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Первый после Хабиба: кого UFC дал Конору в соперники

Менеджер Макгрегора рассказал о следующем сопернике ирландца

Эпатажный боец UFC Конор Макгрегор впервые вернется в октагон после болезненного поражения от Хабиба Нурмагомедова в январе 2020 года. Ирландец проведет новый поединок в Лас-Вегасе, а его соперником должен стать американец Дональд Серроне, который проиграл два последних боя техническим нокаутом. «Газета.Ru» рассказывает, зачем Конору бой со «сбитым летчиком», который добивался этой встречи целый год.

Менеджер скандального бойца UFC Конора Макгрегора Оди Аттар сделал громкое заявление о долгожданном возвращении ирландца в октагон.

По словам Аттара, переговоры с руководством промоушена, а также с потенциальным соперником находятся в завершающей стадии и «сделка неизбежна».

«Насколько мне известно, Конор уже объявлял дату своего следующего боя (на пресс-конференции в Москве боец рассказал, что подерется 18 января 2020 года на шоу UFC в Лас-Вегасе. — «Газета.Ru»). В ходе обсуждения мы окончательно утвердили эту дату. Кроме того, было достигнуто соглашение по поводу соперника.

Раскрывать все мы сейчас не собираемся, но заключение сделки неизбежно. Я не вижу никаких препятствий для этого за исключением непредвиденных обстоятельств»,

— рассказал менеджер в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Также Аттар заверил, что обе стороны — и Макгрегора, и его оппонента, — очень заинтересованы в проведении боя и идут навстречу друг другу.

«Этот поединок действительно в интересах обоих бойцов. И, что более важно, фанаты уже в нетерпении, они хотят увидеть возвращение Конора», — подчеркнул представитель Печально известного (The Notorious — прозвище бойца).

Напоследок Аттар даже назвал имя вероятного соперника Макгрегора.

«Мне нравится, как дерется Дональд Серроне, как он строит свою карьеру. Кроме того, его любят фанаты, — это парень, который выходит рубиться. Он заслуживает такого боя, как этот.

Что касается финансовой выгоды, которую можно было бы получить от боя, то надо еще посмотреть, как будут развиваться события», — туманно закончил Аттар.

Судя по тому, что «сделка уже неизбежна», менеджер вряд ли бы стал называть имя бойца, который не имеет отношения к переговорам, так что

бой Макгрегор — Серроне можно считать практически официально объявленным.

Лас-Вегас, 18 января, T-Mobile Arena — вот и весь пазл сложился.

Слухи о встрече этих бойцов ходили еще с начала года. Когда Ковбой (прозвище Серроне) в январе вынес ударом ногой в голову Александра Эрнандеса уже во втором раунде, Макгрегор был впечатлен.

Вскоре после этого американец вызвал Печально известного на поединок, и тот ответил согласием.

«Ради такого боя, как этот, Дональд, я буду драться с тобой. Поздравляю», — написал ирландец в своем Twitter.

Однако тогда серьезные переговоры о поединке так и не состоялись. Макгрегор заигрывал с руководством UFC, завершая карьеру и через два дня ее возобновляя, а Серроне в это время договорился о бое с бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова за чемпионский титул — Элом Яквинтой — и одолел его на турнире UFC Fight Night Global 151 в мае.

После того поединка Ковбой снова вызвал Конора.

«Неплохо для возрастного бойца, верно? Я одержал три победы подряд, и мне нужен новый вызов — бой за титул.

Я хочу биться за пояс, если только раньше со мной не подерется Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это», — говорил американец.

Ирландец и на этот раз был не против.

«Сейчас мы ведем переговоры о возможном поединке, я хочу вернуться в октагон в июле. Я тренируюсь каждый день и готов выступать. Уже прохожу программу ускоренной подготовки», — сообщал боец в интервью.

Однако встретиться на этот раз помешала травма: Конор серьезно повредил свою ведущую левую руку на одной из тренировок.

Серроне пришлось биться с другими соперниками — и он, как назло, потерпел два поражения. В поединке с Тони Фергюсоном Ковбой неудачно высморкался, забыв, что ему сломали нос, из-за чего кровь с воздухом проникла в лобные и верхнечелюстные пазухи, и правый глаз у него опух настолько сильно, что продолжать бой было невозможно. Американцу было засчитано поражение.

В другом поединке Серроне уступил Джастину Гэтжи техническим нокаутом.

Казалось, что все эти неудачи отдаляют американца от желанного боя с Макгрегором, но ирландец, видимо, решил, что в его нынешней форме будет лучше начать с не самого сильного оппонента.

Серроне, конечно, не будет мальчиком для битья, иначе руководство UFC не позволило бы Конору с ним драться, как оно поступило недавно в ситуации с Фрэнки Эдгаром, встречи с которым желал сам ирландец.

Однако Ковбой — максимально удобный соперник для Макгрегора из известных бойцов прямо сейчас.

Серроне предпочитает драться в стойке, сам почти никогда не переводит оппонента в партер, в последние годы легко улетает в нокауты, а на его лице очень быстро образуются подтеки и гематомы — все это на руку ирландцу, который славится силой и быстротой своих ударов и любит отправлять соперников в нокаут.

Судя по всему, цирк с постоянной сменой даты, места и соперника Конора для возвращения в октагон после тяжелого поражения от Хабиба, произошедшего уже больше года назад, наконец подошел к концу.