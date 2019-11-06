«Ждем мнения экспертов»: Россия ответила WADA на все вопросы

6 ноября знаменитый немецкий журналист Хайо Зеппельт, работающий на телеканале ARD и снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, взорвал информпространство, заявив, что Министерство спорта России якобы не ответило на восемь из 31 вопроса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Речь идет об изменениях, которые вносились в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Ее российская сторона предоставила независимым инспекторам в начале январе текущего года, что являлось одним из критических условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), случившегося еще прошлой осенью.

При обработке информации независимые инспекторы обнаружили расхождения в полученных данных с копией базы, которую WADA в свое время предоставил сбежавший в США экс-глава московской лаборатории, а ныне информатор международного агентства Григорий Родченков.

России было предоставлено три недели, чтобы ответить на возникшие вопросы, при этом WADA активировала процедуру ускоренного повторного отстранения РУСАДА. Само отстранение должно состояться, если российские ответы оказались бы не удовлетворительными, либо вообще не поступили бы.

Если РУСАДА действительно будет отстранено повторно, то Россия лишится возможности принимать международные соревнования, на которых работает WADA, а также может в полном составе пропустить две ближайшие Олимпиады — летнюю и зимнюю.

Обстоятельный ответ Министерства спорта России последовал 8 октября, и с тех пор комитет по соответствию WADA изучает его. Когда процесс будет закончен, он вынесет рекомендацию исполкому организации, где и будет рассмотрен вопрос повторного отстранения РУСАДА.

Так что информация, вброшенная немецким журналистом, имела эффект сенсации, потому что восемь пропущенных вопросов априори выглядели приговором российскому спорту.

В исполкоме WADA уже заявили, что российский вопрос может быть рассмотрен на плановом заседании 9 декабря, правда, случится это в том случае, если комитет по соответствию успеет обработать все ответы России и вынесет свои рекомендации.

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не предоставила все запрошенные устройства/данные. Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину)», — написал Зеппельт в своем Twitter.

Естественно, на такое заявление не могло не последовать официальных комментариев с российской стороны. Выступил именно тот, кто и несет основную ответственность за взаимоотношения с WADA прямо сейчас.

«Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе на восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер, – рассказал ТАСС министр спорта Павел Колобков.

— Если возникнут еще вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это будет свидетельством того, что работа продолжается, что эксперты действительно хотят выяснить все обстоятельства, связанные с базой данных».

Не осталось в стороне от ситуации и само WADA в лице своего главы комитета по соответствию Джонатана Тейлора, который также опроверг слова Зеппельта.

«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», — заявил Тейлор.

Таким образом, информация, распространенная немецким журналистом, оказалась вбросом. Умышленно он сделал его или же речь может идти о некоем недопонимании ситуации или даже искажении фактов источником Зеппельта, но в конечном счете эффект от новости сошел на нет.

Это, правда, не означает, что у России все будет хорошо после изучения экспертами ответов Министерства спорта, но, по крайней мере, сейчас никакого приговора еще не вынесено, а информации о том, как ответ оценивают в комитете по соответствию, просто нет.