Чудо отложено: Ефимова и Коровин только шестые

Вот такими получились соревнования в короткой программе спортивных пар. Наши Алиса Ефимова и Александр Коровин только шестые, но отрывы со второго по восьмое место не так уж велики. И только действующие чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань вне конкуренции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Сильно не добирают до личного рекорда и пока только третьи! А ведь у них уже есть победа на этапе в этом сезоне.
И эти ребята упали на тройном тулупе. Они на нем и на этапе в США падали. Выбросы нормально сделали, а вот третьих уровней было многовато.
Чэн Пэн и Цзинь Ян из Китая завершат выступления пар в короткой программе сегодня.
Итак, итальянцы занимают на данный момент только третьи.
Падение на параллельном тройном сальхове у обоих сразу же, а вот выброс тройной риттбергер выполнен здорово. Достаточно солидный прокат, если бы не смазанное начало...
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии на льду.
Чемпионы мира устанавливают новый личный рекорд!
Чемпионы мира катались по-чемпионски. Сразу же хороший параллельный тройной тулуп. На выбросе тройной флип пришлось партнерше на выезде побороться, но она это сделала, и в итоге приличный плюс за элемент у пары. Вряд ли это кого-то должно удивлять, но очень сильный прокат с массой четвертых уровней.
Вэньцзинь Суй и Цун Хань на льду!
Итак, американцы выходят на второе место, отодвигая наш дуэт на третью строчку!
У них был заявлен выброс параллельный тройной сальхов и сделали они его весьма неплохо. Выброс тройной риттбергер тоже сделали хорошо. В целом вроде бы достаточно неплохой прокат, но недостаточно чистый, как показалось. Хотя по технике очень прилично все.
Тара Кейн и Дэнни О'Ши из США выступают первыми.
Многовато Ефимова и Коровин уступили канадцам. Ну а сейчас начинается разминка второй группы участников.
Итак, вот оценки нашей пары. Наш дуэт идет вторым после первой разминки.
Упала, к сожалению, партнерша на параллельном тройном сальхове. Качественный выброс тройной риттбергер. Получили четвертые уровни, а вот последнее вращение на третий.
Алиса Ефимова и Александр Коровин из России на льду!
Оценки пары из КНДР. Занимают только третье место прямо сейчас.
И у этой пары случилась проблема с приземлением на параллельном тройном тулупе — недокрут и падение партнерши. Зато неплохо сделали выброс тройной лутц — самый сложный среди всех, кто выступит сегодня. Довольно интересный прокат, но уступят канадцам.
Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким из КНДР на льду.
Устанавливают личный рекорд и уверенно выходят на первое место сейчас.
На параллельном тройном тулупе была ошибка на выезде — степ-аут у Илюшечкиной. Ну и сильный недокрут увидели судьи у нее. В остальном все было очень неплохо. Уровни в основном четвертые, хотя есть пара третьих.
Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо, представляющие Канаду, выступают.
Вот какие оценки получают китайские фигуристы.
При исполнении параллельного тройного тулупа упала партнерша. Все остальные элементы были выполнены достаточно четко. Много четвертых уровней. А вот компоненты уже невысокие ставят арбитры.
Первыми выступают китайцы Фэйяо Тан и Юнчао Ян
Конечно особенно тяжело будет сражаться с китайцами, потому что соревнования проходят в Поднебесной. Но, с другой стороны, все топ-державы в фигурном катании имеют свой домашний этап, так что жаловаться не на что.
Выступать пары будут в таком порядке:
В соперниках у россиян сегодня — знаменитые китайцы Вэньцзинь Суй / Цун Хань, так что будет очень непросто.
Россию здесь представят только Алиса Ефимова / Александр Коровин. В прошлом сезоне Гран-при этот дуэт был вторым на Skate America, где уступил только главной российской паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а на московском этапе стал пятым.
Алиса Ефимова и Александр КоровинРИА Новости
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы пар на этапе Гран-при в Китае.