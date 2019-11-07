Чудо отложено: Ефимова и Коровин только шестые

Вот такими получились соревнования в короткой программе спортивных пар. Наши Алиса Ефимова и Александр Коровин только шестые, но отрывы со второго по восьмое место не так уж велики. И только действующие чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань вне конкуренции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.