание в силе.

Как итог, 9 июля братьев Кокориных и Мамаева доставили в исправительную колонию №4 Белгородской области, Протасовицкий же был отправлен отбывать наказание в другую колонию под Брянском.

Что интересно, атаковавший Пака стулом Александр Кокорин и принимавший активное участие в избиении Соловчука Мамаев 17 сентября вышли на свободу по УДО. А вот Протасовицкий, который куда в меньшей степени отличился во время резонансного происшествия, остался сидеть за решеткой и дальше.

Официальной причиной отказа ему в УДО стали взыскания, которые Протасовицкий получил еще во время пребывания в следственном изоляторе «Бутырка» в ожидании приговора.

Адвокат Прилипко тогда отмечала, что ее клиенту вменяют мелкие дисциплинарные нарушения — например, он однажды расправил кровать после подъема. Однако, по ее словам, обвиняемый не получал никакого уведомления об этих взысканиях, пока находился в СИЗО, а в колонию эта информация дошла только спустя два месяца после того, как Протасовицкий там оказался.

Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) дала заключенному положительную характеристику по итогам его пребывания в «Бутырке». Однако затем внезапно стало известно об изъянах в его поведении.

«Я думаю, что Протасовицкому придумали эти взыскания за его принципиальность… Давление на него оказывалось с самого начала, с предварительного следствия. Когда был первый допрос, следователь предложил ему дать показания против Мамаева и братьев Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой либо сесть вместе с ними», — приводил слова Прилипко телеканал «Звезда».

Однако Протасовицкий, по словам адвоката, отказался свидетельствовать против друзей, за что якобы и расплатился.

Также Прилипко обратила особое внимание на тот факт, что ее клиент был отправлен не в колонию Белгородской области возле города Алексеевка, как Кокорин и Мамаев, а отдельно от них — в исправительное учреждение под Брянском.

Именно поэтому его ходатайство на УДО рассматривалось не в связке с аналогичными прошениями звездных арестантов, а отдельно — другим судом и в другом городе, что могло повлиять на итоговое решение.

«Заместитель начальника УФСИН Валерий Максименко прилюдно заявил, что все четверо будут отправлены в одну колонию, но вышло по-другому. Мы так и не поняли, почему Кокорин и Мамаев уехали вместе, а Александр еще неделю сидел в СИЗО в ожидании этапа в другое место отбытия наказания», — недоумевала адвокат.

К слову, футболисты обещали явиться на слушание по поводу УДО Протасовицкого в Брянскую область, но слово не сдержали.

Это очень расстроило Протасовицкого, но он своих друзей тогда понял. Придется понять и на этот раз.