Первый после Хабиба: кого UFC дал Конору в соперники

Менеджер скандального бойца UFC Конора Макгрегора Оди Аттар сделал громкое заявление о долгожданном возвращении ирландца в октагон.

Реклама

По словам Аттара, переговоры с руководством промоушена, а также с потенциальным соперником находятся в завершающей стадии и «сделка неизбежна».

«Насколько мне известно, Конор уже объявлял дату своего следующего боя (на пресс-конференции в Москве боец рассказал, что подерется 18 января 2020 года на шоу UFC в Лас-Вегасе. — «Газета.Ru»). В ходе обсуждения мы окончательно утвердили эту дату. Кроме того, было достигнуто соглашение по поводу соперника.

Раскрывать все мы сейчас не собираемся, но заключение сделки неизбежно. Я не вижу никаких препятствий для этого за исключением непредвиденных обстоятельств»,

— рассказал менеджер в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Также Аттар заверил, что обе стороны — и Макгрегора, и его оппонента, — очень заинтересованы в проведении боя и идут навстречу друг другу.

«Этот поединок действительно в интересах обоих бойцов. И, что более важно, фанаты уже в нетерпении, они хотят увидеть возвращение Конора», — подчеркнул представитель Печально известного (The Notorious — прозвище бойца).

Напоследок Аттар даже назвал имя вероятного соперника Макгрегора.

«Мне нравится, как дерется Дональд Серроне, как он строит свою карьеру. Кроме того, его любят фанаты, — это парень, который выходит рубиться. Он заслуживает такого боя, как этот.

Что касается финансовой выгоды, которую можно было бы получить от боя, то надо еще посмотреть, как будут развиваться события», — туманно закончил Аттар.

Судя по тому, что «сделка уже неизбежна», менеджер вряд ли бы стал называть имя бойца, который не имеет отношения к переговорам, так что

бой Макгрегор — Серроне можно считать практически официально объявленным.

Лас-Вегас, 18 января, T-Mobile Arena — вот и весь пазл сложился.

Слухи о встрече этих бойцов ходили еще с начала года. Когда Ковбой (прозвище Серроне) в январе вынес ударом ногой в голову Александра Эрнандеса уже во втором раунде, Макгрегор был впечатлен.

Вскоре после этого американец вызвал Печально известного на поединок, и тот ответил согласием.

«Ради такого боя, как этот, Дональд, я буду драться с тобой. Поздравляю», — написал ирландец в своем Twitter.

For a fight like that Donald, I'll fight you.

Congratulations. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 20, 2019

Однако тогда серьезные переговоры о поединке так и не состоялись. Макгрегор заигрывал с руководством UFC, завершая карьеру и через два дня ее возобновляя, а Серроне в это время договорился о бое с бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова за чемпионский титул — Элом Яквинтой — и одолел его на турнире UFC Fight Night Global 151 в мае.

После того поединка Ковбой снова вызвал Конора.

«Неплохо для возрастного бойца, верно? Я одержал три победы подряд, и мне нужен новый вызов — бой за титул.

Я хочу биться за пояс, если только раньше со мной не подерется Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это», — говорил американец.

Ирландец и на этот раз был не против.

«Сейчас мы ведем переговоры о возможном поединке, я хочу вернуться в октагон в июле. Я тренируюсь каждый день и готов выступать. Уже прохожу программу ускоренной подготовки», — сообщал боец в интервью.

Однако встретиться на этот раз помешала травма: Конор серьезно повредил свою ведущую левую руку на одной из тренировок.

Серроне пришлось биться с другими соперниками — и он, как назло, потерпел два поражения. В поединке с Тони Фергюсоном Ковбой неудачно высморкался, забыв, что ему сломали нос, из-за чего кровь с воздухом проникла в лобные и верхнечелюстные пазухи, и правый глаз у него опух настолько сильно, что продолжать бой было невозможно. Американцу было засчитано поражение.

В другом поединке Серроне уступил Джастину Гэтжи техническим нокаутом.

Казалось, что все эти неудачи отдаляют американца от желанного боя с Макгрегором, но ирландец, видимо, решил, что в его нынешней форме будет лучше начать с не самого сильного оппонента.

Серроне, конечно, не будет мальчиком для битья, иначе руководство UFC не позволило бы Конору с ним драться, как оно поступило недавно в ситуации с Фрэнки Эдгаром, встречи с которым желал сам ирландец.

Однако Ковбой — максимально удобный соперник для Макгрегора из известных бойцов прямо сейчас.

Серроне предпочитает драться в стойке, сам почти никогда не переводит оппонента в партер, в последние годы легко улетает в нокауты, а на его лице очень быстро образуются подтеки и гематомы — все это на руку ирландцу, который славится силой и быстротой своих ударов и любит отправлять соперников в нокаут.

Судя по всему, цирк с постоянной сменой даты, места и соперника Конора для возвращения в октагон после тяжелого поражения от Хабиба, произошедшего уже больше года назад, наконец подошел к концу.